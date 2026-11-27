Spaniolii sunt chemați duminică, 29 noiembrie, la alegeri legislative anticipate. Sondajele plasează Partidul Popular înaintea socialiștilor, dar fără majoritate absolută, ceea ce ar putea face decisiv sprijinul formațiunii de extremă dreapta Vox.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei Foto: EPA EFE

Premierul spaniol Pedro Sánchez a avertizat joi, la ultima dezbatere televizată a campaniei pentru alegerile legislative de duminică, asupra riscului unui regres al drepturilor dacă dreapta și extrema dreaptă vor guverna împreună. Partidul său socialist se află în urma Partidului Popular (PP) în sondaje, deși diferența s-a redus în ultimele zile, scrie Agerpres.

Sánchez a prezentat scrutinul ca pe o alegere între două direcții opuse: o Spanie a trecutului, cu reduceri bugetare, înghețări salariale și contestarea drepturilor sociale, și o țară prosperă, modernă și proeuropeană. Premierul a susținut că vrea să continue consolidarea serviciilor publice și să mențină rolul economiei spaniole de motor al creșterii în Europa.

Vox ar putea deveni decisiv pentru formarea guvernului

Sondajele indică o victorie a PP, condus de Alberto Nuñez Feijoo, dar fără majoritate absolută în Congresul Deputaților. În acest scenariu, partidul ar putea avea nevoie de sprijinul Vox, a treia forță politică a țării, pentru a forma un guvern.

O alianță între dreapta și extrema dreaptă la nivelul guvernului central ar reprezenta o premieră în Spania de la sfârșitul dictaturii, în 1975. Participarea Vox la putere rămâne însă o posibilitate dependentă de rezultatul votului și de negocierile ulterioare.

Dispute pe tema economiei, locuințelor și imigrației

Dezbaterea de două ore a fost marcată de confruntări privind criza locuințelor, economia, serviciile publice, corupția și imigrația. Feijoo l-a acuzat pe Sánchez că fuge de responsabilități și s-a prezentat drept un bun administrator, invocând cei 13 ani în care a condus regiunea Galicia. Liderul Vox, Santiago Abascal, și-a concentrat atacurile asupra imigrației și a actualului șef al guvernului.