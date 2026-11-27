Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că a lăsat un buget cu obligații de plată neacoperite de aproape 50 de miliarde de lei și susține că scăderea deficitului raportat nu reflectă amploarea problemelor financiare ale statului.

Sorin Grindeanu, președinte PSD Foto: Mediafax

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu invocă un raport prezentat de ministrul Finanțelor și cere explicații privind costurile suportate de populație și companii.

„Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanțelor”, afirmă într-un comentariu pe Facebook Sorin Grindeanu.

Potrivit cifrelor invocate de acesta, deficitul după zece luni este de 3,92% din PIB, față de 5,64% în perioada similară a anului trecut. Grindeanu susține însă că în spatele acestei reduceri au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde de lei, echivalente cu peste 2% din PIB, și califică situația drept un cost uriaș pentru economie.

Întârzieri la plăți pentru investiții și concedii medicale, reclamate de Grindeanu

Grindeanu spune că a discutat la Suceava cu primari despre proiecte de investiții executate de firme locale, pentru care constructorii nu și-ar fi primit banii, deși lucrările au fost terminate și predate. El subliniază că antreprenorii trebuie să achite salariile angajaților chiar și atunci când încasările întârzie.

În aceeași situație s-ar afla, potrivit declarației sale, angajatorii care au suportat din fondurile firmelor indemnizațiile pentru concedii medicale și așteaptă de luni de zile decontarea de la stat. Grindeanu afirmă că furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde de lei și invocă separat un risc de peste 3 miliarde de lei în dosarul Pfizer, despre care spune că se află în apel.

El îi cere ministrului Finanțelor să pună ordine în plăți și să pregătească o rectificare bugetară cu priorități clare, urmată de un buget pentru 2027 pe care îl dorește „realist, fără cosmetizări de tip Bolojan”.

Grindeanu mai susține că, dacă ar fi incluse și obligațiile de plată amânate, deficitul ar fi mai mare decât în 2024 și 2025. El cere explicații pentru înghețările și tăierile de venituri despre care afirmă că au afectat populația cu venituri mici și clasa de mijloc, precum și pentru creșterile de taxe suportate de companii. Totodată, susține că multe firme cu capital autohton se află în pragul insolvenței sau al falimentului.

„Fiecare procent de deficit cu care s-a lăudat Bolojan înseamnă un român mult mai sărac, o firmă care încă își așteaptă banii, un patron care a plătit în locul statului și o investiție amânată”, afirmă Grindeanu.

În încheiere, Grindeanu respinge ideea că amânarea plăților ar reprezenta disciplină bugetară sau reformă și îl acuză pe Bolojan că a transferat costurile către cei care îi urmează la guvernare: „Asta nu înseamnă nici disciplină bugetară și nicidecum reformă, ci doar să ascunzi nota de plată sub fața de masă ca să o achite cei care vin după tine”.