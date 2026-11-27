Doi avocați din Iași, condamnați în 2017 la pedepse cu executare după accidente rutiere soldate cu trei morți, au obținut în acest an reabilitarea judecătorească, în urma unor decizii ale Curții de Apel Iași. Hotărârile au avut ca efect ștergerea mențiunilor privind condamnările din cazierul judiciar.

Iulian Gafon Foto: Avocatis.ro

Este vorba de Iulian Gafon, condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare, și Victor Ion Axinte, condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare, relatează Ziarul de Iași. Ambii au fost eliberați condiționat în 2019 și și-au reluat activitatea în avocatură la scurt timp după ieșirea din penitenciar.

A provocat un accident mortal și a fugit de la locul faptei

În august 2026, instanța a admis cererea de reabilitare formulată de Iulian Gafon, condamnat definitiv pentru un cumul de infracțiuni, inclusiv ucidere din culpă, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și părăsirea locului accidentului.

Accidentul a avut loc în septembrie 2016, când Gafon, aflat la volan în stare de ebrietate și cu permisul suspendat, a lovit mortal un pieton în cartierul Nicolina, după care a fugit de la locul impactului.

În fața instanței, prin intermediul avocatului său, acesta a susținut că și-a asumat responsabilitatea pentru faptele comise și că experiența detenției l-a schimbat.

în motivarea soluției, instanța a reținut că termenul legal necesar reabilitării era îndeplinit și că, de la liberarea condiționată, Gafon nu a mai comis alte infracțiuni și și-a achitat obligațiile stabilite prin sentința penală.

„S-a reintegrat în societate”, au concluzionat judecătorii, care au admis cererea de reabilitare.

Parchetul avea posibilitatea de a contesta soluția, însă nu a formulat apel.

A intrat cu peste 150 km/h într-o mașină aflată la semafor

O decizie similară a fost pronunțată câteva săptămâni mai târziu și în cazul avocatului Victor Ion Axinte.

Acesta fusese condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare după un accident produs în martie 2017. Potrivit datelor din dosar, după ce a consumat alcool la o petrecere, s-a urcat la volan și a intrat cu o viteză de peste 150 km/h într-un autoturism oprit la semafor, în zona Granit din Iași.

În urma impactului, două persoane, în vârstă de 26 și 36 de ani, și-au pierdut viața.

La procesul de reabilitare, Axinte a invocat argumente similare cu cele prezentate de Gafon, inclusiv faptul că și-a reluat activitatea profesională în cadrul Baroului Iași. Nici în acest caz Parchetul nu a contestat hotărârea instanței.