Un atac cibernetic poate costa o companie mult mai mult decât suma cerută de hackeri. O firmă care își pierde accesul la servere poate fi nevoită să își suspende activitatea, să își recupereze datele, să își refacă sistemele informatice și să suporte cheltuieli suplimentare pentru securitate. La acestea se adaugă contractele pierdute, întârzierile la livrare și neîncrederea clienților.

Un atac cibernetic poate costa o companie mult mai mult decât suma cerută de hackeri Foto: arhivă

În România, riscul nu mai privește doar băncile, operatorii de telecomunicații sau instituțiile publice. Companiile din producție, distribuție, servicii medicale și comerț depind tot mai mult de infrastructura digitală, iar blocarea acesteia poate afecta direct activitatea economică.

Datele Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) arată amploarea problemei. În 2024, instituția a identificat și gestionat 101 incidente de tip ransomware, dintre care 68 au vizat persoane juridice. Cu alte cuvinte, cea mai mare parte a incidentelor ransomware din această categorie a afectat companii și alte organizații private.

Cât pierde o companie atunci când îi sunt blocate sistemele

Una dintre cele mai importante cheltuieli după un atac informatic este recuperarea infrastructurii IT. Dacă atacatorii criptează serverele sau compromit bazele de date, compania trebuie să identifice breșa, să elimine programele malițioase, să verifice integritatea informațiilor și să reinstaleze sau să refacă sistemele afectate.

Costurile cresc atunci când firma nu dispune de copii de siguranță actualizate sau când acestea au fost compromise în timpul atacului.

Dar factura nu se limitează la intervenția specialiștilor IT. O companie care nu își poate procesa comenzile, emite documente, gestiona stocurile sau încasa plățile pierde bani în fiecare zi în care activitatea este afectată.

Pentru o fabrică, oprirea sistemelor informatice poate însemna întârzieri în producție și livrări ratate. Pentru un distribuitor, blocarea aplicațiilor de gestiune poate afecta aprovizionarea și relația cu furnizorii. În cazul unei clinici, indisponibilitatea sistemelor poate perturba programările și accesul la informațiile necesare personalului medical.

Un alt cost, mai greu de cuantificat, apare după reluarea activității. Clienții pot renunța la contracte, partenerii pot solicita garanții suplimentare, iar compania poate avea nevoie de luni întregi pentru a-și recâștiga încrederea pieței.

Atacurile care au afectat companii și servicii din România

Un exemplu relevant este atacul informatic asupra Romanian Soft Company, dezvoltatorul platformei Hipocrate, utilizată de unități medicale pentru gestionarea fluxurilor interne. Potrivit raportului DNSC pentru 2024, atacul a afectat direct 26 de spitale, care nu și-au putut desfășura activitatea în condiții normale timp de aproximativ o săptămână.

Incidentul arată cât de mult poate depinde activitatea mai multor organizații de infrastructura unui singur furnizor de servicii informatice. Chiar dacă atacul vizează o companie, efectele se pot transmite rapid către clienții și partenerii acesteia.

Un alt caz important a vizat companiile din grupul Electrica. Potrivit DNSC, atacul ransomware a afectat peste 800 de servere și aproximativ 4.000 de stații de lucru din sucursalele București, Ploiești, Brașov și Cluj. Impactul a ajuns inclusiv la serviciile furnizate de Electrica Furnizare și Distribuție Energie Electrică România.

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În ambele situații, amploarea incidentelor arată că pierderile economice nu trebuie evaluate doar prin prisma banilor solicitați de atacatori. Trebuie luate în calcul și durata întreruperii activității, numărul sistemelor afectate și dependența altor organizații de serviciile companiei atacate.

Cât costă recuperarea după un atac cibernetic

La nivel internațional, cercetările IBM oferă un reper asupra dimensiunii financiare a acestor incidente. Potrivit raportului Cost of a Data Breach 2025, costul mediu global al unei breșe de securitate a datelor a fost de 4,44 milioane de dolari.

Calculul include cheltuielile pentru identificarea și investigarea incidentului, gestionarea consecințelor, notificarea persoanelor afectate și pierderile de afaceri. Nu este vorba doar despre răscumpărarea plătită infractorilor, ci despre întregul impact financiar al compromiterii datelor.

Raportul arată și că identificarea și limitarea efectelor unui atac pot dura mult timp. În medie, organizațiile analizate au avut nevoie de 241 de zile pentru identificarea și izolarea unei breșe.

Această valoare nu trebuie confundată cu o estimare a pierderilor unei companii românești. Costurile diferă în funcție de dimensiunea firmei, domeniul de activitate, numărul sistemelor afectate și capacitatea de recuperare. Totuși, datele oferă o imagine asupra resurselor pe care le poate consuma un incident informatic.

Pentru firmele românești, problema este că nu există o statistică publică unitară care să arate cât pierde, în medie, o companie locală după un atac cibernetic. Rapoartele DNSC prezintă incidentele și efectele acestora, însă nu oferă întotdeauna o evaluare financiară completă a prejudiciului.

Astfel, costul real poate rămâne dificil de măsurat, mai ales în cazul întreprinderilor mici și mijlocii care nu publică informații despre incidentele de securitate.

Companiile investesc în protecție, dar sunt pregătite să gestioneze un atac?

Existența unor soluții antivirus, a unui firewall sau a copiilor de siguranță nu garantează că o companie poate reveni rapid la activitatea normală după un atac.

Un studiu realizat de Fort Cybersecurity, publicat în septembrie 2026, indică o diferență între măsurile tehnice adoptate de organizații și capacitatea lor de a răspunde efectiv unui incident. Potrivit cercetării, 22% dintre companiile cu cel mai ridicat nivel de pregătire în materie de securitate cibernetică au raportat cel puțin un incident în 2025.

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Studiul arată și că 15% dintre organizațiile care implementaseră opt sau nouă dintre cele nouă măsuri tehnice analizate nu își testaseră niciodată planul de răspuns la incidente.

Cu alte cuvinte, instalarea unor soluții de securitate nu este suficientă dacă angajații nu știu ce au de făcut atunci când sistemele sunt compromise, iar compania nu are proceduri clare pentru reluarea activității.

Pentru o firmă, pregătirea presupune mai mult decât achiziția unor programe informatice. Sunt necesare copii de siguranță păstrate separat, verificarea periodică a posibilității de restaurare a datelor, actualizarea sistemelor, controlul accesului la informații și instruirea angajaților.

La fel de important este un plan de continuitate a activității. Compania trebuie să știe cum poate funcționa temporar dacă pierde accesul la aplicațiile și serverele principale și cine ia deciziile în primele ore după descoperirea unui atac.