Întreținerea regulată a centralei termice este esențială atât pentru siguranța locuinței, cât și pentru funcționarea eficientă a echipamentului. Neglijarea reviziei poate favoriza apariția unor defecțiuni tehnice și poate crește riscurile asociate exploatării instalației.

Verificările tehnice trebuie realizate exclusiv de firme și personal autorizat Foto: Freepik

Specialiștii atrag atenția că mulți proprietari confundă revizia cu verificarea tehnică periodică, deși cele două proceduri au scopuri diferite și se efectuează la intervale distincte, potrivit Știrilor ProTv.

Revizia reprezintă o operațiune de întreținere care include curățarea și inspectarea componentelor centralei, precum și verificarea modului în care funcționează echipamentul. În schimb, verificarea tehnică periodică (VTP) este controlul obligatoriu prin care se stabilește dacă centrala poate funcționa în condiții de siguranță.

Separat există și verificarea instalației de gaze, care este reglementată prin proceduri distincte și nu trebuie confundată cu niciuna dintre cele două operațiuni.

La ce interval trebuie făcută revizia

Din punct de vedere legal, revizia și verificările tehnice sunt programate la intervale de doi ani. Totuși, numeroși specialiști recomandă efectuarea unei inspecții anuale, în special înainte de debutul sezonului rece, pentru identificarea din timp a eventualelor probleme și pentru menținerea randamentului centralei.

O verificare preventivă poate reduce riscul apariției unor defecțiuni în perioadele cu consum ridicat și poate contribui la scăderea consumului de combustibil.

Ce se poate întâmpla dacă amâni verificările

Neglijarea reviziei poate favoriza apariția unor defecțiuni tehnice și poate crește riscurile asociate exploatării instalației. Garniturile uzate, racordurile deteriorate sau îmbinările slăbite pot genera pierderi de gaze, iar acestea pot deveni periculoase în spațiile închise.

În plus, lipsa verificărilor periodice poate accelera uzura componentelor, poate reduce eficiența instalației și poate conduce, în timp, la costuri mai ridicate pentru reparații sau înlocuirea unor piese.

Cine poate efectua controalele

Atât reviziile, cât și verificările tehnice trebuie realizate exclusiv de firme și personal autorizat. Pentru anumite intervenții sunt necesare autorizări emise de ANRE, iar pentru altele este obligatorie și certificarea ISCIR.

Semne că centrala are nevoie de o verificare urgentă

Există mai multe indicii care pot anunța o problemă tehnică: apariția unor zgomote neobișnuite, precum șuierături, pocnituri sau vibrații; scăderea frecventă a presiunii din instalație; modificarea culorii flăcării, care devine galbenă sau portocalie; oprirea repetată a centralei ori afișarea codurilor de eroare; încălzirea neuniformă a caloriferelor; creșterea inexplicabilă a consumului de gaz.

În astfel de situații, specialiștii recomandă efectuarea unei verificări cât mai rapide pentru a preveni avariile majore și pentru a menține instalația în condiții de siguranță.