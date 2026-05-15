search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un student a murit și alți doi sunt tratați de meningită din Marea Britanie. Autoritățile investighează focarul, după alte cazuri recent raportate

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un student a murit, iar alte două persoane sunt tratate după apariția unor cazuri de meningită în zona Reading din Marea Britanie. Autoritățile au precizat că persoanele aflate în contact apropiat cu cei afectați primesc antibiotice preventiv, ca măsură de protecție.

Un student a murit, iar alte două persoane sunt tratate. FOTO: Shutterstock
Un student a murit, iar alte două persoane sunt tratate. FOTO: Shutterstock

Persoana decedată era studentă la un colegiu din Henley-on-Thames, Oxfordshire, iar informații despre infecție au fost transmise elevilor și părinților din toate unitățile de învățământ implicate. Oficialii au subliniat că riscul pentru populația generală rămâne scăzut, potrivit Agenției de Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA).

Unul dintre cazurile confirmate este de meningită de tip B, însă sunt așteptate rezultate suplimentare ale analizelor de laborator. Autoritățile nu au clarificat deocamdată legătura exactă cu orașul Reading, notează BBC.

Într-un comunicat, Colegiul Henley a transmis că studentul a murit „la începutul acestei săptămâni” și că întreaga comunitate educațională își exprimă condoleanțele față de familie și apropiați.

„Sprijinim persoanele afectate din comunitatea noastră și urmăm recomandările Agenției de Securitate Sanitară din Marea Britanie”, au transmis reprezentanții instituției, precizând că nu vor oferi alte detalii din respect pentru familie.

Și un cabinet medical din Henley-on-Thames a confirmat că se află în contact cu autoritățile sanitare, precizând că acestea contactează activ persoanele considerate la risc. Totodată, medicii au subliniat că cei care nu au fost contactați de UKHSA nu necesită tratament.

Autoritățile au precizat că, din cauza numărului redus de cazuri, nu este planificată deocamdată o campanie locală de vaccinare de urgență.

Situația vine la scurt timp după alte focare similare în Marea Britanie: în urmă cu două luni, două persoane au murit în Kent în urma unui focar de meningită de tip B, iar în aprilie trei tineri au contractat meningită în Dorset.

Specialiștii UKHSA au transmis că, deși boala este rară, poate evolua rapid și poate fi letală. Autoritățile continuă ancheta epidemiologică pentru a identifica lanțul de transmitere și pentru a proteja persoanele care ar fi putut lua contact cu virusul, prin antibiotice și vaccinare acolo unde este necesar.

În Marea Britanie sunt înregistrate anual între 300 și 400 de cazuri de boală meningococică, cele mai expuse categorii fiind sugarii, copiii mici, adolescenții și tinerii adulți.

Simptomele meningitei pot apărea brusc și includ febră ridicată, dureri de cap severe, rigiditate a gâtului, erupții cutanate care nu dispar la apăsare, vărsături, sensibilitate la lumină, confuzie, extremități reci și somnolență accentuată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
digi24.ro
image
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
gandul.ro
image
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
mediafax.ro
image
Adi Mutu, verdict fără dubii: Jose Mourinho e gata să arunce în aer vestiarul lui Real Madrid! „E bombă atomică pe lângă bombele de acolo!”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
digisport.ro
image
Ce filme Netflix recomandă Marina Almășan: „Mă uit cu mare plăcere”. Irinel Columbeanu e fan „Asia Express”: „Îi plac competițiile”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
observatornews.ro
image
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
cancan.ro
image
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Orașul din România desemnat Destinația Anului 2026. A produs cea mai mare surpriză din turism
playtech.ro
image
Marea campioană olimpică a decis să se retragă și să devină asistentă medicală: ”Sunt pur și simplu fascinată de acest domeniu”
fanatik.ro
image
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
ziare.com
image
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
Șoc în showbiz! Cabral Ibacka și Andreea Ibacka au confirmat divorțul după 18 ani împreună: „Este un moment greu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan, decizie privind guvernarea! Anunțul premierului
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
click.ro
image
Pe ce loc va intra Alexandra Căpitănescu în concurs în finala de sâmbătă? Primele declarații după calificare: „A fost electric, ca un tsunami! M-am simțit ca o fantomă, parcă nu era real”
click.ro
image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Sute de situri funerare în incinte, descoperite în estul Sudanului (© Google Earth, hartă compilată în QGIS)
Sute de gropi comune antice ascunse în deșertul Sahara, descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta Laurei Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor

OK! Magazine

image
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?