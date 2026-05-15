Un student a murit și alți doi sunt tratați de meningită din Marea Britanie. Autoritățile investighează focarul, după alte cazuri recent raportate

Un student a murit, iar alte două persoane sunt tratate după apariția unor cazuri de meningită în zona Reading din Marea Britanie. Autoritățile au precizat că persoanele aflate în contact apropiat cu cei afectați primesc antibiotice preventiv, ca măsură de protecție.

Persoana decedată era studentă la un colegiu din Henley-on-Thames, Oxfordshire, iar informații despre infecție au fost transmise elevilor și părinților din toate unitățile de învățământ implicate. Oficialii au subliniat că riscul pentru populația generală rămâne scăzut, potrivit Agenției de Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA).

Unul dintre cazurile confirmate este de meningită de tip B, însă sunt așteptate rezultate suplimentare ale analizelor de laborator. Autoritățile nu au clarificat deocamdată legătura exactă cu orașul Reading, notează BBC.

Într-un comunicat, Colegiul Henley a transmis că studentul a murit „la începutul acestei săptămâni” și că întreaga comunitate educațională își exprimă condoleanțele față de familie și apropiați.

„Sprijinim persoanele afectate din comunitatea noastră și urmăm recomandările Agenției de Securitate Sanitară din Marea Britanie”, au transmis reprezentanții instituției, precizând că nu vor oferi alte detalii din respect pentru familie.

Și un cabinet medical din Henley-on-Thames a confirmat că se află în contact cu autoritățile sanitare, precizând că acestea contactează activ persoanele considerate la risc. Totodată, medicii au subliniat că cei care nu au fost contactați de UKHSA nu necesită tratament.

Autoritățile au precizat că, din cauza numărului redus de cazuri, nu este planificată deocamdată o campanie locală de vaccinare de urgență.

Situația vine la scurt timp după alte focare similare în Marea Britanie: în urmă cu două luni, două persoane au murit în Kent în urma unui focar de meningită de tip B, iar în aprilie trei tineri au contractat meningită în Dorset.

Specialiștii UKHSA au transmis că, deși boala este rară, poate evolua rapid și poate fi letală. Autoritățile continuă ancheta epidemiologică pentru a identifica lanțul de transmitere și pentru a proteja persoanele care ar fi putut lua contact cu virusul, prin antibiotice și vaccinare acolo unde este necesar.

În Marea Britanie sunt înregistrate anual între 300 și 400 de cazuri de boală meningococică, cele mai expuse categorii fiind sugarii, copiii mici, adolescenții și tinerii adulți.

Simptomele meningitei pot apărea brusc și includ febră ridicată, dureri de cap severe, rigiditate a gâtului, erupții cutanate care nu dispar la apăsare, vărsături, sensibilitate la lumină, confuzie, extremități reci și somnolență accentuată.