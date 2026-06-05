Dmitri Medvedev o atacă dur pe Ursula von der Leyen după explozia din Portul Constanța și vorbește despre un posibil atentat la sediul UE

Dmitri Medvedev a stârnit noi controverse după explozia dronei maritime din Portul Constanța. Fostul președinte rus a atacat-o pe Ursula von der Leyen și a făcut referire la o posibilă explozie a sediului Uniunii Europene din Bruxelles.

Vineri, 5 iunie, Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai vocali oficiali ruși de la începutul războiului din Ucraina împotriva Europei, a publicat un mesaj în care a atacat-o pe președinta Comisiei Europene și a făcut o referire care a atras imediat atenția.

Fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse a ironizat declarațiile Ursulei von der Leyen potrivit cărora incidentul de la Constanța este „o consecință a războiului declanșat de Moscova” și a adus în discuție un scenariu privind o posibilă explozie la sediul Uniunii Europene din Bruxelles.

„Ursula, această șarlatană detestabilă, spune că explozia dronei navale din Constanța este «o consecință directă a războiului Rusiei». Așteptăm ca această persoană să numească viitoarea explozie a sediului UE din Bruxelles, provocată de ukronazi, «agresiune a Kremlinului».

PS: Acesta nu este un indiciu!”, a scris Dmitri Medvedev pe platforma X.

The scummy quack Ursula says the explosion of the naval drone in Constanța is “a direct consequence of Russia’s war.” We’re waiting for the thermonuclear fool to call the upcoming explosion of EU headquarters in Brussels by Ukronazis “Kremlin aggression.”PS: This isn’t a hint! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 5, 2026

Mesajul lui a fost publicat după ce Rusia a reacționat oficial la incidentul din Portul Constanța, Ambasada Federației Ruse la București declarând că drona care a explodat era ucraineană și respingând orice responsabilitate a Moscovei.

Diplomații ruși au acuzat Ministerul Apărării Naționale că ar fi prezentat informații „intenționat incomplete” și au afirmat că orice încercare de a asocia Rusia cu explozia din port este „lipsită de orice temei”.