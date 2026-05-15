Raport strategic integrat (Strâmtoarea Hormuz) — 15 mai 2026

Un armistițiu fragil a devenit paravanul unei reconfigurări geopolitice majore, în care Iranul transformă Strâmtoarea Hormuz într-o armă strategică globală, iar competiția dintre SUA, China și Europa redefinește echilibrul de putere al lumii post-americane.

La început un scurt comentariu referitor la poziția Iranului față de negocieri. Iranul nu va intra într-o a doua rundă de negocieri cu Statele Unite dacă nu sunt îndeplinite cinci precondiții menite să construiască încrederea, a raportat marți agenția semi-oficială Fars News Agency, citând o sursă informată.

Sursa a descris cerințele drept „garanții minime de consolidare a încrederii" necesare înainte ca orice noi discuții cu Washingtonul să poată începe. Condițiile includ: încetarea ostilităților pe toate fronturile, în special în Liban; ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului; eliberarea activelor iraniene înghețate; compensarea Iranului pentru daunele de război; și recunoașterea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Hormuz. Sursa a precizat că aceste cereri au fost transmise Statelor Unite ca răspuns la o propunere americană cu 14 puncte. Potrivit raportului, Iranul a informat și Pakistanul, care mediază negocierile, că blocada navală americană continuă în Marea Arabiei și Golful Oman după armistițiu a consolidat neîncrederea Teheranului față de Washington. Sursa a afirmat că aceste condiții sunt destinate exclusiv stabilirii unui nivel minim de încredere necesar pentru reluarea dialogului. Teheranul și-a trimis răspunsul oficial la cel mai recent proiect de propunere american mediatorului pakistanez duminică.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat luni că propunerea Teheranului urmărește doar să asigure drepturile „legitime" ale poporului iranian. Separat, Ebrahim Rezaei, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Securitate Națională și Politică Externă a parlamentului iranian, a avertizat marți că Iranul ar putea crește îmbogățirea uraniului la 90% dacă va fi atacat din nou. Între timp, Mohammad Eslami, directorul Organizației pentru Energie Atomică a Iranului, a declarat că tehnologia nucleară și îmbogățirea uraniului nu vor face parte din nicio eventuală discuție cu SUA. Președintele american Donald Trump a subliniat luni că propunerea Washingtonului vizează în principal împiedicarea Iranului de a obține vreodată arme nucleare. El a menționat că răspunsul Iranului nu a oferit un astfel de angajament. Trump a adăugat că actualul armistițiu SUA-Iran rămâne în vigoare, dar este „extrem de fragil." Propunerea americană cu 14 puncte, raportată ca un memorandum de înțelegere de o pagină, include două elemente principale: deschiderea de către Iran a Strâmtorii Hormuz în schimbul ridicării treptate a blocadei navale americane, și limitarea de către Iran a programului său nuclear în schimbul unei relaxări parțiale a sancțiunilor. După izbucnirea războiului, Iranul blocase Strâmtoarea Hormuz, declanșând perturbări majore pe piața energetică globală.

Ca răspuns la tensiunile regionale crescute, Ministerul britanic al Apărării a anunțat marți că Regatul Unit va desfășura drone, avioane de luptă și nave militare pentru a sprijini misiunea multinațională de escortă în Strâmtoarea Hormuz. Desfășurarea va include avioane de luptă Typhoon și distrugătorul HMS Dragon. Londra a anunțat că operațiunea va primi finanțare suplimentară de 115 milioane de lire sterline (155 milioane de dolari) pentru dezvoltarea capacităților de drone pentru vânarea minelor și sisteme anti-dronă. Secretarul Apărării John Healy a declarat: „Regatul Unit va colabora cu aliații pentru a avansa această misiune multinațională." La începutul acestei luni, președintele francez Emmanuel Macron a propus o operațiune de escortă multinațională condusă de Franța și Regatul Unit în Strâmtoarea Hormuz, într-un apel telefonic cu președintele iranian Masoud Pezeshkian.

În aceeași zi, Ministerul francez al Apărării a anunțat că portavionul Charles de Gaulle a tranzitat Canalul Suez spre sudul Mării Roșii pentru a se pregăti pentru misiune. Franța urma să organizeze împreună cu Regatul Unit o conferință privind o „misiune multinațională pașnică menită să restabilească libertatea de navigație" în Strâmtoarea Hormuz. Macron a precizat că misiunea va fi „strict defensivă, separată de beligeranți" și va fi desfășurată imediat ce situația va permite — cu alte cuvinte, nu integrată în operațiunile militare americane.

Inițiativa lui Macron există pe hârtie, dar este blocată în așteptare. Franța refuză să acționeze cât timp bombardamentele continuă, distanțându-se clar atât de operațiunile SUA cât și de orice implicare directă în conflict. Analistul Barak Seener de la Henry Jackson Society a declarat pentru Fox News că „Marea Britanie și Franța se joacă de-a relevanța în calitate de puteri medii în afacerile internaționale". El a adăugat că este „ridicol" ca o coaliție europeană de țări „nebeligerante" care sunt dispuse să acționeze doar după încheierea ostilităților să vorbească despre protejarea rutelor maritime. Concluzia presei occidentale, din ce am studiat eu până acuma, este: Macron este văzut simultan ca un lider care încearcă să păstreze autonomia strategică europeană față de Washington, dar și ca un politician care face promisiuni imposibil de îndeplinit — o misiune „de după război" care nu rezolvă nimic acum, când criza este maximă.

În contextul tensiunilor continue dintre SUA și Iran, se raportează că Iranul a depus plângeri la Tribunalul de Arbitraj pentru Creanțe Iran-SUA (IUSCT), acuzând Washingtonul de agresiune militară împotriva instalațiilor nucleare iraniene, sancțiuni economice și amenințări cu forța. Plângerea, referitoare la încălcările americane din timpul așa-numitului „Război de 12 Zile" din februarie și martie 2026, a fost înregistrată oficial la tribunal. Iranul și Statele Unite au convenit un armistițiu pe 8 aprilie, după 40 de zile de conflict care a început cu loviturile americane și israeliene asupra Teheranului și altor orașe iraniene pe 28 februarie. Delegații din ambele țări au purtat ulterior discuții la Islamabad pe 11–12 aprilie, dar nu au reușit să ajungă la un acord. De atunci, ambele părți au schimbat mai multe proiecte de propuneri prin intermediul Pakistanului, în cadrul eforturilor continue de a pune capăt conflictului.

Un armistițiu folosit ca respiro strategic

Iranul nu a folosit armistițiul pentru a negocia pacea, ci pentru a se reînarma. Recuperarea a 90% din facilitățile subterane de rachete și păstrarea a 70% din stocul de rachete și lansatoare mobile sunt cifre care spun mai mult decât orice declarație oficială. Orice forță militară ar face același lucru dar tocmai această normalitate a comportamentului iranian este îngrijorătoare: Teheranul tratează armistițiul ca pe o pauză tactică, nu ca pe un pas spre dezescaladare. Un detaliu semnificativ și puțin comentat: Rusia trimite componente de drone Iranului în perioada armistițiului. Aceasta nu este reconstituire spontană — este reconstituire asistată, ceea ce sugerează că războiul din Iran nu este izolat, ci parte dintr-un ecosistem mai larg în care Moscova, Teheranul și, indirect, Beijingul își coordonează pozițiile față de Occident.

Schimbarea de doctrină: de la rachete la strâmtoare

Iranul își schimbă doctrina de descurajare. Timp de decenii, pilonii acesteia au fost rachetele balistice, dronele și rețeaua de proxi-uri — Hezbollah, Hamas, Houthii. Atacurile directe din 2024 împotriva Israelului au demonstrat că acești piloni au limite severe: rachetele iraniene nu au penetrat apărarea israeliană la scară semnificativă, iar proxi-urile au fost decimate succesiv. Concluzia Teheranului pare să fie că descurajarea bazată pe puterea de foc directă nu funcționează împotriva unui adversar cu superioritate aeriană și tehnologică. Prin urmare, pivotul spre Strâmtoarea Hormuz reprezintă o mutare spre un tip diferit de descurajare — una economică și de șantaj energetic, nu militară în sens clasic. Faptul că oficialii iranieni privesc acum strâmtoarea ca pe un element co-egal armelor nucleare este o declarație doctrinară de maximă gravitate.

Normalizarea controlului iranian asupra Hormuz

Acordurile prin care Irakul și Pakistanul au cerut permisiunea Iranului pentru a-și tranzita propriile tancuri petroliere nu sunt simple aranjamente comerciale — sunt acte de recunoaștere implicită a suveranității iraniene asupra unei căi navigabile internaționale. Fiecare astfel de acord normalizează precedentul. Dacă statele regionale acceptă că au nevoie de permisiunea Teheranului pentru a folosi Hormuz, Iranul câștigă fără să tragă un singur foc de armă ceea ce nu a reușit să obțină prin forță: statutul de putere regională de facto cu drept de veto asupra fluxurilor energetice globale. Aceasta este, în esență, o victorie strategică obținută în perioada armistițiului.

Armistițiu pe perfuzie · Război în umbră în Golf · Securitatea europeană în era post-SUA

La zece săptămâni de la izbucnirea războiului SUA–Israel–Iran, lumea se află la o răscruce: armistițiul este „pe perfuzie”, Emiratele Arabe Unite au dus în secret atacuri asupra Iranului, China intră în ecuație la summitul Trump–Xi, România și-a asumat un rol logistic pentru SUA, iar Europa se confruntă cu nevoia urgentă de autonomie în apărare. Prezentul raport sintetizează principalele evoluții ale săptămânii, bazate pe surse occidentale și românești.

28 feb. 2026 — declanșarea războiului SUA–Israel vs. Iran

— declanșarea războiului SUA–Israel vs. Iran 8 apr. 2026 — armistițiu de 2 săptămâni mediat de Pakistan

— armistițiu de 2 săptămâni mediat de Pakistan 2.800+ — atacuri iraniene cu rachete/drone asupra EAU

— atacuri iraniene cu rachete/drone asupra EAU 37 mld. USD — cost suplimentar al energiei pentru americani

— cost suplimentar al energiei pentru americani 45 milioane — persoane amenințate de blocada Hormuz (ONU)

— persoane amenințate de blocada Hormuz (ONU) 50 mld. EUR/an — investiții necesare pentru autonomia apărării europene

— investiții necesare pentru autonomia apărării europene 440 kg — uraniu iranian îmbogățit la 60% — miza nucleară

Linii directoare ale crizei

Armistițiul SUA–Iran este fragil: Donald Trump l-a declarat „pe perfuzie masivă” după respingerea contra-propunerii iraniene.

EAU a lovit în secret Iranul — intrare ca parte beligerantă directă în conflict.

Strâmtoarea Hormuz rămâne în mare măsură închisă — comerțul global, perturbat masiv.

Summitul Trump–Xi de la Beijing — Iranul, Taiwanul și comerțul pe agendă.

România a oferit SUA baze logistice — Teheranul a avertizat Bucureștiul.

Europa: deficit de autonomie militară — 500 mld. EUR necesari în 10 ani.

I. Armistițiul pe perfuzie — starea negocierilor

Propunerea americană și contra-răspunsul iranian

Washingtonul a transmis Teheranului, prin intermediarul pakistanez, un document de 14 puncte care prevedea: suspendarea îmbogățirii uraniului pentru minimum 12 ani, predarea celor 440 kg de uraniu îmbogățit la 60%, în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor, eliberării activelor înghețate și retragerii blocadei navale. Ambele părți ar fi redeschis Strâmtoarea Hormuz în 30 de zile de la semnare. Iranul a respins propunerea și a transmis propria contra-ofertă, centrată pe: încetarea războiului pe toate fronturile (inclusiv Liban), ridicarea sancțiunilor la vânzările de petrol, încetarea blocadei navale, deblocarea activelor, compensații pentru daune de război și — crucial — recunoașterea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Hormuz. „Armistițiul este cel mai slab acum după ce am citit acel gunoi pe care ni l-au trimis. Nici nu am terminat de citit.”— Donald Trump, președintele SUA — 11 mai 2026

Blocajul structural al negocierilor

Analiștii identifică un decalaj fundamental de calendar: SUA doresc concesii nucleare imediate, în timp ce Iranul propune o abordare etapizată, cu problema nucleară amânată pentru faze ulterioare. Comandantul CGRI, generalul Mohammad Ali Jafari, a declarat că Iranul nu va intra în nicio negociere până când SUA nu acceptă termenii săi — inclusiv recunoașterea suveranității asupra Hormuz. Șeful Organizației pentru Energie Atomică, Mohammad Eslami, a subliniat că îmbogățirea nucleară „nu este negociabilă”. Teheranul invocă un argument de încredere: a intrat de două ori în negocieri cu Washingtonul, pentru ca atacurile să fie lansate în timp ce discuțiile erau în desfășurare. De aceea, Iranul cere acum garanții directe din partea Consiliului de Securitate ONU că nu va fi atacat din nou. „Suntem pregătiți pentru orice opțiune. Forțele noastre armate sunt pregătite să livreze un răspuns exemplar la orice agresiune.” — Mohammad Bagher Ghalibaf, negociatorul-șef iranian — 12 mai 2026

Strâmtoarea Hormuz: un nou control iranian

Datele maritime arată că opt din 21 de nave care au tranzitat recent Strâmtoarea Hormuz au folosit ruta aprobată de Iran — plătind taxe și furnizând informații detaliate despre proprietari și echipaje. Un petrolier cu GNL din Qatar s-a întors din drum după ce a intrat în zona revendicată de Iran. Agenția ONU avertizează că blocada amenință securitatea alimentară a 45 de milioane de oameni, iar costurile energetice suplimentare pentru americani depășesc 37 de miliarde de dolari.

II. Război în umbră: EAU, scurgeri de informații și summitul Beijing

Emiratele Arabe Unite — beligerant ascuns

The Wall Street Journal a dezvăluit că Emiratele Arabe Unite au lovit în secret o rafinărie de pe Insula Lavan a Iranului la începutul lunii aprilie 2026, în timp ce Donald Trump se pregătea să anunțe armistițiul. Atacul a provocat un incendiu de mari proporții și a scos instalația din funcțiune. SUA au privit discret cu bunăvoință implicarea Abu Dhabi-ului. Iranul a ripostat cu rachete balistice și drone asupra EAU și Kuweitului. Până în prezent, Iranul a lansat peste 2.800 de atacuri cu rachete și drone exclusiv asupra EAU — mai multe decât împotriva oricărei alte țări, inclusiv Israel. Economia din emirate a suferit grav: concedieri, șomaj tehnic, fuga investițiilor. Modelul economic bazat pe stabilitate și talente internaționale este direct amenințat. „Este semnificativ să ai o țară arabă din Golf ca parte beligerantă care a lovit Iranul direct. Teheranul va urmări să adâncească prăpastia dintre EAU și ceilalți arabi din Golf care încearcă să medieze.” — Dina Esfandiary

Trump vs. presa: ancheta privind scurgerile de informații

Trump i-a înmânat procurorului general interimar Todd Blanche un teanc de articole marcate cu un post-it pe care scria „trădare” și a cerut subpoene împotriva jurnaliștilor implicați în subiecte de securitate națională. Trump s-a concentrat în special pe articolele care dezvăluiau modul în care a ajuns la decizia de a lansa războiul cu Iranul și sfaturile primite de la consilieri. Departamentul de Justiție și Pentagonul au purtat discuții despre anchetă. Un purtător de cuvânt al DOJ a declarat: „În toate circumstanțele, DOJ urmărește faptele și aplică legea pentru a-i identifica pe cei care comit infracțiuni împotriva Statelor Unite.”

Summitul Trump–Xi: comerț, Taiwan și Iranul la Beijing

Pe măsură ce Donald Trump se pregătește pentru summitul de la Beijing cu Xi Jinping, agenda include trei dosare explozive: comerțul bilateral (armistițiul tarifar prelungit din octombrie), Taiwanul (calificat de Wang Yi drept „cel mai mare risc”) și războiul cu Iranul, în care China joacă rol de mediator neoficial. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut Chinei să preseze Iranul să deschidă Strâmtoarea Hormuz, afirmând că Beijingul cumpără 90% din petrolul iranian, finanțând astfel „cel mai mare sponsor statal al terorismului”. Analiștii sunt sceptici: China nu are interes să rezolve problemele pe care SUA și le-au creat singure în Orientul Mijlociu. Acordul comercial este posibil, dar conflictul structural persistă.

III. Poziția României și implicațiile regionale

România: suport logistic pentru SUA și reacția Teheranului

România a aprobat solicitarea SUA de a disloca pe teritoriul său avioane de realimentare, echipamente de supraveghere și sisteme de comunicații prin satelit pentru operațiuni legate de Iran. Președintele Nicușor Dan a descris echipamentele drept „defensive” și a precizat că nu transportă muniție. Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a declarat luni la Bruxelles: „Când americanii ne-au cerut ajutorul, i-am susținut.” Teheranul a transmis un avertisment direct Bucureștiului: purtătorul de cuvânt al MAE iranian, Esmail Baghaei, a afirmat că susținerea logistică ar însemna „participarea la agresiunea militară asupra Iranului” și că o asemenea decizie ar reprezenta „o pată neagră în istoria relațiilor româno-iraniene”. „Când americanii ne-au cerut ajutorul, i-am susținut. Credem că, în ceea ce privește apărarea comună, aliații se susțin reciproc.” — Oana Țoiu, ministru interimar de Externe al României

România semnează declarația privind libertatea navigației la Hormuz

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România s-a alăturat declarației comune a Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind libertatea de navigație în Strâmtoarea Hormuz — principiu fundamental al dreptului internațional. „Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor”, a spus Dan. Declarația condamnă atacurile iraniene asupra navelor comerciale neînarmate, închiderea Strâmtorii și face apel la Iran să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate ONU. La declarație s-au alăturat ulterior Canada, Coreea de Sud, Norvegia, Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Cehia, Danemarca, Slovenia și Noua Zeelandă.

Impactul economic asupra României

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a transmis că randamentele titlurilor de stat pe termen lung au scăzut cu 25–35 de puncte de bază în trei zile, pe fondul reducerii tensiunilor din Iran. Obligațiunile pe 10 ani au coborât sub pragul de 7%. La ultima licitație de certificate de trezorerie, România a atras 1,19 miliarde de lei — mai mult decât dublul sumei planificate. Nazare avertizează însă că tendința favorabilă poate continua doar dacă sunt păstrate consolidarea economică și predictibilitatea fiscală. „România nu se poate întoarce de unde a plecat.”

Summitul B9 la București — 13 mai 2026

Pe fondul tensiunilor transatlantice crescânde și al temerii privind retrageri de trupe americane din Europa, liderii țărilor baltice, Poloniei și ai țărilor nordice s-au întâlnit la București pe 13 mai. Apărarea la Marea Neagră, respingerea amenințărilor ruse și relația cu SUA au fost temele centrale. Din păcate centru de greutate al Alianței s-a mutat in nordul continentului la Marea Baltică. Din acesta cauză atragere țărilor nordice în formatul B9 este un lucru pozitiv.

IV. Europa — autonomia în apărare și geopolitica UE

Sparta 2.0: planul german pentru independența militară europeană

Un document semnat de cinci experți germani de frunte, publicat de Institutul Kiel pentru Economia Mondială, stabilește că autonomia europeană în apărare este realizabilă în 5–10 ani, cu 50 de miliarde de euro pe an — circa 0,25% din PIB-ul european. Costul total pe deceniu: 500 de miliarde de euro. Documentul, denumit „Sparta 2.0”, identifică zece deficiențe critice: comandă-control, sisteme autonome (drone), lovire la mare adâncime, apărare aeriană, sisteme de generația a VI-a, sateliți, spațiu cosmic, cloud militar, transport aerian strategic și război electronic.

Comandă și control — 10–20 mld. EUR · 3–4 ani · echivalent european al Palantir

— 10–20 mld. EUR · 3–4 ani · echivalent european al Palantir Drone la scară — 30+ mld. EUR · 3–5 ani · milioane de unități/an

— 30+ mld. EUR · 3–5 ani · milioane de unități/an Lovire adâncă — 20–30 mld. EUR · 3–5 ani

— 20–30 mld. EUR · 3–5 ani Apărare aeriană — 50 mld. EUR · 5–10 ani

— 50 mld. EUR · 5–10 ani Sisteme gen. VI — 200+ mld. EUR · 10+ ani

— 200+ mld. EUR · 10+ ani Starlink european — prioritate maximă - calendar nestabilit

„Securitatea Europei va fi decisivă prin superioritate tehnologică și voința de a investi masiv acolo unde contează. Ucraina ne arată că acest lucru nu necesită decenii.”— Thomas Enders, președinte DGAP și fost CEO Airbus

Bruxelles: criza SEAE și agenda de securitate UE

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) se confruntă cu o criză de conducere: secretarul general Belén Martínez Carbonell pleacă după mai puțin de doi ani și se va stabili în Mexic. Succesiunea declanșează o bătălie politică și diplomatică între Franța, care apără instituția, și Comisia von der Leyen. Un diplomat senior a declarat:

„Fie o salvăm și stabilim ce vrem să facem cu ea, fie se va prăbuși.” Pe agenda de securitate UE: noua lege anti-penurie de medicamente, sancțiuni aprobate împotriva coloniștilor israelieni din Cisiordania și deschiderea unui consulat canadian la Nuuk, Groenlanda — semnal că puterile mijlocii se consolidează în fața presiunilor marilor puteri.

V. Concluzii și perspective

Criza din Orientul Mijlociu a intrat într-o fază de înalt risc: armistițiul este mai fragil ca oricând, un nou front s-a deschis prin implicarea secretă a EAU, iar negocierile sunt blocate de diferențe de fond — nu de formă. Teheranul calculează că poate supraviețui presiunii economice mai bine decât unei noi runde de lupte. Washingtonul, împărțit între „șoimi” și „porumbei”, așteaptă summitul de la Beijing înainte de o decizie majoră. Europa trăiește un moment de adevăr al autonomiei strategice: războiul din Iran a demonstrat vulnerabilitățile sistemice în domeniul energetic, militar și instituțional. Planul „Sparta 2.0” oferă un cadru realizabil, dar lipsește voința politică coordonată. România se află în prima linie: sprijină SUA, a semnat declarația Hormuz, găzduiește summitul B9 și înregistrează efecte economice directe ale crizei.

Scenarii pentru următoarele 30 de zile

Scenariul 1 (Diplomatic): summitul Trump–Xi produce presiune chineză asupra Iranului — negocierile se relansează.

Scenariul 2 (Status quo): armistițiul rezistă cu dificultate, dar rămâne blocat — Hormuz rămâne parțial închis.

Scenariul 3 (Escaladare): Trump ordonă relansarea atacurilor — EAU și Kuweitul intră deschis în conflict.

Scenariul 4 (Acord surpriză): Iranul acceptă o înțelegere nucleară limitată în schimbul ridicării sancțiunilor.

Post Scriptum: Atât Xi cât și Trump au convenit că Strâmtoarea Hormuz trebuie să rămână deschisă și demilitarizată și că Iranului nu i se poate permite să dețină armă nucleară. Xi a subliniat și opoziția Chinei față de militarizarea strâmtorii și față de orice tentativă de a percepe taxe de tranzit. Poziția Chinei față de Iran:

Trump a declarat după întâlnire că Xi i-a spus că Beijing nu va furniza echipament militar Iranului, însă a adăugat că China cumpără mult petrol iranian și dorește să continue acest lucru. Vizita recentă la Beijing a ministrului iranian de externe Abbas Araghchi, imediat înainte de summit, arată că China s-a poziționat deja ca un mediator care a discutat cu Iranul redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Limitele implicării chineze:

Analiștii spun că SUA și China vor ambele redeschiderea Hormuz-ului, dar abordările lor nu se aliniază. China a chemat la moderație din toate părțile, în timp ce Trump a amenințat Iranul aproape zilnic cu atacuri militare masive. Iranul a refuzat negocierile directe cu SUA atât timp cât blocada navală continuă. China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian și ar putea fi unic poziționată să preseze Iranul spre de-escaladare, dar instabilitatea din Golf este riscantă și pentru Beijing, care depinde masiv de energie importată și rute maritime stabile. Summitul a produs mai degrabă declarații de principiu decât soluții concrete. China a evitat să se angajeze direct împotriva Iranului, preferând rolul de mediator discret, câștigând astfel influență diplomatică fără a-și sacrifica relația economică cu Teheranul.