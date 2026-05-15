search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bucureștiul, sufocat de o viziune toxică: Cum ne condamnă administrația la poluare extremă

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În timp ce marile metropole din Europa civilizată implementează măsuri drastice pentru a reduce traficul rutier, capitala României pare blocată într-o paradigmă urbanistică falimentară. Orașe precum Paris, Londra sau Milano dezvoltă zone cu emisii reduse, limitează accesul autoturismelor în centru și investesc masiv în transportul public.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

La polul opus, în București, administrațiile locale construiesc de zor parcări de reședință și pasaje supraterane uriașe. Această abordare încurajează direct traficul rutier, ignorând un principiu economic de bază: cererea indusă. Cu cât construiești mai multă infrastructură pentru mașini, cu atât vei atrage mai multe autoturisme, generând un volum și mai mare de emisii toxice.

De ce am ajuns cea mai poluată capitală din Europa?

Răspunsul la această întrebare stă într-un amestec letal de legislație națională permisivă și politici locale îndreptate împotriva pietonilor. Pe de o parte, România a devenit cea mai mare piață de dezmembrări auto și destinația preferată pentru rablele din Occident. Eliminarea taxelor de mediu a permis importul necontrolat al milioanelor de mașini vechi, cu norme de poluare depășite. Decidenții politici nu au făcut absolut nimic pentru a opri acest flagel, transformând străzile într-un depozit de deșeuri auto extrem de poluante, care eliberează zilnic particule periculoase de PM 2.5 și PM 10 direct în aerul pe care îl respirăm.

Pe de altă parte, autoritățile locale refuză să limiteze traficul în zonele urbane dense. În loc să creeze alternative sustenabile, primarii noștri toacă zeci de milioane de euro pe pasaje rutiere care doar mută blocajele de la un semafor la altul. Spațiul public este sacrificat constant pe altarul autoturismului.

Un oraș ostil pietonilor și familiilor

Pentru a face loc parcărilor, primăriile taie sistematic din lățimea trotuarelor. Nu mai există aproape nicio stradă de cartier unde spațiul pietonal să arate civilizat. Am ajuns să mergem în șir indian pe trotuare, lipiți de garduri, inhalând direct gazele de eșapament ale mașinilor parcate la jumătate de metru de noi. Această lipsă de infrastructură pietonală descurajează mersul pe jos și forțează și mai mulți cetățeni să folosească mașina personală chiar și pentru distanțe scurte, agravând nivelul poluării.

Situația este de-a dreptul absurdă chiar și pe străzile noi sau recent reabilitate. Să mergi cu un cărucior de copil a devenit o aventură extremă. Părinții sunt obligați să facă un slalom periculos printre stâlpii de iluminat, panourile publicitare, coșurile de gunoi și alte elemente de mobilier urban aruncate haotic pe mijlocul trotuarului. Spațiul vital al cetățeanului este redus la minimum.

Cât ne costă, de fapt, parcările oferite pe bani mărunți?

Dincolo de investițiile absurde în beton, administrațiile locale gestionează catastrofal și puținul spațiu disponibil. Primarii oferă aceste locuri de parcare aproape pe gratis. Să plătești un abonament anual de doar 500 de lei pentru un loc de parcare de reședință înseamnă un cost de nici 1,5 lei pe zi. Această sumă derizorie face ca recuperarea investițiilor publice să fie o iluzie.

Practic, din banii tuturor contribuabililor, inclusiv ai celor care folosesc autobuzul sau bicicleta, primăriile subvenționează un lux privat și, implicit, subvenționează poluarea. Menținerea unor tarife de parcare artificial de mici nu face decât să conserve dependența bolnăvicioasă a bucureștenilor de mașina personală. Fără o politică reală de descurajare a traficului auto și de taxare corectă a poluării, capitala va rămâne prinsă în acest nor toxic de noxe.

Mai multe de la Adrian Negrescu

De ce zgomotul politic devine irelevant pentru investitorii strategici
Opinii
Cursul euro atinge maxime istorice. De ce impredictibilitatea politică este adevăratul pericol pentru moneda națională
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
digi24.ro
image
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
gandul.ro
image
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
mediafax.ro
image
După un an de pauză, Florin Niță revine: ”Sper să fie așa cum îmi doresc”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
digisport.ro
image
Naty Badea rupe tăcerea despre fratele ei! Cum este, de fapt, Mircea Badea, dincolo de camerele TV
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
observatornews.ro
image
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
cancan.ro
image
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Cîți bani ia în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
El Niño revine cu o amenințare uriașă: fenomenul care a provocat odinioară o foamete mortală poate lovi din nou planeta
playtech.ro
image
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
fanatik.ro
image
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
ziare.com
image
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
Elevii și profesori urmează să aibă o zi liberă în luna iunie. Motivul pentru care a fost adoptată această măsură
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan, decizie privind guvernarea! Anunțul premierului
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
click.ro
image
Pe ce loc va intra Alexandra Căpitănescu în concurs în finala de sâmbătă? Primele declarații după calificare: „A fost electric, ca un tsunami! M-am simțit ca o fantomă, parcă nu era real”
click.ro
image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
click.ro
familia regala daneza foto profimedia 1044018338 jpg
Regina a făcut infarct! Palatul a emis de urgență un comunicat despre starea în care se află Majestatea Sa
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta Laurei Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor

OK! Magazine

image
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?