Bucureștiul, sufocat de o viziune toxică: Cum ne condamnă administrația la poluare extremă

În timp ce marile metropole din Europa civilizată implementează măsuri drastice pentru a reduce traficul rutier, capitala României pare blocată într-o paradigmă urbanistică falimentară. Orașe precum Paris, Londra sau Milano dezvoltă zone cu emisii reduse, limitează accesul autoturismelor în centru și investesc masiv în transportul public.

La polul opus, în București, administrațiile locale construiesc de zor parcări de reședință și pasaje supraterane uriașe. Această abordare încurajează direct traficul rutier, ignorând un principiu economic de bază: cererea indusă. Cu cât construiești mai multă infrastructură pentru mașini, cu atât vei atrage mai multe autoturisme, generând un volum și mai mare de emisii toxice.

De ce am ajuns cea mai poluată capitală din Europa?

Răspunsul la această întrebare stă într-un amestec letal de legislație națională permisivă și politici locale îndreptate împotriva pietonilor. Pe de o parte, România a devenit cea mai mare piață de dezmembrări auto și destinația preferată pentru rablele din Occident. Eliminarea taxelor de mediu a permis importul necontrolat al milioanelor de mașini vechi, cu norme de poluare depășite. Decidenții politici nu au făcut absolut nimic pentru a opri acest flagel, transformând străzile într-un depozit de deșeuri auto extrem de poluante, care eliberează zilnic particule periculoase de PM 2.5 și PM 10 direct în aerul pe care îl respirăm.

Pe de altă parte, autoritățile locale refuză să limiteze traficul în zonele urbane dense. În loc să creeze alternative sustenabile, primarii noștri toacă zeci de milioane de euro pe pasaje rutiere care doar mută blocajele de la un semafor la altul. Spațiul public este sacrificat constant pe altarul autoturismului.

Un oraș ostil pietonilor și familiilor

Pentru a face loc parcărilor, primăriile taie sistematic din lățimea trotuarelor. Nu mai există aproape nicio stradă de cartier unde spațiul pietonal să arate civilizat. Am ajuns să mergem în șir indian pe trotuare, lipiți de garduri, inhalând direct gazele de eșapament ale mașinilor parcate la jumătate de metru de noi. Această lipsă de infrastructură pietonală descurajează mersul pe jos și forțează și mai mulți cetățeni să folosească mașina personală chiar și pentru distanțe scurte, agravând nivelul poluării.

Situația este de-a dreptul absurdă chiar și pe străzile noi sau recent reabilitate. Să mergi cu un cărucior de copil a devenit o aventură extremă. Părinții sunt obligați să facă un slalom periculos printre stâlpii de iluminat, panourile publicitare, coșurile de gunoi și alte elemente de mobilier urban aruncate haotic pe mijlocul trotuarului. Spațiul vital al cetățeanului este redus la minimum.

Cât ne costă, de fapt, parcările oferite pe bani mărunți?

Dincolo de investițiile absurde în beton, administrațiile locale gestionează catastrofal și puținul spațiu disponibil. Primarii oferă aceste locuri de parcare aproape pe gratis. Să plătești un abonament anual de doar 500 de lei pentru un loc de parcare de reședință înseamnă un cost de nici 1,5 lei pe zi. Această sumă derizorie face ca recuperarea investițiilor publice să fie o iluzie.

Practic, din banii tuturor contribuabililor, inclusiv ai celor care folosesc autobuzul sau bicicleta, primăriile subvenționează un lux privat și, implicit, subvenționează poluarea. Menținerea unor tarife de parcare artificial de mici nu face decât să conserve dependența bolnăvicioasă a bucureștenilor de mașina personală. Fără o politică reală de descurajare a traficului auto și de taxare corectă a poluării, capitala va rămâne prinsă în acest nor toxic de noxe.