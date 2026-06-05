Nicușor Dan reacționează după ce Ucraina a confirmat că drona explodată la Constanța îi aparținea: „O consecință directă a războiului purtat de Rusia”

Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri, că dronele marine care au explodat în zona Portului Constanța reprezintă „o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”. Șeful statului a precizat că toate cele patru dispozitive s-au autodetonat.

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a transmis președintele Nicușor Dan într-un mesaj postat pe platforma X.

Șeful statului a afirmat că „Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”.

El a precizat, totodată, că informațiile primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie.

„În acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat”, a adăugat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța.

Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative, a subliniat șeful statului.

„Pe parcursul întregii zile, am fost permanent în contact cu toate instituțiile implicate. De asemenea, există o comunicare directă între Administrațiile Prezidențiale din România și Ucraina și, în egală măsură, MApN, SRI, MAI și MAE au menținut un contact operativ și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO”, a mai spus Nicușor Dan.

Afirmațiile președintelui Nicușor Dan vin în contextul în care o dronă maritimă a fost observată vineri dimineață în Dana 78 a Portului Constanța, după ce s-a oprit într-un baraj antipoluare din apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Zona a fost evacuată, au fost emise mesaje RO-Alert în județele Constanța și Tulcea, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, respectiv Planul Alb la Spitalul Județean Constanța. Dispozitivul s-a autodetonat în jurul orei 10.30, fără a provoca victime. Au fost avariate o hală a ARSVOM și nava Hercules.

Ulterior, Forțele Navale ale Ucrainei au transmis că drona le aparținea și că aceasta a ajuns în apropierea coastelor României după ce a fost afectată de sisteme de bruiaj ale armatei ruse în timpul unei misiuni desfășurate în Marea Neagră.