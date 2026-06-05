Prefectul Constanței: Drona care a explodat în port făcea parte dintr-un grup de cinci. Trei încă sunt căutate

Drona maritimă care s-a autodetonat vineri în Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de cinci drone, a declarat prefectul județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu, pentru G4Media.

Potrivit acestuia, informațiile primite de autoritățile române indică faptul că una dintre drone a explodat în Portul Constanța, o alta a ajuns pe partea ucraineană, iar alte trei sunt căutate în continuare.

„Informația de la partea ucraineană este că au fost cinci drone. Una a explodat în portul Constanța, una pe partea ucraineană și trei drone sunt căutate în prezent pentru a preveni alte probleme”, a declarat prefectul.

Căutările continuă

Adrian-Teodor Picoiu a precizat că cele trei drone nu au fost localizate până în prezent și sunt căutate cu ajutorul a două elicoptere, unul aparținând Unității Speciale de Aviație Tulcea și un elicopter SMURD de la Constanța.

Potrivit prefectului, nu există în prezent un pericol iminent pentru populație.

„Nu există un pericol la ora actuală. Cele trei drone pot să se fi dus la bulgari, la turci. Pentru prevenție s-au ridicat elicopterele să le identifice”, a afirmat acesta.

Fără victime, dar cu pagube materiale

Drona care a ajuns în Portul Constanța s-a autodetonat în cursul dimineții, după ce zona fusese evacuată și securizată de autorități.

În urma exploziei nu au fost înregistrate victime, însă au fost produse pagube materiale la o hală și la o navă aflată în apropiere.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că dispozitivul nu aparține Armatei Române, dar este de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.