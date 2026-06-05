Video De ce nu l-a desemnat șeful statului pe Sorin Grindeanu în funcția de premier. Președintele: „Sprijinit de cine?”

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 5 iunie, că decizia de a nu-l desemna pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de prim-ministru a fost determinată de absența unei majorități parlamentare clare care să susțină un viitor guvern.

La finalul Summitului UE - Balcanii de Vest, desfășurat în Muntenegru, șeful statului a fost întrebat de jurnaliști de ce nu l-a nominalizat pe Grindeanu pentru formarea noului Guvern, în condițiile în care PSD a obținut scorul cel mai mare la alegerile parlamentare.

Nicușor Dan a explicat că discuțiile cu partidele nu au condus la o formulă coerentă de guvernare.

„Când am pus întrebarea care să fie majoritatea, am întrebat și care să fie majoritatea din care dumneavoastră să faceți parte sau care să fie majoritatea din care să nu faceți parte. Raționamentul până la capăt nu l-a dus nimeni despre cine să fie în acea majoritate”.

Președintele a fost întrebat și dacă social-democrații au propus varianta unui guvern minoritar sau monocolor.



„Sprijinit de cine?”, a răspuns retoric Nicușor Dan, sugerând lipsa unei susțineri politice solide.

Referitor la șansele de validare a unui guvern condus de Eugen Tomac, Nicușor Dan s-a arătat optimist:

„Am speranța că toate forțele prooccidentale vor sprijini acest Guvern, pentru că nu există o altă posibilitate logică prooccidentală și care să aibă și o majoritate în spate”.

Șeful statului a precizat că premierul desemnat va purta negocieri cu partidele parlamentare, atât pe componența executivului, cât și pe programul de guvernare, arătându-se încrezător că sprijinul politic necesar va fi obținut.

„Premierul desemnat va avea discuții pe componență, pe program cu partidele de la care așteaptă sprijinul și eu sunt optimist că, în cele din urmă, îl va obține”, a subliniat Nicușor Dan.

Amintim că Nicușor Dan semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul prin care Eugen Tomac a fost desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru, acesta urmând să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și lista noului Cabinet.