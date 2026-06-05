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Lovitură pentru ruși. Kievul a desființat o bază strategică de drone chiar pe aeroportul din Donețk

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Război în Ucraina
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O operațiune descrisă de analiști drept „premieră în istoria modernă” a lăsat armata rusă fără unul dintre cele mai importante noduri logistice din estul Ucrainei. Forțele Sistemelor Fără Pilot (USF), din cadrul armatei ucrainene au orchestrat o campanie sistematică de atacuri cu drone asupra Aeroportului Internațional Donețk, transformat de forțele de ocupație ruse într-un veritabil cuib de lansare pentru temutele drone iraniene Shahed.

Aroportul din Donețk, lovit de drone ucrainene/FOTO:X
Aroportul din Donețk, lovit de drone ucrainene/FOTO:X

Aeroportul din Donețk, o fortăreață simbolică ce a fost teatrul unor lupte crâncene în perioada 2014-2015, devenise o bază cheie pentru unitatea de elită rusă „Rubikon”. De aici, Moscova lansa valuri succesive de drone kamikaze destinate să terorizeze orașele ucrainene, lovind infrastructura civilă, spitalele și cartierele rezidențiale.

Planificatorul operațiunii, ofițerul Serafim „Falcon” Hordiienko din Regimentul 14 al USF, a explicat că decizia a fost una de natură preventivă. Ucrainenii au aplicat conceptul de „influență asimetrică” – rezultate maxime cu resurse minime și acțiuni chirurgicale.

„Pentru noi, ca unitate de influență strategică, capacitatea inamicului de a lansa atacuri teroriste asupra orașelor ucrainene este o chestiune personală”, a declarat Hordiienko.

Operatorii ucraineni au distrus sistematic platformele de lansare, depozitele de muniții, vehiculele de transport și stațiile de alimentare, degradând complet capacitatea operațională a aeroportului. Această campanie urmează unor lovituri anterioare de succes executate cu rachete cu rază lungă de acțiune SCALP (Storm Shadow) și ATACMS de fabricație americană.

Infrastructura energetică a Rusiei, în flăcări

Ofensiva ucraineană nu s-a oprit însă în Donbas. Statul Major de la Kiev a confirmat o serie de lovituri devastatoare în noaptea de 4 iunie. În Marea Azov, lângă localitatea Iurkine din Crimeea ocupată, o navă de patrulare a frontierei din proiectul 10410 „Svetliak” a fost grav avariată în urma unui atac coordonat de comandantul Robert „Magyar” Brovdi. Nava era puternic înarmată, inclusiv cu sisteme antiaeriene Igla și tunuri automate, având un echipaj de 28 de marinari.

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Pe teritoriul Federației Ruse, o fabrică de pulbere de pușcă din regiunea Riazan a fost cuprinsă de flăcări pe o suprafață de peste 400 de metri pătrați. De asemenea, armata ucraineană a confirmat că un atac anterior cu drone asupra unui terminal petrolier din Sankt Petersburg a distrus un rezervor și a avariat alte șase, alături de platforme tehnice de încărcare. O altă uzină din regiunea Tambov, „Progress” din Miciunrisk, care produce componente pentru arme de înaltă precizie, a fost și ea ținta unui incendiu major în urma atacurilor.

Elita din Sankt Petersburg, în panică

Imaginile cu coloane dense de fum negru ridicându-se la orizont chiar în timp ce delegațiile internaționale soseau la Sankt Petersburg pentru forumul economic anual au creat o undă de șoc în societatea rusă. Orașul natal al lui Vladimir Putin, considerat până acum o zonă sigură, departe de ororile războiului, a simțit direct suflul conflictului.

Bloggerii militari ruși nu s-au sfiit să critice dur conducerea armatei. Celebrul „Reporter Filatov” a subliniat pe canalul său de Telegram că elita de afaceri din Sankt Petersburg vede acum cum Ministerul Apărării eșuează în a le garanta siguranța. Un alt blogger influent, „Romanov Light” (peste 145.000 de urmăritori), a adăugat cinic că terminalul petrolier în flăcări ar trebui să le amintească privilegiaților de la forum că războiul este real și că șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, eșuează în îndatoririle sale.

Pe rețelele sociale, panica a fost evidentă. Comentariile de pe platformele locale precum Fontanka arată o fractură clară între propaganda de la televiziunea de stat și realitatea din teren:

„La TV creează o imagine în care totul este bine, oaspeții din străinătate sunt tratați cu preparate tradiționale, dar deasupra capetelor noastre se trăgea cu arme automate și zburau elicoptere”, a scris un utilizator.

Într-un video viral, o localnică filmează coloanele de fum de la terminalul petrolier și întreabă speriată: „Totul arde acolo! Ar trebui să coborâm la subsol? Ce ar trebui să facem?”.

Ca un efect direct al acestor atacuri logistice, penuria de combustibil începe să se facă simțită. În Sankt Petersburg, benzinăriile au introdus deja raționalizarea, limitând vânzările la maximum 50 de litri per client. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a încercat să calmeze spiritele, promițând un răspuns „sistemic” din partea Moscovei, însă realitatea din teren arată că Ucraina a reușit să mute linia frontului direct în curtea din spate a elitei ruse.

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