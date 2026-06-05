Kievul afirmă că a notificat la timp România că drona din Portul Constanța o să explodeze

Marina ucraineană a notificat „la timp” partea română cu privire la pierderea controlului asupra dronei maritime care a explodat vineri în portul Constanţa, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi.

Potrivit oficialului ucrainean, „o dronă maritimă a fost scăpată de sub control din cauza interferențelor rusești”, iar informația a fost transmisă autorităților române înainte de producerea incidentului, relatează EFE, citată de Agerpres.

Heorhii Tykhyi a precizat că autorităţile din cele două state „au preluat controlul asupra situației și s-au asigurat că zona este securizată”.

Această coordonare eficientă a permis luarea măsurilor necesare pentru a preveni victimele civile”, a adăugat Tykhyi, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

În același context, reprezentantul MAE ucrainean a subliniat că incidentul confirmă caracterul extins al riscurilor generate de conflict: agresiunea rusă împotriva Ucrainei „reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune”.

Anterior, Forţele Navale ucrainene au confirmat că drona care a explodat în Portul Civil Constanţa aparţinea Ucrainei şi a pierdut controlul în timpul unei misiuni, în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic rusești. În aceste condiţii, ambarcațiunea fără pilot a deviat de la traiectorie către litoralul României.

„În timp ce efectua misiuni în zona operativă a Mării Negre, o ambarcațiune fără pilot a Marinei ucrainene, sub influența mijloacelor de război radio-electronic ale inamicului, a pierdut controlul şi a ajuns în apropierea coastei României”, au transmis Forţele Navale ucrainene.

Totodată, acestea au precizat că „Marina ucraineană a furnizat Marinei române toate informațiile necesare pentru a preveni victimele civile”.

Radu Miruță, ministrul Apărării a precizat, tot vineri, că autoritățile ucrainene au informat partea română cu 10-15 minute înainte de explozia dronei maritime din Portul Constanța că aparatul transporta explozibil în condițiile în care drona a ajuns în România în jurul orei 6:00 dimineața.

În urma respectivei notificări, spune el, echipele de specialiști trimise să evalueze situația au fost retrase din zonă, fără a putea însă să răspundă şi la întrebarea de ce, dacă drona a ajuns în portul românesc în jurul orei 6:00 dimineața, Ucraina ne-a avertizat asupra riscului pe care-l reprezintă abia în jurul orei 10:00.

Radu Miruță a confirmat că drona care s-a autodetonat în Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de cinci drone maritime şi că astfel de drone pot transporta în jur de 300 de kilograme de explozibil fiecare.