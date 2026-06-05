search
Vineri, 5 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet și are efecte vindecătoare: apa termală de până la 35°C, magnet pentru turiști

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un lac cu apă termală care își schimbă culoarea în funcție de lumină, de la roz intens la violet, atrage turiști din întreaga Europă și este promovat ca destinație cu beneficii terapeutice.

lac violet
Lacul termal roz din Pačir, atracția spectaculoasă din nordul Serbiei FOTO: Blic

În nordul Serbiei, în provincia Voivodina, satul Pačir din apropierea orașului Bačka Topola a devenit în ultimii ani una dintre cele mai neobișnuite destinații balneare din Europa.

Stațiunea este celebră pentru lacul său termal artificial, ale cărui ape capătă în sezonul cald nuanțe spectaculoase de roz, ciclam și violet, transformând locul într-un adevărat fenomen vizual viral pe rețelele de socializare, potrivit Blic.

Situată la aproximativ 30 de kilometri de Subotica, stațiunea balneară Pačir (Pačirska banja) atrage vizitatori din întreaga regiune, dar și turiști internaționali, care vin atât pentru aspectul neobișnuit al apei, cât și pentru presupusele sale efecte terapeutice.

Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet FOTO: instagram
Imaginea 1/7: Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet FOTO: instagram
Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet FOTO: instagram
Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet FOTO: instagram/termalna_banja_pacir
Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet FOTO: instagram/termalna_banja_pacir
Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet FOTO: instagram/termalna_banja_pacir
Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet FOTO: instagram/termalna_banja_pacir
Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet FOTO: instagram/termalna_banja_pacir
Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet FOTO: instagram/termalna_banja_pacir

Un lac termal cu apă de la 1.400 de metri adâncime

Apa termală provine de la o adâncime de aproximativ 1.400 de metri, unde atinge temperaturi de până la 72°C. După extragere, aceasta se răcește în lac la valori cuprinse între 30 și 35°C, ceea ce o face potrivită pentru îmbăiere pe tot parcursul sezonului cald.

Techirghiol, singurul lac roz din România. Imagini cu spectacolul misterios și efemer

Lacul, cu o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, își schimbă intensitatea culorii în funcție de lumină și condițiile atmosferice. În zilele însorite de vară, apa capătă o nuanță intensă de roz, în timp ce în zilele înnorate se închide spre tonuri de violet.

Specialiștii explică fenomenul prin combinația dintre conținutul ridicat de minerale- sodiu, magneziu și potasiu- și microorganismele prezente în apă, care generează efectul cromatic spectaculos.

Apa are efecte terapeutice

Apa din stațiune este considerată una dintre cele mai sărate din Câmpia Panonică, cu o concentrație de aproximativ 21 de grame de sare pe litru. Datorită compoziției sale bogate în minerale, este utilizată în scopuri balneare pentru tratarea mai multor afecțiuni.

Potrivit informațiilor promovate de stațiune și relatărilor vizitatorilor, apa este recomandată în cazul bolilor de piele, inclusiv psoriazis, afecțiuni vasculare, reumatice și leziuni musculare. De asemenea, vaporii rezultați din apa termală ar avea efecte benefice asupra sistemului respirator, dar și în probleme urologice și ginecologice.

În ciuda mirosului specific de iod și fenol, mulți turiști spun că se obișnuiesc rapid cu acesta datorită efectului de relaxare resimțit după baie.

O stațiune cu tradiție de peste șase secole

Localitatea Pačir este atestată istoric încă din secolul al XV-lea. Documente din acea perioadă arată că regele Matei Corvin a donat mai multe sate din zonă mamei sale, Jelisaveta Silađi, ceea ce confirmă importanța istorică a regiunii.

Stațiunea are o capacitate de aproximativ 1.000 de vizitatori simultan și include, pe lângă lacul în aer liber cu plajă amenajată și șezlonguri, și două piscine interioare, ceea ce permite accesul și în sezonul rece.

Pentru turiștii care doresc să petreacă mai multe zile în zonă, opțiunile de cazare sunt variate și relativ accesibile. Prețurile pornesc de la aproximativ 18 euro pe noapte pentru apartamente mai simple și pot ajunge între 30 și 70 de euro pentru unități de cazare mai confortabile și parcare. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
digi24.ro
image
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României
stirileprotv.ro
image
S-a înființat bursa locurilor de muncă pentru pușcăriași. Există inclusiv oferte de la corporații
gandul.ro
image
Nicușor Dan explică de ce l-a ales pe Tomac în funcția de premier
mediafax.ro
image
Șoc în SuperLiga! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo: ”Drumurile noastre se despart!”
fanatik.ro
image
Ce greșeli pot afecta pensiile românilor și cum se calculează punctajul la pensie. Formulele, explicate expertul juridic al BNS
libertatea.ro
image
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
digi24.ro
image
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
gsp.ro
image
A decis să divorțeze, după o palmă de față cu toată lumea! Pensia alimentară e peste 1.000.000 de euro
digisport.ro
image
A vrut să demonstreze viitorul fast-food-ului, dar a stârnit hohote de râs. Ce a făcut robotul
click.ro
image
"Gata cu cumpărăturile de weekend pentru ruși în Europa". 11 țări europene fac presiuni pentru restricționarea vizelor
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Misiune aproape imposibilă pentru Tomac: 233 de voturi în 10 zile. În ce condiţii va vota PSD noul guvern
observatornews.ro
image
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
cancan.ro
image
Diferență de 2.000 lei la pensie între doi pensionari cu aceeași vechime. Locul nașterii, rol decisiv
newsweek.ro
image
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
prosport.ro
image
Noile tarife pentru vinieta din Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu șoferii români în mașină
playtech.ro
image
AI a decis campioana mondială. Patru metode de predicție au indicat regina CM 2026
fanatik.ro
image
De ce folosesc Kosovo și Muntenegru euro, deși nu sunt membre UE și nici nu au aderat la moneda unică. Euroizarea unilaterală și dezavantajele ei
ziare.com
image
E oficial: Federația a exclus-o din competiție pe fosta adversară a FCSB-ului! "Ceva inacceptabil"
digisport.ro
image
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE de la nunta fiului lui Florin Salam. Petrecere împărătească. Mirii au purtat ținute regale. Nici soacra mare, Roxana, nu s-a lăsat mai prejos. Superbă a fost și nașa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Eugen Tomac și-a dat demisia! Anunțul premierului desemnat după decizia lui Nicușor Dan: Am demisionat miercuri seară
mediaflux.ro
image
Cum arată tricourile celor 48 de participante la CM. Situație neobișnuită pentru Curaçao , ajunsă în premieră la Mondiale
gsp.ro
image
Cum arată biserica de 20 de milioane de euro a lui Becali. Lăcașul sfânt e pictat în aur, iar clopotele au fost aduse din Rusia. Oricine poate intra să o vadă
actualitate.net
image
VIDEO | Andreea Bostănică, în ambulanță după bătaia cu Ana Beregoi. Sora Iulianei Beregoi, plină de sânge pe la ochi: „M-a bătut cu pumnii în cap / Îmi e frică de tine”
actualitate.net
image
„Este prima oară în viața mea când fac prăjitură”. Ce a gătit Rareș Cojoc cu copiii
click.ro
image
Puya a anunțat când se retrage din muzică: „Gata. Pensie!”
click.ro
image
Astăzi, 5 iunie, s-a născut Constantin I. Nottara. Drama prin care a trecut, la doar 16 ani, părintele teatrului românesc modern
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
image
„Este prima oară în viața mea când fac prăjitură”. Ce a gătit Rareș Cojoc cu copiii

OK! Magazine

image
Familia regală în alertă maximă, starea viitoarei regine se agravează! Prințesa, extrem de bolnavă, a ajuns la spital

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații