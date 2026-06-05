Video Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet și are efecte vindecătoare: apa termală de până la 35°C, magnet pentru turiști

Un lac cu apă termală care își schimbă culoarea în funcție de lumină, de la roz intens la violet, atrage turiști din întreaga Europă și este promovat ca destinație cu beneficii terapeutice.

În nordul Serbiei, în provincia Voivodina, satul Pačir din apropierea orașului Bačka Topola a devenit în ultimii ani una dintre cele mai neobișnuite destinații balneare din Europa.

Stațiunea este celebră pentru lacul său termal artificial, ale cărui ape capătă în sezonul cald nuanțe spectaculoase de roz, ciclam și violet, transformând locul într-un adevărat fenomen vizual viral pe rețelele de socializare, potrivit Blic.

Situată la aproximativ 30 de kilometri de Subotica, stațiunea balneară Pačir (Pačirska banja) atrage vizitatori din întreaga regiune, dar și turiști internaționali, care vin atât pentru aspectul neobișnuit al apei, cât și pentru presupusele sale efecte terapeutice.

→ Imaginea 1/7: Lacul uimitor care își schimbă culoarea din roz în violet FOTO: instagram

Un lac termal cu apă de la 1.400 de metri adâncime

Apa termală provine de la o adâncime de aproximativ 1.400 de metri, unde atinge temperaturi de până la 72°C. După extragere, aceasta se răcește în lac la valori cuprinse între 30 și 35°C, ceea ce o face potrivită pentru îmbăiere pe tot parcursul sezonului cald.

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Lacul, cu o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, își schimbă intensitatea culorii în funcție de lumină și condițiile atmosferice. În zilele însorite de vară, apa capătă o nuanță intensă de roz, în timp ce în zilele înnorate se închide spre tonuri de violet.

Specialiștii explică fenomenul prin combinația dintre conținutul ridicat de minerale- sodiu, magneziu și potasiu- și microorganismele prezente în apă, care generează efectul cromatic spectaculos.

Apa are efecte terapeutice

Apa din stațiune este considerată una dintre cele mai sărate din Câmpia Panonică, cu o concentrație de aproximativ 21 de grame de sare pe litru. Datorită compoziției sale bogate în minerale, este utilizată în scopuri balneare pentru tratarea mai multor afecțiuni.

Potrivit informațiilor promovate de stațiune și relatărilor vizitatorilor, apa este recomandată în cazul bolilor de piele, inclusiv psoriazis, afecțiuni vasculare, reumatice și leziuni musculare. De asemenea, vaporii rezultați din apa termală ar avea efecte benefice asupra sistemului respirator, dar și în probleme urologice și ginecologice.

În ciuda mirosului specific de iod și fenol, mulți turiști spun că se obișnuiesc rapid cu acesta datorită efectului de relaxare resimțit după baie.

O stațiune cu tradiție de peste șase secole

Localitatea Pačir este atestată istoric încă din secolul al XV-lea. Documente din acea perioadă arată că regele Matei Corvin a donat mai multe sate din zonă mamei sale, Jelisaveta Silađi, ceea ce confirmă importanța istorică a regiunii.

Stațiunea are o capacitate de aproximativ 1.000 de vizitatori simultan și include, pe lângă lacul în aer liber cu plajă amenajată și șezlonguri, și două piscine interioare, ceea ce permite accesul și în sezonul rece.

Pentru turiștii care doresc să petreacă mai multe zile în zonă, opțiunile de cazare sunt variate și relativ accesibile. Prețurile pornesc de la aproximativ 18 euro pe noapte pentru apartamente mai simple și pot ajunge între 30 și 70 de euro pentru unități de cazare mai confortabile și parcare.