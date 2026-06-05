SURSE Nicușor Dan a convocat consultări la Cotroceni pe tema dronelor. Scenarii pentru noul Guvern

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru sâmbătă consultări la Cotroceni pentru analiza dronelor maritime și posibile măsuri. Surse politice indică și consultări pentru un posibil guvern Tomac, care ar fi sprijinit mai degrabă de PNL decât USR.

Președintele Nicușor Dan a convocat o reuniune cu instituțiile implicate în gestionarea problemei dronelor maritime: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și structuri de coastă, care urmează să aibă loc sâmbătă, 6 iunie. Surse politice spun că se așteaptă o analiză a situației, a pașilor următori și a eventualelor măsuri.

Tot surse politice au afirmat pentru Adevărul că premierul desemnat Eugen Tomac ar urma să își amenajeze un birou în Parlament, unde ar putea avea loc consultările și discuțiile cu partidele în cursul săptămânii viitoare, în contextul formării unui posibil guvern.

Potrivit acestora, un sprijin mai probabil pentru un eventual guvern Tomac ar putea veni din zona Partidului Național Liberal decât dinspre USR. În interiorul PNL ar urma o decizie dificilă privind posibilitatea unui vot „la liber”.

Nu este privit ca un „guvern de avarie”, însă există așteptarea că o astfel de formulă tehnocrată nu va avea o durată foarte lungă, urmând ca ulterior să fie negociat un guvern politic, mai spun sursele.

Există totodată îngrijorări privind cooperarea dintre AUR și Partidul Social Democrat în Parlament, însă sursele susțin că o colaborare ar fi fost mai probabilă într-un guvern PSD minoritar.

De asemenea, se estimează că este puțin probabil ca actualii miniștri să fie menținuți într-o eventuală formulă guvernamentală condusă de Tomac.

Amintim că Nicușor Dan a semnat decretul prin care Eugen Tomac este desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru. Acesta are acum la dispoziție zece zile pentru a negocia susținerea politică necesară și pentru a obține majoritatea parlamentară necesară învestirii Executivului.

Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cabinetul a rămas la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.