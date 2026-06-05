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Cristian Pomohaci, al doilea mandat de arestare în 24 de ore. Care sunt noile acuzaţii împotriva fostului preot

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După ce a fost arestat preventiv într-un dosar de viol și agresiune sexuală, fostul preot și actual cântăreț de muzică populară Cristian Pomohaci se confruntă acum cu o nouă decizie a instanței: încă un mandat de arestare, de această dată pentru trafic de droguri de mare risc.

Cristian Pomohaci este acuzat şi de trafic de droguri. FOTO: arhivă
Cristian Pomohaci este acuzat şi de trafic de droguri. FOTO: arhivă

Tribunalul Mureș a admis vineri, 5 iunie, propunerea procurorilor DIICOT și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, într-un dosar deschis pentru trafic de droguri de mare risc. Este al doilea mandat de arestare emis pe numele său în decurs de 24 de ore.

„La data de 5 iunie 2026, pe rolul secţiei penale a Tribunalului Mureş a fost înregistrat dosarul penal cu nr.2285/102/2026, respectiv propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş privind arestarea preventivă a unei persoane de sex masculin, cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. Prin încheierea penală nr.45/5 iunie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş a admis propunerea de arestare preventivă formulată Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.06.2026 şi până la data de 04.07.2026, inclusiv”, a transmis Tribunalul Mureş, potrivit Agerpres.

De asemenea, magistrații au respins cererea formulată de avocatul lui Cristian Pomohaci, care a solicitat măsuri mai blânde pentru clientul său, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore, atât de inculpat, cât și de procurori.

Vă reamintim faptul că, în urmă cu o zi, Judecătoria Târgu Mureș emisese un alt mandat de arestare preventivă pe numele lui Cristian Pomohaci, într-un dosar separat, în care este acuzat de viol comis asupra unui minor și agresiune sexuală.

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada 2024-2026, cel în cauză ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore de sex masculin, întreținând raporturi sexuale cu acestea, în schimbul unor sume de bani şi al altor beneficii materiale”, a transmis IPJ Mureș.

În același dosar au avut loc și percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate sume de bani în mai multe valute, estimate la aproximativ 2 milioane de euro.

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