Haos la Pentagon: 4.000 de militari opriți din drum spre Polonia în ultimul moment. „Nu aveau nicio idee că urma să se întâmple”

Decizia de ultim moment a secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, de a anula desfășurarea a 4.000 de militari americani în Polonia a provocat surpriză la nivelul Pentagonului și al aliaților europeni, alimentând noi întrebări legate de direcția politicii militare a Statelor Unite în Europa.

Potrivit unor oficiali americani din domeniul apărării, citați sub protecția anonimatului, ordinul nu a fost însoțit de explicații clare, iar în interiorul instituției nu exista anticiparea unei astfel de decizii.

„Nu aveam nicio idee că urma să se întâmple asta”, a declarat unul dintre oficiali, precizând că în ultimele 24 de ore au avut loc consultări intense între responsabili americani și europeni pentru a înțelege situația, scrie Politico.

Trupele, deja în mișcare spre Polonia

Militarii, proveniți din Texas, urmau să participe la o rotație planificată de nouă luni în Polonia, care includea exerciții comune cu aliații NATO. O parte dintre efective și echipamente ajunseseră deja pe teritoriul polonez în momentul în care ordinul de suspendare a fost transmis, ceea ce a amplificat confuzia atât la Washington, cât și în capitalele europene.

Potrivit sursei citate, decizia este considerată neobișnuită, având în vedere că prezența militară americană în Europa este privită drept principal element de descurajare a Rusiei.Măsura vine la scurt timp după un alt anunț al Pentagonului, potrivit căruia 5.000 de militari urmează să fie retrași din baze din Germania.

Decizia este pusă în legătură de analiști cu tensiunile politice recente, inclusiv criticile administrației americane la adresa unor state europene privind implicarea în conflictul din Iran.

Președintele Donald Trump a criticat în mai multe rânduri aliații europeni, deși a descris Polonia drept un „aliat model”, apreciind nivelul ridicat al cheltuielilor sale de apărare.

Reacții din interiorul armatei americane

Fostul comandant al forțelor terestre americane din Europa, generalul-locotenent Ben Hodges, a avertizat că decizia afectează direct capacitatea de descurajare a NATO.

„Rolul Armatei SUA în Europa este de a descuraja Rusia, de a proteja interesele strategice americane și de a reasigura aliații. Acum, un element important al acestei descurajări a dispărut”, a declarat acesta.

Hodges a subliniat și caracterul contradictoriu al deciziei, în contextul în care Polonia nu a criticat administrația americană și și-a îndeplinit, în opinia sa, toate obligațiile de aliat.

Pentagonul neagă că ar fi fost o decizie de ultim moment

Purtătorul de cuvânt interimar al Pentagonului, Joel Valdez, a respins ideea unei decizii luate în grabă, susținând că aceasta a trecut printr-un proces complex de analiză.

„Decizia de retragere a trupelor urmează un proces amplu, pe mai multe niveluri, care implică lideri militari din Europa și întregul lanț de comandă. Nu a fost o hotărâre neașteptată”, a transmis oficialul american, potrivit Politico.

Decizia a generat îngrijorare în capitalele europene, unde există temeri că astfel de mișcări ar putea încuraja Rusia. Totuși, un oficial NATO a încercat să tempereze reacțiile, afirmând că trupele rotaționale nu fac parte din planurile pe termen lung ale Alianței.

Acesta a subliniat că NATO își consolidează prezența pe flancul estic, inclusiv prin contribuții din partea Canadei, Germaniei și Franței, și că aceste evoluții întăresc capacitatea de descurajare.

Oficialii polonezi au reacționat mixt. Vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat că decizia nu vizează direct Polonia, ci face parte dintr-un proces mai amplu de realiniere a forțelor americane în Europa.

În același timp, sondajele arată că majoritatea populației poloneze susține prezența unei baze militare americane pe teritoriul țării, iar Varșovia continuă să investească masiv în apărare, cu un buget estimat la 4,7% din PIB — cel mai ridicat din NATO.

O provocare majoră pentru securitatea Europei

Pentagonul a efectuat recent o revizuire a prezenței trupelor americane la nivel global, deși nu este de așteptat ca aceasta să fie publicată. Oficialii au indicat că studiul nu solicită o retragere majoră a trupelor din Europa. Totuși, un alt document important publicat în acest an, Strategia Națională de Apărare, promite să aloce mai multe resurse militare în alte regiuni și să lase securitatea Europei în responsabilitatea statelor europene.

Pentagonul a anunțat în octombrie că nu va înlocui o brigadă a armatei care urma să părăsească România la sfârșitul anului trecut, o decizie care a nemulțumit susținătorii unei politici de apărare mai dure din Congresul SUA.

„Aceasta este o provocare majoră pentru securitatea Europei și o modalitate profund perturbatoare de a transfera responsabilitatea către europeni. Pentru aliații de lângă Rusia, acest lucru va trebui să le schimbe modul de calcul”, a spus Joel Linnainmäki, fost oficial finlandez.

Totuși, unii din cadrul alianței au încercat să minimalizeze impactul faptului că brigada americană nu a mai fost desfășurată în Polonia.

Un oficial NATO de rang înalt a spus că forțele rotaționale, cum ar fi desfășurarea trupelor americane în Polonia, nu fac parte din planurile pe termen lung ale alianței privind consolidarea prezenței militare pe continent pentru a descuraja Rusia.

„Știm că SUA își ajustează postura în Europa. Și deja vedem o prezență în creștere pe flancul estic din partea Canadei și Germaniei, toate acestea contribuind la o NATO mai puternică în ansamblu.”, a spus oficialul.

El a mai spus că Franța și Germania au împreună 5.000 de militari pe flancul estic al NATO, iar acest număr va crește cu câteva mii până la sfârșitul anului viitor.