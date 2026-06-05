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Inteligența artificială alimentează explozia averilor: numărul milionarilor din lume a atins un nivel record

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Numărul persoanelor cu averi de peste un milion de dolari a ajuns în 2025 la un maxim istoric de 25,3 milioane la nivel global, pe fondul boomului investițional generat de dezvoltarea inteligenței artificiale. Potrivit unui raport al companiei de consultanță Capgemini, entuziasmul investitorilor pentru tehnologiile AI și industria semiconductorilor a alimentat creșteri puternice pe piețele financiare și a contribuit la acumularea unor averi fără precedent, relatează Bloomberg.

Inteligența Artificială îi îmbogățește pe unii și îi sărăcește pe alții/FOTO:X
Inteligența Artificială îi îmbogățește pe unii și îi sărăcește pe alții/FOTO:X

În decurs de un singur an, clubul milionarilor s-a extins cu aproape două milioane de persoane. În același timp, valoarea totală a activelor deținute de aceștia a crescut cu 8,7%, până la un nivel record de 98,3 trilioane de dolari.

Statele Unite rămân principalul motor al acestei expansiuni a bogăției. Potrivit raportului, economia americană a generat 736.000 de noi milionari într-un singur an, ceea ce a ridicat numărul total al persoanelor cu averi de peste un milion de dolari la 8,7 milioane.

Evoluția confirmă poziția dominantă a SUA în economia globală și pe piețele financiare. Americanii continuă să ocupe majoritatea locurilor în clasamentele celor mai bogați oameni ai lumii, deși în topurile internaționale se regăsesc constant și reprezentanți ai altor state.

Autorii raportului identifică drept principal factor al acestei creșteri spectaculoase aprecierea accelerată a acțiunilor companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale și în producția de microcipuri. Cererea uriașă pentru infrastructura tehnologică necesară noilor aplicații AI a impulsionat valorile bursiere și a adus câștiguri semnificative investitorilor.

Creșteri consistente au fost înregistrate și în regiunea Asia-Pacific, unde Japonia și China au fost principalele piețe care au beneficiat de interesul tot mai mare pentru tehnologiile avansate și digitalizare.

Cea mai rapidă acumulare de avere a fost observată însă în rândul investitorilor ultra-bogați, cei care dețin active de peste 30 de milioane de dolari. Această categorie și-a majorat patrimoniul într-un ritm superior celui înregistrat de restul milionarilor și a atins, la rândul său, un nivel record.

Analiștii estimează că tendința ar putea continua și în următorii ani. Interesul pentru inteligența artificială rămâne extrem de ridicat, iar piața așteaptă o serie de listări importante la bursă ale companiilor specializate în dezvoltarea tehnologiilor AI.

Perspectivele sunt susținute și de investițiile masive anunțate de marile companii tehnologice. Cheltuielile destinate dezvoltării inteligenței artificiale sunt așteptate să atingă niveluri fără precedent, iar valoarea totală a acestor investiții ar putea ajunge la sute de miliarde de dolari la nivel mondial.

Pentru investitori, inteligența artificială nu mai este doar o promisiune tehnologică, ci unul dintre cele mai profitabile motoare de creștere economică și financiară ale momentului. Iar dacă actualul ritm se menține, industria AI ar putea continua să producă noi milionari și miliardari într-un ritm fără precedent.

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