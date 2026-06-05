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Video Nicușor Dan respinge scenariul unei țintiri deliberate a României după explozia dronei din Constanța: „E un subiect nou”

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Nicușor Dan a anunțat că va avea sâmbătă o întâlnire cu instituțiile responsabile pentru a analiza circumstanțele exploziei dronei maritime din Portul Constanța şi respinge ideea că drona ar fi fost direcționată special spre România.

Nicuşor Dan va analiza sâmbătă incidentul cu drona maritimă din Constanţa. FOTO: AFP
Nicuşor Dan va analiza sâmbătă incidentul cu drona maritimă din Constanţa. FOTO: AFP

Aflat într-o vizită în Muntenegru, Nicușor Dan, a declarat vineri, 5 iunie, că autoritățile vor analiza în detaliu circumstanțele în care drona maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța

Întrebat dacă a discutat cu partenerii din NATO despre incident, șeful statului a arătat că, înainte de orice demersuri, este necesară o evaluare completă a situației împreună cu instituțiile responsabile.

„Pe partea marină, cel puțin pentru mine, este un subiect nou, dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele și eventualele lipsuri pe care le avem”, a afirmat Nicușor Dan.

El a explicat faptul că situația diferă de incidentele care au implicat drone aeriene, cazuri în care autoritățile dispuneau de informații în timp real și aveau deja proceduri și solicitări formulate anterior pentru gestionarea unor astfel de amenințări.

„Pe partea aviatică, drone aeriene, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real”, a precizat șeful statului.

În acest context, Nicușor Dan a anunțat că sâmbătă, 6 iunie, va avea loc o reuniune cu instituțiile competente, în urma căreia vor putea fi stabilite măsurile necesare și vor fi evaluate capacitățile existente pentru monitorizarea și gestionarea unor astfel de incidente.

Totodată, el a respins ipoteza potrivit căreia drona maritimă ar fi fost direcționată în mod special către România, subliniind că, în acest moment, nu există elemente care să susțină o astfel de concluzie.

„O să avem o întâlnire mâine cu instituțiile responsabile și, în urma acestei întâlniri, o să putem să avem lucrurile necesare”, a încheiat Nicușor Dan.

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