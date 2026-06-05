Un antiinflamator luat frecvent pentru dureri articulare poate avea riscuri serioase. Milioane de oameni îl iau

Specialiștii avertizează că un medicament folosit de milioane de oameni, luat frecvent pentru dureri articulare, poate avea riscuri serioase dacă este utilizat pe termen lung.

Ibuprofenul face parte dintr-un grup de medicamente numite antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), care acționează prin reducerea inflamației, a umflăturilor și a durerii, îmbunătățind temporar confortul și mobilitatea. Cu toate acestea, specialiștii nu recomandă utilizarea sa pe termen lung.

„Deși poate ameliora simptomele, nu tratează modificările de bază ale articulațiilor asociate cu artrita, cum ar fi deteriorarea cartilajului, modificările osoase și inflamația articulară. Unele persoane pot ajunge, de asemenea, să depindă de ibuprofen fără să încerce alte metode de gestionare a durerii, cum ar fi exercițiile fizice, pierderea în greutate și fizioterapia, care sunt importante pentru sănătatea articulațiilor pe termen lung”, a declarat Anthony Paul Smith, lector postuniversitar în domeniul musculoscheletal la Universitatea din Essex, potrivit Mirror.

El a mai spus că, deși ibuprofenul este ușor de procurat, acest lucru nu înseamnă că este lipsit de riscuri.

El a explicat: „Unul dintre principalele riscuri ale utilizării pe termen lung a ibuprofenului este iritația gastrică. Ibuprofenul poate deteriora mucoasa stomacului și poate crește riscul de ulcer și hemoragii interne. Unele persoane dezvoltă indigestie sau dureri de stomac, în timp ce altele pot să nu aibă simptome până la apariția unor sângerări grave. Acest risc devine mai mare la doze ridicate (în special 2400 mg pe zi sau mai mult), utilizare prelungită timp de săptămâni sau luni și la persoanele peste 65 de ani”.

Potrivit acestuia, Ibuprofenul poate afecta și rinichii, deoarece ei depind de un flux sanguin sănătos pentru a funcționa corect, iar AINS pot reduce acest flux.

„Acest lucru se întâmplă deoarece blochează substanțele naturale ale organismului care mențin vasele de sânge din rinichi deschise, mai ales în perioade de boală, deshidratare sau circulație redusă”, a mai precizat Anthony.

El a atras atenția și asupra combinațiilor de medicamente: „Administrarea ibuprofenului împreună cu medicamente pentru tensiune arterială, anticoagulante, antidepresive sau anumite tratamente pentru diabet poate crește riscul de complicații sau poate reduce eficiența celorlalte medicamente.”

Totuși, spune specialistul, acest lucru nu înseamnă că ibuprofenul nu ar trebui folosit niciodată. Pentru multe persoane, utilizarea pe termen scurt, în doza minimă eficientă, poate fi utilă. Însă utilizarea regulată, pe termen lung, fără consult medical, este momentul în care apar îngrijorările, a avertizat el.

Alternative la ibuprofen

Anthony a spus că există alternative pentru gestionarea durerii, inflamației și rigidității, precum exercițiile fizice: „Poate părea contraintuitiv pentru cineva care are deja dureri, dar întărirea mușchilor din jurul articulațiilor afectate poate reduce presiunea, îmbunătăți mobilitatea și diminua simptomele în timp. Mersul pe jos, ciclismul, înotul și exercițiile de forță — cum ar fi antrenamentele cu rezistență — pot ajuta.”

El a adăugat că gestionarea greutății este, de asemenea, importantă, mai ales în cazul durerilor de genunchi și șold. Reducerea greutății corporale poate diminua presiunea și inflamația asupra articulațiilor.

„Fizioterapia este, de asemenea, eficientă pentru îmbunătățirea forței, mobilității și încrederii, ajutând oamenii să gestioneze episoadele de agravare în siguranță. Multe cabinete medicale din Marea Britanie oferă acum acces la fizioterapeuți de prim contact din cadrul NHS, care pot evalua durerile articulare fără ca pacientul să fie nevoit să meargă mai întâi la medicul de familie.”

Alte strategii utile includ dozarea activităților (împărțirea sarcinilor în perioade mai scurte cu pauze), terapia cu căldură (care ajută la relaxarea mușchilor și reducerea rigidității) și încălțămintea adecvată. Gelurile antiinflamatoare aplicate local pot reduce, de asemenea, simptomele, cu mai puține efecte secundare sistemice decât comprimatele.