Zona litoralului românesc, coasta Bulgariei și regiunea baltică sunt printre cele mai afectate din Europa de bruiajul GPS, arată date OSINT. Nivelul depășește 10%, cu episoade de intensitate ridicată, care au avut loc în zona Portului Constanța inclusiv în ultimele 24 de ore, înainte de explozia dronei.

Zona de litoral a țării noastre, alături de litoralul Bulgariei și regiunea baltică reprezintă cele mai „roșii” zone din Europa în privința bruiajului GPS, arată datele GPS Jam, un site care prezintă zilnic informații din surse deschise (OSINT) referitoare la nivelul bruiajului.

Mai exact, această zonă se confruntă cu un nivel „ridicat” de bruiaj GPS, de peste 10% și bruiajul se menține activ și în cazul unui „prag maximal” de 200%.

Site-ul Flightradar24 oferă la rândul său o hartă a bruiajului GPS, care prezintă o situație similară. Potrivit acesteia, nivelul de bruiaj înregistrat în zona portului Constanța a fost unul extrem de ridicat în ultimele 24 de ore.

Amintim că Portul Constanța a fost evacuat, vineri dimineață, după ce o dronă maritimă a fost observată în Dana 78. Dispozitivul s-a autodetonat în jurul orei 10.30, fără a provoca victime. Au fost avariate, însă, o hală a ARSVOM și nava Hercules.

Sursa: Facebook

Ulterior, Forțele Navale ale Ucrainei au transmis că drona le aparținea și că aceasta a ajuns în apropierea coastelor României după ce a fost afectată de sisteme de bruiaj ale armatei ruse în timpul unei misiuni desfășurate în Marea Neagră.

Un alt incident a avut loc la sfârșitul lunii mai, când un avion militar în care se afla ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a fost afectat de un bruiaj puternic al semnalului GPS în timpul unui zbor de lucru către Lituania, unde oficialul a vizitat detașamentul românesc „Carpathian Vipers”.

„A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Au activat (piloții – n.red.) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. Ne-am uitat unde ar putea fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuție cu piloții în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a declarat ministrul Miruță.

Fostul șef al armatei române avertiza, încă din 2023, că Rusia bruiază semnalul GPS al navelor din Marea Neagră. „Acțiunile active și constante ale bruiajului rusesc afectează comunicațiile GPS, ceea ce provoacă riscul producerii unor coliziuni între navele aflate în apele teritoriale române sau cele care intră în zonele supuse restricțiilor de navigație de către Rusia”, a spus Daniel Petrescu la vremea respectivă.