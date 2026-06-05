Patronatele din turism, după incidentul cu drona care a explodat în Portul Constanța: „Nu există evacuări de turiști din hoteluri”

Reprezentanții industriei ospitalității de pe litoral au transmis vineri, 5 iunie, o reacție oficială, după incidentul în care o dronă martitimă a explodat în Portul Constanța, subliniind că măsurile de evacuare au vizat exclusiv zonele de plajă și au fost de scurtă durată.

„Cu privire la situația raportată astăzi de ISU pe Litoralul românesc, facem precizarea că, pentru câteva minute, au fost evacuați turiștii de pe plaje - așa cum se și impune și se și întâmplă în orice situație de urgență - în cazul evenimentelor ce pot pune în pericol siguranța cetățenilor, dar nu au existat și nu există evacuări de turiști din hoteluri”, a precizat, într-un comunicat, Corina Martin, președinte RESTO Constanța și vicepreședinte al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România.

„Suntem îngrijorați să fim impactați de asemenea evenimente”

Corina Martin atrage atenția că astfel de situații pot genera îngrijorare în rândul operatorilor și al turiștilor, într-un context în care industria nu s-a mai confruntat anterior cu asemenea incidente:

„La nivelul industriei ospitalității de pe Litoral și din România - suntem îngrijorați să fim impactați de asemenea evenimente - cu care noi nu ne-am mai confruntat până acum, și atât noi, cât și turiștii ce au făcut rezervări deja pentru weekend-uri și vacanțe pe Litoral, dar și cei care aveau în plan să își rezerve o viitoare vacanță - ne punem întrebări legate de posibilitatea repetării unor asemenea incidente”.

„Orice, oricând se poate întâmpla”

Totodată, vicepreședinta Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România subliniază că astfel de evenimente nu ar trebui să ducă la blocarea activităților sau la schimbarea deciziilor de vacanță:

„Cu toate acestea, așa după cum știm și știe orice cetățean al planetei - orice, oricând se poate întâmpla, oriunde - ceea ce nu înseamnă, însă, că ne oprim cursul firesc al vieții, deciziile normale de familie sau individuale, alegerile de vacanță etc”.

În comunicat este reiterată și ideea că România nu se află într-un context de conflict, iar populația și turiștii trebuie să aibă încredere în autorități.

„La urma urmei - ceea ce știm sigur este că NU avem situație de război în România și ne punem încrederea în instituțiile statului român, pentru a monitoriza și preîntâmpina orice situații ce ar risca să pună siguranța noastră, a tuturor, în pericol”, spune Corina Martin.

„Vacanțele și călătoriile se află în primele locuri pe lista de cheltuieli ce riscă să fie reduse”

Reprezentanta operatorilor economici din turism subliniază presiunile deja existente asupra sectorului, în contextul scăderii consumului și al creșterii costurilor:

„Între timp ne continuăm activitatea și eforturile, ca antreprenori responsabili, ce știu că au afaceri de susținut, chirii și salarii de achitat către personalul angajat, taxe de plătit către stat și o abordare de rezistență și de determinare de menținut - într-un an în care avem, deja, mari dificultăți și o presiune fiscală severă, în condițiile în care înregistrăm o scădere masivă a puterii de cumpărare și a consumului, iar vacanțele și călătoriile se află în primele locuri pe lista de cheltuieli ce riscă să fie reduse, în bugetul fiecărei familii”.

Amintim că o dronă marină s-a autodetonat vineri dimineață în Dana 78 a Portului Constanța, provocând o explozie puternică, ce a fost resimțită până în Năvodari. Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, deflagrația a avariat nava Hercules și o hală ARSVOM. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de Intervenție și au emis mesaje RO-ALERT de cod roșu, anunțând că au evacuat preventiv populația pe o rază de un kilometru.

Președintele Nicușor Dan a calificat incidentul drept o consecință directă a războiului din Ucraina.

Șeful statului a respins ideea că drona ar fi fost direcționată special spre România și a anunțat că va avea sâmbătă o întâlnire cu instituțiile responsabile pentru a analiza circumstanțele exploziei dronei maritime din Portul Constanța.