search
Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă de meningită în Europa: care este riscul de răspândire după explozia de cazuri din Marea Britanie

0
0
Publicat:

Un focar de meningită, considerat neobișnuit, a explodat în Marea Britanie, ajungându-se, joi, la 27 de cazuri, dintre care două decese, într-o zonă din Kent. Există sau nu pericol de răspândire în Europa? Ce trebuie să știm.

Petrecerile ar fi cauza răspândirii bolii meningococice FOTO: Pixabay/ktphotography

Cazurile de boală meningococică au apărut în weekend, într-o comunitate de studenți, numărul îmbolnăvirilor confirmate în focar crescând, joi, la 27, potrivit The Guardian. Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) a declarat, miercuri, că riscul de răspândire a bolii meningococice invazive în rândul populaţiei generale rămâne „foarte scăzut” în întreaga Uniune Europeană şi în Spaţiul Economic European.

De ce s-a răspândit atât de repede boala în focarul din comitatul Kent

În Marea Britanie focarul este considerat, în schimb, de către autorități ca fiind „fără precedent” în privința răspândirii, asta în condițiile în care într-un an se înregistrează aproximativ 350 de cazuri.

Explicația ar fi aceea că a existat un posibil loc de expunere – un club de noapte din Canterbury, comitatul Kent – , cazurile diagnosticate fiind asociate prezenței în acest club, în perioada 5 -7 martie. Și Franța a raportat un caz posibil asociat cu focarul din Marea Britanie, Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor monitorizând situația îndeaproape și îndemnându-i pe medicii care au pacienți cu simptome de meningită să îi întrebe dacă au călătorit recent în comitatul Kent.

Autoritățile din Marea Britanie au început acțiunile în focar, distribuind antibiotice și lansând un program de vaccinare cu vaccin meningococic de grup B pentru mii de studenți de la Universitatea din Ken, oficialii considerând că strategia administrării de antibiotice preventiv și vaccinarea țintită este eficientă. Ce încă rămâne neclar este de ce s-a înregistrat un număr atât de mare de cazuri asociate unui singur eveniment. Prof. Robinn May, directorul științific al UK Health Security Agency, a declarat că sunt două posibile motive: unul este că ar putea exista ceva legat de tipul de comportamente pe care le au indivizii, iar a doua posibilitate este că bacteria în sine ar fi putut evolua pentru a fi mai eficientă în transmitere.

Cum se răspândește boala meningococică

Pentru a înțelege care este riscul real am solicitat opinia prof. univ. dr. Emilian Popovici, medic primar epidemiolog, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.

În primul rând consider util să lămurim câteva aspecte legate atât de afecțiunea în sine cat și de agentul patogen cauzator și de evenimentul generat în prezent de acesta în Marea Britanie. Boala meningococică, căci despre aceasta este vorba, este cauzată de bacteria Neisseria meningitidis. Deci în primul rând subliniez că agentul patogen cauzator în acest caz este o bacterie și nu un virus!”, a explicat medicul.

Aproximativ 10% din populație poate avea bacteria prezentă la nivelul nasului sau a gâtului, fără să genereze probleme serioase de sănătate. Foarte rar, aceasta poate invada fluxul sanguin sau sistemul nervos central și poate provoca boli ce pot pune viața în pericol, a adăugat medicul. „Meningita meningococică este boala manifestă clinic și se traduce printr-o inflamație a membranelor din jurul creierului și a măduvei spinării. Boala meningococică se răspândește prin contact apropiat cu picăturile respiratorii. Acest lucru se poate întâmpla prin sărut, consum în comun al băuturilor, utilizarea în comun a diverselor obiecte, contact apropiat, precum și prin tuse și strănut. Acesta este motivul pentru care riscul este mai mare în mediile în care oamenii locuiesc, studiază și socializează împreună, cum ar fi campusurile universitare”, a explicat dr. Popovici.

Focare precum cel din Kent, în special în medii comunitare, cum ar fi universitățile sau școlile, sunt mai puțin frecvente decât cazurile sporadice individuale, a subliniat medicul. Deși există risc în general scăzut, proporția de cazuri în rândul tinerilor adulți și al studenților este mai mare decât în ​​grupele de vârstă mai înaintată pur și simplu având în vedere contextul social din campusuri și condițiile de locuit tipice vieții școlare și universitare, a mai precizat medicul epidemiolog. În cazul specific din Marea Britanie, petrecerile la care au participat tinerii au avut rol de supertransmițător al infecției cu meningococ, a punctat dr. Popovici.

Poate ajunge boala în alte țări?

Medicul epidemiolog a explicat că riscul ca această boală să se transmită dincolo de granițele Marii Britanii este unul neimportant. „Având în vedere, cum spuneam, că este vorba de o bacterie și nu de un virus, că pentru transmitere este nevoie de un contact apropiat și că transmiterea ocazională este mai puțin relevantă, nu consider că există în prezent nici măcar un risc general la nivelul Marii Britanii și cu atât mai puțin vreun risc important de extindere european!”, a punctat medicul.

Cum poate fi evitată meningita, „răceala” care ucide în câteva zeci de ore. Medic: „În Burkina Faso incidența a scăzut cu 99.8%”

Un focar precum cel din Kent poate genera cazuri secundare de contact în alte comunități dacă persoane infectate intră în aceste comunități și sunt prezente condițiile de transmitere și dacă nu se iau măsuri de profilaxie și combatere adecvate. Este motivul pentru care autoritățile din Anglia au recomandat celor care supraveghează focarul să izoleze suspecții fără a mai aștepta apariția semnelor clinice clasice de boală meningococică, a explicat dr. Popovici. Nu se pune în schimb problema de „transmitere transfrontalieră de proporții relevante din punct de vedere epidemiologic”, potrivit dr. Emilian Popovici.

Repet faptul că în acest moment nici la nivelul Marii Britanii nu se consideră că ar exista vreun risc general de infecție, astfel încât îngrijorarea la nivel european nu se justifică decât eventual la nivelul campusurilor universitare care fac schimburi de studenți cu universitatea afectată din Marea Britanie”, a mai precizat medicul.

Semnalul pentru România

Boala meningococică poate fi prevenită prin vaccinare, iar în lume sunt țări care au acest vaccin în calendarul național de imunizare. Nu este și cazul României, însă și al noi în țară vaccinul este disponibil pe piață și poate fi administrat opțional.

L-am întrebat pe dr. Emilian Popovici dacă apariția focarului din Marea Britanie poate fi pusă pe seama lipsei vaccinării sau există și alți factori.

Vaccinarea meningococică este cea mai eficientă metodă direcționată de prevenire a bolii, deci cu siguranță că absența vaccinării este o cauză importantă, dar în comunitatea universitară afectată au intervenit și alți factori comunitari -  dintre care am menționat acele petreceri studențești cu rol de super transmițător al infecției - și cu siguranță prezența unor purtători de meningococ. Pot interveni și alți factori favorizanți individuali, cum ar fi anumite deficite imune etc.”, a explicat medicul.

Fetiţă suspectă de meningo-encefalită acută, transferată la Institutul Matei Balş din Capitală: „Pe parcursul internării la SJU Târgu Jiu, starea ei s-a agravat”

Astfel de focare izolate sunt un semnal de alarmă pentru sisteme de sănătate sau rămân evenimente rare, fără impact major la nivel de populație? - am mai vrut să știm. „Sunt evenimente relativ rare, dar care impun menținerea permanentă a unei <expectative armate> a autorităților sanitare vis a vis de orice boală infecțioasă care apare, mai ales în comunități umane unde riscul de transmitere și de propagare a infecțiilor este mai mare. Și acest lucru este recomandat în mod deosebit în România, unde pentru o serie de boli controlabile prin vaccinare nu mai există o acoperire vaccinală corespunzătoare, deci pentru care nu mai avem o imunitate colectivă protectoare funcțională! Acest aspect ar trebui să preocupe autoritățile sanitare de la noi mult mai mult decât focarul de meningită meningococică din Kent, Marea Britanie”, a atras atenția dr. Emilian Popovici.

Cât despre eficiența introducerii vaccinării meningococice în schema națională ca măsură de prevenire a unor focare precum cel în discuție, medicul epidemiolog a fost de părere că ar putea constitui următoarea prioritate pentru programul de vaccinare.

Vaccinarea meningococică este intens imunogenă și în consecință protectivă față de infecția meningococică, astfel încât este foarte recomandată atât de medicii de familie cat și de medicii pediatri. Nu a fost încă introdusă în programul național de imunizări al copilului, dar ținând cont de numărul mare de purtători de meningococ prezenți în populația generală cât și de faptul că majoritatea infecțiilor cu meningococ se manifestă la vârsta copilăriei și de gravitatea bolii manifeste clinic (meningita meningococică), ne putem gândi la această vaccinare ca la următoarea prioritate pentru programul național de imunizări”, a conchis dr. Emilian Popovici.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
digi24.ro
image
Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba
stirileprotv.ro
image
Senzorii lui Nicușor au băgat spaima în bucureșteni. După ce au dat valori neverosimile ale calității aerului, șefa ONG-ului care le-a montat, o apropiată a lui Nicușor Dan, recunoaște: senzorii sunt neomologați
gandul.ro
image
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
mediafax.ro
image
Cum au produs 4 milioane de euro fetele de la The Buddhist. Circuitul financiar din spatele rețelei de proxenetism a actorului Vlad Marinescu
fanatik.ro
image
Închisoare cu executare pentru un bărbat care „și-a făcut cadou” un iPhone 15 Pro găsit într-un autobuz STB: „Trebuie sancționat aspru”
libertatea.ro
image
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
antena3.ro
image
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
cancan.ro
image
Casa de Pensii: Cursă contra-cronometru pentru livrarea ajutoarelor la pensie. „3.000.000 pensionari iau bani”
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Când nu mai primești bani pentru zboruri anulate. Ce situații sunt considerate excepții de ANPC
playtech.ro
image
Istvan Kovacs, protagonist în „thrillerul” din Europa League, Roma – Bologna 3-4: două penalty-uri acordate și o dispută cu Italiano. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză la CFR Cluj
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
O femeie de 44 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a mâncat o pizza la un restaurant din Brazilia
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Apar noi detalii din relația Andreei Popescu cu Rareș Cojoc. Cei doi nu au întreținut relații intime timp de 1 an: Am trăit ca frații în aceeași casă
romaniatv.net
image
S-a aflat numărul de telefon mobil al lui Donald Trump. Panică la Casa Albă după sute de apeluri
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu dezvăluie cea mai „inteligentă” tactică de furt. Așa i-au luat ceasul de 2 milioane de euro chiar de la mână: „S-a întâmplat în câteva secunde” VIDEO
actualitate.net
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 20 martie. Peștii schimbă dieta, iar Balanțele pleacă într-o călătorie de weekend
click.ro
image
Cătălin Măruță revine în forță! Proiectul lansat după plecarea de la PRO TV
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
sailboat illuminated by moon jpg
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele schizofreniei!