Alertă de meningită în Europa: care este riscul de răspândire după explozia de cazuri din Marea Britanie

Un focar de meningită, considerat neobișnuit, a explodat în Marea Britanie, ajungându-se, joi, la 27 de cazuri, dintre care două decese, într-o zonă din Kent. Există sau nu pericol de răspândire în Europa? Ce trebuie să știm.

Cazurile de boală meningococică au apărut în weekend, într-o comunitate de studenți, numărul îmbolnăvirilor confirmate în focar crescând, joi, la 27, potrivit The Guardian. Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) a declarat, miercuri, că riscul de răspândire a bolii meningococice invazive în rândul populaţiei generale rămâne „foarte scăzut” în întreaga Uniune Europeană şi în Spaţiul Economic European.

De ce s-a răspândit atât de repede boala în focarul din comitatul Kent

În Marea Britanie focarul este considerat, în schimb, de către autorități ca fiind „fără precedent” în privința răspândirii, asta în condițiile în care într-un an se înregistrează aproximativ 350 de cazuri.

Explicația ar fi aceea că a existat un posibil loc de expunere – un club de noapte din Canterbury, comitatul Kent – , cazurile diagnosticate fiind asociate prezenței în acest club, în perioada 5 -7 martie. Și Franța a raportat un caz posibil asociat cu focarul din Marea Britanie, Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor monitorizând situația îndeaproape și îndemnându-i pe medicii care au pacienți cu simptome de meningită să îi întrebe dacă au călătorit recent în comitatul Kent.

Autoritățile din Marea Britanie au început acțiunile în focar, distribuind antibiotice și lansând un program de vaccinare cu vaccin meningococic de grup B pentru mii de studenți de la Universitatea din Ken, oficialii considerând că strategia administrării de antibiotice preventiv și vaccinarea țintită este eficientă. Ce încă rămâne neclar este de ce s-a înregistrat un număr atât de mare de cazuri asociate unui singur eveniment. Prof. Robinn May, directorul științific al UK Health Security Agency, a declarat că sunt două posibile motive: unul este că ar putea exista ceva legat de tipul de comportamente pe care le au indivizii, iar a doua posibilitate este că bacteria în sine ar fi putut evolua pentru a fi mai eficientă în transmitere.

Cum se răspândește boala meningococică

Pentru a înțelege care este riscul real am solicitat opinia prof. univ. dr. Emilian Popovici, medic primar epidemiolog, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.

„În primul rând consider util să lămurim câteva aspecte legate atât de afecțiunea în sine cat și de agentul patogen cauzator și de evenimentul generat în prezent de acesta în Marea Britanie. Boala meningococică, căci despre aceasta este vorba, este cauzată de bacteria Neisseria meningitidis. Deci în primul rând subliniez că agentul patogen cauzator în acest caz este o bacterie și nu un virus!”, a explicat medicul.

Aproximativ 10% din populație poate avea bacteria prezentă la nivelul nasului sau a gâtului, fără să genereze probleme serioase de sănătate. Foarte rar, aceasta poate invada fluxul sanguin sau sistemul nervos central și poate provoca boli ce pot pune viața în pericol, a adăugat medicul. „Meningita meningococică este boala manifestă clinic și se traduce printr-o inflamație a membranelor din jurul creierului și a măduvei spinării. Boala meningococică se răspândește prin contact apropiat cu picăturile respiratorii. Acest lucru se poate întâmpla prin sărut, consum în comun al băuturilor, utilizarea în comun a diverselor obiecte, contact apropiat, precum și prin tuse și strănut. Acesta este motivul pentru care riscul este mai mare în mediile în care oamenii locuiesc, studiază și socializează împreună, cum ar fi campusurile universitare”, a explicat dr. Popovici.

Focare precum cel din Kent, în special în medii comunitare, cum ar fi universitățile sau școlile, sunt mai puțin frecvente decât cazurile sporadice individuale, a subliniat medicul. Deși există risc în general scăzut, proporția de cazuri în rândul tinerilor adulți și al studenților este mai mare decât în ​​grupele de vârstă mai înaintată pur și simplu având în vedere contextul social din campusuri și condițiile de locuit tipice vieții școlare și universitare, a mai precizat medicul epidemiolog. În cazul specific din Marea Britanie, petrecerile la care au participat tinerii au avut rol de supertransmițător al infecției cu meningococ, a punctat dr. Popovici.

Poate ajunge boala în alte țări?

Medicul epidemiolog a explicat că riscul ca această boală să se transmită dincolo de granițele Marii Britanii este unul neimportant. „Având în vedere, cum spuneam, că este vorba de o bacterie și nu de un virus, că pentru transmitere este nevoie de un contact apropiat și că transmiterea ocazională este mai puțin relevantă, nu consider că există în prezent nici măcar un risc general la nivelul Marii Britanii și cu atât mai puțin vreun risc important de extindere european!”, a punctat medicul.

Un focar precum cel din Kent poate genera cazuri secundare de contact în alte comunități dacă persoane infectate intră în aceste comunități și sunt prezente condițiile de transmitere și dacă nu se iau măsuri de profilaxie și combatere adecvate. Este motivul pentru care autoritățile din Anglia au recomandat celor care supraveghează focarul să izoleze suspecții fără a mai aștepta apariția semnelor clinice clasice de boală meningococică, a explicat dr. Popovici. Nu se pune în schimb problema de „transmitere transfrontalieră de proporții relevante din punct de vedere epidemiologic”, potrivit dr. Emilian Popovici.

„Repet faptul că în acest moment nici la nivelul Marii Britanii nu se consideră că ar exista vreun risc general de infecție, astfel încât îngrijorarea la nivel european nu se justifică decât eventual la nivelul campusurilor universitare care fac schimburi de studenți cu universitatea afectată din Marea Britanie”, a mai precizat medicul.

Semnalul pentru România

Boala meningococică poate fi prevenită prin vaccinare, iar în lume sunt țări care au acest vaccin în calendarul național de imunizare. Nu este și cazul României, însă și al noi în țară vaccinul este disponibil pe piață și poate fi administrat opțional.

L-am întrebat pe dr. Emilian Popovici dacă apariția focarului din Marea Britanie poate fi pusă pe seama lipsei vaccinării sau există și alți factori.

„Vaccinarea meningococică este cea mai eficientă metodă direcționată de prevenire a bolii, deci cu siguranță că absența vaccinării este o cauză importantă, dar în comunitatea universitară afectată au intervenit și alți factori comunitari - dintre care am menționat acele petreceri studențești cu rol de super transmițător al infecției - și cu siguranță prezența unor purtători de meningococ. Pot interveni și alți factori favorizanți individuali, cum ar fi anumite deficite imune etc.”, a explicat medicul.

Astfel de focare izolate sunt un semnal de alarmă pentru sisteme de sănătate sau rămân evenimente rare, fără impact major la nivel de populație? - am mai vrut să știm. „Sunt evenimente relativ rare, dar care impun menținerea permanentă a unei <expectative armate> a autorităților sanitare vis a vis de orice boală infecțioasă care apare, mai ales în comunități umane unde riscul de transmitere și de propagare a infecțiilor este mai mare. Și acest lucru este recomandat în mod deosebit în România, unde pentru o serie de boli controlabile prin vaccinare nu mai există o acoperire vaccinală corespunzătoare, deci pentru care nu mai avem o imunitate colectivă protectoare funcțională! Acest aspect ar trebui să preocupe autoritățile sanitare de la noi mult mai mult decât focarul de meningită meningococică din Kent, Marea Britanie”, a atras atenția dr. Emilian Popovici.

Cât despre eficiența introducerii vaccinării meningococice în schema națională ca măsură de prevenire a unor focare precum cel în discuție, medicul epidemiolog a fost de părere că ar putea constitui următoarea prioritate pentru programul de vaccinare.

„Vaccinarea meningococică este intens imunogenă și în consecință protectivă față de infecția meningococică, astfel încât este foarte recomandată atât de medicii de familie cat și de medicii pediatri. Nu a fost încă introdusă în programul național de imunizări al copilului, dar ținând cont de numărul mare de purtători de meningococ prezenți în populația generală cât și de faptul că majoritatea infecțiilor cu meningococ se manifestă la vârsta copilăriei și de gravitatea bolii manifeste clinic (meningita meningococică), ne putem gândi la această vaccinare ca la următoarea prioritate pentru programul național de imunizări”, a conchis dr. Emilian Popovici.