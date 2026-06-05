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Anunțul Kievului: drona care a explodat în Portul Constanța era ucraineană. Cum a ajuns pe coasta României

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Forțele Navale ale Ucrainei au transmis că drona maritimă care a ajuns în apropierea litoralului românesc făcea parte din dotarea armatei ucrainene și participa la o misiune în zona operațională a Mării Negre.

Forțele Navale ale Ucrainei au confirmat că drona ajunsă în Contanța le aparține. FOTO: Facebook
Forțele Navale ale Ucrainei au confirmat că drona ajunsă în Contanța le aparține. FOTO: Facebook

Potrivit unui comunicat publicat de Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, dispozitivul a fost afectat de mijloacele de război electronic ale Rusiei și a ajuns ulterior în apropierea coastelor României.

În timpul unei misiuni desfășurate în zona operațională a Mării Negre, una dintre dronele maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Ucrainei a fost afectată de mijloacele de război electronic ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României”, se arată în comunicat.

Autoritățile ucrainene susțin că au informat partea română imediat după incident.

Pentru a preveni eventuale victime în rândul populației civile, Forțele Navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare Forțelor Navale Române”, au precizat reprezentanții armatei ucrainene. 

Anunțul autorităților din Ucraina. FOTO: Facebook
Anunțul autorităților din Ucraina. FOTO: Facebook

Anunțul vine după incidentul de vineri din Portul Constanța, unde o dronă maritimă a fost observată în Dana 78, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Zona a fost evacuată și securizată de autorități, iar dispozitivul s-a autodetonat ulterior, fără a provoca victime.

Anterior, Ministerul Apărării Naționale a precizat că drona nu aparținea Armatei României și că este de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina.

Drona maritimă care s-a autodetonat vineri în Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de cinci drone, a declarat prefectul județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu. „Informația de la partea ucraineană este că au fost cinci drone. Una a explodat în portul Constanța, una pe partea ucraineană și trei drone sunt căutate în prezent pentru a preveni alte probleme”, a declarat prefectul.

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