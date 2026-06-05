Anunțul Kievului: drona care a explodat în Portul Constanța era ucraineană. Cum a ajuns pe coasta României

Forțele Navale ale Ucrainei au transmis că drona maritimă care a ajuns în apropierea litoralului românesc făcea parte din dotarea armatei ucrainene și participa la o misiune în zona operațională a Mării Negre.

Potrivit unui comunicat publicat de Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, dispozitivul a fost afectat de mijloacele de război electronic ale Rusiei și a ajuns ulterior în apropierea coastelor României.

„În timpul unei misiuni desfășurate în zona operațională a Mării Negre, una dintre dronele maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Ucrainei a fost afectată de mijloacele de război electronic ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României”, se arată în comunicat.

Autoritățile ucrainene susțin că au informat partea română imediat după incident.

„Pentru a preveni eventuale victime în rândul populației civile, Forțele Navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare Forțelor Navale Române”, au precizat reprezentanții armatei ucrainene.

Anunțul vine după incidentul de vineri din Portul Constanța, unde o dronă maritimă a fost observată în Dana 78, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Zona a fost evacuată și securizată de autorități, iar dispozitivul s-a autodetonat ulterior, fără a provoca victime.

Anterior, Ministerul Apărării Naționale a precizat că drona nu aparținea Armatei României și că este de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina.

Drona maritimă care s-a autodetonat vineri în Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de cinci drone, a declarat prefectul județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu. „Informația de la partea ucraineană este că au fost cinci drone. Una a explodat în portul Constanța, una pe partea ucraineană și trei drone sunt căutate în prezent pentru a preveni alte probleme”, a declarat prefectul.