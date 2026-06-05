Filmarea care reaprinde controversele despre OZN-uri. Pentagonul verifică imaginile surprinse deasupra Lacului Huron în 2023

Opt membri ai Camerei Reprezentanților din Statele Unite au solicitat, la 6 martie 2026, acces la 51 de documente considerate a avea posibilă legătură cu fenomene aeriene neidentificate (UAP), potrivit unui document publicat de Departamentul de Război al SUA.

Biroul de Rezolvare a Anomaliilor în Toate Domeniile (AARO) a anunțat că a identificat o colecție de documente care ar putea răspunde solicitărilor. Instituția precizează însă că, în cazul multor documente, nu există suficiente informații despre proveniența lor, ceea ce face dificilă verificarea autenticității acestora.

O înregistrare video din 2023

Printre materialele analizate se află și o înregistrare video încărcată pe o rețea protejată în februarie 2023. Fișierul poartă următorul titlu, atribuit de utilizator: „Posibil UAP interceptat de un avion militar american deasupra Lacului Huron”.

Potrivit AARO, filmarea ar fi fost realizată de echipamente ale armatei americane în 2023.

Potrivit descrierii publicate de instituție, în jurul secundei 11 a filmării apare un obiect aflat în centrul imaginii. În jurul secundei 20, imaginile par să surprindă o interacțiune între două obiecte, după care unul dintre obiecte pare să se dezintegreze brusc, în urma unui impact sau a unei explozii.

AARO avertizează însă că descrierea are un caracter strict informativ și nu trebuie interpretată ca o concluzie oficială privind natura, autenticitatea sau semnificația evenimentului surprins în imagini.

Ce sunt UAP-urile

Termenul UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) este utilizat de autoritățile americane pentru a descrie fenomene sau obiecte observate în aer, pe mare, în spațiu sau în alte medii, care nu pot fi identificate imediat.

În ultimii ani, Pentagonul și agențiile de informații americane au publicat mai multe rapoarte privind astfel de incidente, precizând că majoritatea cazurilor investigate nu reprezintă dovezi ale unei origini extraterestre, dar că unele observații rămân neexplicate din cauza lipsei de date.