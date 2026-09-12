Un șofer de autocar a fost amendat pentru că mergea prea încet. Ce spune legea

Un șofer de autocar din Viena, cu 43 de ani de experiență la volan, a fost sancționat după ce polițiștii au considerat că circula atât de încet încât împiedica desfășurarea normală a traficului. Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a primit o amendă de 150 de euro și a decis să conteste sancțiunea.

Un șofer de autocar a fost amendat pentru că mergea prea încet. Foto: Istock

Incidentul s-a produs, în timp ce Karl K. se apropia de o intersecție la care semaforul era roșu. Șoferul susține că redusese viteza în mod intenționat, însă un polițist i-ar fi făcut semn să accelereze. La scurt timp, acesta a fost sancționat pentru conducere prea lentă, despre care autoritățile au considerat că obstrucționa traficul, notează Heute. .

Șoferul spune că, în cazul unui autocar care transportă turiști, viteza trebuie adaptată și activității desfășurate. „Nu pot să gonesc prin oraș”, a explicat Karl K., precizând că rolul său este și acela de a le prezenta pasagerilor obiectivele turistice ale Vienei.

Bărbatul a comparat situația cu cea a vehiculelor electrice de tip oldtimer care transportă turiști pe Ringstrasse și care circulă cu viteze reduse. Potrivit acestuia, astfel de vehicule se deplasează constant cu aproximativ 10-20 km/h fără ca șoferii lor să fie sancționați.

De ce poate fi amendat un șofer care merge prea încet

Potrivit ÖAMTC, viteza trebuie adaptată permanent condițiilor de trafic, stării drumului și situației concrete din trafic. Prin urmare, reducerea vitezei înaintea unui semafor roșu poate fi perfect justificată.

Problema apare atunci când un conducător auto circulă nejustificat de încet și, prin acest comportament, împiedică ceilalți participanți la trafic. În cazul unui autocar turistic, faptul că șoferul încetinește pentru a le oferi pasagerilor explicații despre obiectivele din jur nu reprezintă, în sine, un motiv care să justifice blocarea traficului.

Poliția din Viena a explicat că deplasarea nejustificat de lentă poate afecta siguranța rutieră, deoarece îi poate determina pe ceilalți șoferi să frâneze brusc sau să facă manevre de evitare.

În cazul lui Karl K., un element important în contestație este faptul că procesul-verbal nu ar indica viteza exactă cu care circula în momentul în care a fost oprit. După mai bine de patru decenii de condus și fără să mai fi primit o sancțiune similară, șoferul consideră că amenda este nedreaptă și vrea să o conteste.

Și în România poți fi sancționat dacă mergi nejustificat de încet

O situație asemănătoare este prevăzută și de legislația rutieră din România. Codul rutier sancționează conducătorii auto care circulă cu o viteză nejustificat de mică și, prin acest comportament, afectează desfășurarea normală a traficului.

Potrivit art. 99 alin. (1) pct. 1 din OUG 195/2002, constituie contravenție conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie.

Fapta este încadrată în clasa I de sancțiuni, care presupune aplicarea a două sau trei puncte-amendă. În funcție de valoarea punctului-amendă, sancțiunea menționată în cazul prezentat poate ajunge la 432,50-648,75 de lei.

Important este însă că simplul fapt că un șofer circulă lent nu înseamnă automat că trebuie sancționat. Contează dacă viteza redusă este justificată de condițiile concrete de trafic și dacă, prin modul de deplasare, conducătorul auto ajunge să împiedice circulația.

În cazul din Viena, tocmai aceste aspecte urmează să fie analizate după contestația depusă de șofer.