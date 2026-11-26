Subvențiile pentru fermieri, introducerea unor taxe europene și finanțarea Ucrainei se numără printre subiectele care îi vor diviza pe liderii Uniunii Europene. Reuniunea de joi este considerată mai degrabă o etapă de negociere decât o ocazie de a ajunge la un acord asupra bugetului pentru perioada 2028-2034.

Liderii Uniunii Europene, negocieri dificile privind viitorul buget Foto: consilium.europa.eu

Liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru negocieri dificile privind viitorul buget al blocului comunitar, în cadrul summitului care începe joi la Bruxelles. Niciuna dintre taberele aflate în dezacord nu se așteaptă ca reuniunea să se încheie cu un compromis.

Președintele Consiliului European, António Costa, încearcă să obțină sprijin pentru propunerea sa bugetară, prezentată sâmbătă, care prevede reduceri suplimentare de 44 de miliarde de euro față de un plan anterior.

Liderii vor discuta joi, la prânz, atât bugetul multianual al UE, cât și un împrumut de 45 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Ulterior, sunt programate discuții în grupuri restrânse și întâlniri bilaterale.

Liderii se vor reuni din nou joi seară pentru a evalua progresele, însă nu este așteptat un acord înaintea ultimului summit al anului, programat să înceapă pe 17 decembrie.

„Europa nu poate să-și ceară mai mult de la sine și, în același timp, să aleagă să investească mai puțin”, a declarat miercuri seară premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. „Nu poate exista o Europă puternică fără un buget european solid.”

Peste o duzină de diplomați implicați în pregătirea reuniunii au declarat că se așteaptă la tensiuni și schimburi dure de replici între lideri, care nu par dispuși să facă, deocamdată, concesii importante.

„Acesta nu este summitul în care se va ajunge la convergență. Nu este momentul să facem pași înapoi”, a declarat un diplomat european, sub protecția anonimatului, pentru a putea discuta negocierile confidențiale.

Un alt diplomat european de rang înalt a afirmat că António Costa știe că ar putea fi nevoie de un summit dificil înainte ca liderii să ajungă la un acord în decembrie.

Politico prezintă cele cinci principale teme care ar putea provoca dispute.

1. Dimensiunea bugetului: cât de mult ar trebui să cheltuiască UE?

Aceasta este cea mai importantă dispută dintre statele membre.

Un grup de țări din nordul Europei, printre care Germania și Țările de Jos, susține un buget mai redus, concentrat pe ceea ce consideră priorități moderne: apărarea și competitivitatea economică.

Aceste state se confruntă cu opoziția unor guverne din sudul și estul Europei, inclusiv Italia și Polonia, care cer cheltuieli mai mari și menținerea finanțării domeniilor tradiționale, precum agricultura și dezvoltarea regiunilor mai puțin prospere.

Dezacordurile sunt atât de mari încât statele membre nu reușesc să stabilească nici măcar cât de mult ar urma să crească noul buget față de cel actual.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut că propunerea lui Costa este cu 40% mai mare decât bugetul precedent, convenit în 2020 pentru o perioadă de șapte ani.

Guvernele care contestă această evaluare afirmă însă că ea nu ia în calcul inflația și rambursarea datoriei contractate de UE în perioada pandemiei de COVID-19, care reprezintă aproximativ 10% din bugetul total.

„Unii continuă să pretindă că bugetul crește în comparație cu actualul cadru financiar multianual. Dar acest lucru este adevărat doar pentru că nu iau în calcul inflația, iar acest argument nu este convingător”, a declarat miercuri comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, în Parlamentul European.

Discuțiile privind dimensiunea bugetului sunt așteptate să provoace noi confruntări la summit.

2. Protejarea subvențiilor pentru fermieri

Până acum, agricultura s-a numărat printre puținele domenii care au fost relativ ferite de eforturile de reducere a cheltuielilor europene.

Cu toate acestea, Franța consideră că fondurile alocate fermierilor trebuie protejate într-o măsură mai mare.

Parisul se confruntă cu presiuni interne din partea unui sector agricol influent și se pregătește pentru alegerile din aprilie și mai, în contextul în care candidata de extremă dreapta Marine Le Pen conduce în sondaje.

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Cea mai recentă propunere bugetară prevede până la 297 de miliarde de euro pentru plățile directe către fermieri în perioada 2028-2034.

Președintele francez Emmanuel Macron vrea ca proporția acestor fonduri protejate de eventuale realocări să crească de la 80% la 90%. Propunerea provoacă nemulțumirea mai multor state membre.

„Și Franța trebuie să fie capabilă să facă compromisuri”, a declarat un diplomat european. Potrivit acestuia, autoritățile franceze consideră că fac o concesie celorlalte state atunci când acceptă un acord și vor, în schimb, ca toate prioritățile lor să fie luate în considerare.

3. Taxe noi la nivel european

António Costa are o misiune dificilă: să convingă toate cele 27 de state membre să accepte introducerea unor noi taxe europene, menite să suplimenteze bugetul comun și să reducă dependența de contribuțiile directe ale guvernelor naționale.

Cea mai recentă propunere include cinci noi surse de venit, care ar putea genera aproximativ 60 de miliarde de euro anual.

Totuși, extinderea competențelor fiscale ale Uniunii este un subiect sensibil. Liderii nu sunt așteptați să aprobe noile taxe înainte de finalizarea acordului general asupra bugetului.

Fiecare guvern încearcă să elimine din propunere acele taxe care i-ar afecta cel mai mult interesele economice.

Polonia se opune folosirii veniturilor din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii pentru a impune costuri suplimentare companiilor poluante.

Luxemburgul contestă direcționarea către bugetul european a veniturilor provenite din taxele pe tutun.

Irlanda este reticentă față de o taxă aplicată marilor companii de tehnologie, de teama unei posibile reacții de represalii din partea Statelor Unite.

4. Legătura dintre bugetul UE și finanțarea Ucrainei

Cancelarul german Friedrich Merz folosește negocierile bugetare pentru a pune presiune asupra a patru state – Ungaria, Slovacia, Cehia și Bulgaria – astfel încât acestea să contribuie la costurile de finanțare ale unui împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Germania, care suportă aproximativ un sfert din contribuțiile totale la bugetul UE, a amenințat că își va reduce plățile dacă aceste țări refuză să participe.

Potrivit unor diplomați europeni familiarizați cu negocierile, Ungaria și Bulgaria ar fi dispuse, în discuțiile neoficiale, să contribuie la finanțarea împrumutului. Premierul slovac Robert Fico este însă mai reticent.

Cehia rămâne sceptică în privința împrumutului destinat Ucrainei, a declarat un oficial ceh pentru publicația POLITICO.

O posibilă soluție ar putea fi ca unele state să contribuie doar la costurile de împrumut aferente ajutorului care nu este destinat cheltuielilor militare, potrivit unui oficial bulgar.

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Majoritatea guvernelor resping însă această abordare.

„În Europa nu există un meniu din care să alegi ce plătești și ce nu plătești”, a declarat un alt diplomat european de rang înalt.

5. Prioritate pentru companiile europene în domeniul apărării

Președintele francez Emmanuel Macron încearcă să obțină restricții mai stricte pentru companiile din afara Uniunii Europene care vor să beneficieze de finanțare europeană pentru apărare.

Propunerea lui António Costa ar permite accesul unor companii din țări partenere, precum Regatul Unit, Canada, Norvegia și Ucraina, dar nu și al celor americane.

Această formulă este acceptabilă pentru majoritatea guvernelor europene, însă nu este suficientă pentru Franța. Macron intenționează să readucă subiectul în discuție la summit, potrivit unui diplomat european.

România susține o poziție diferită. Bucureștiul dorește ca producătorii americani de armament să aibă un acces mai larg pe piața europeană.

„Avem nevoie de tehnologia americană în Europa și, din punctul meu de vedere, ar trebui să identificăm modalități de colaborare și de consolidare a prezenței americane”, a declarat ministrul român al Apărării, Ștefan-Radu Oprea, pentru POLITICO.

Disputa reflectă diferențele de viziune dintre statele membre asupra viitorului industriei europene de apărare: unele guverne vor să protejeze producătorii europeni, în timp ce altele consideră că parteneriatul cu industria americană este esențial pentru consolidarea capacităților militare ale continentului.