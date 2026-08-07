Un interviu despre piața imobiliară din Rusia s-a transformat într-un moment viral, după ce vicepreședintele Dumei de Stat, Vladislav Davankov, a râs în hohote la întrebarea dacă un cetățean de rând mai poate obține un credit ipotecar. Ulterior, acesta a susținut că reacția sa a fost una de disperare, nu de amuzament.

sursa video: NEXTA/X

Momentul a avut loc în timpul unui interviu în care politicianul a fost întrebat dacă un rus obișnuit își mai poate permite să cumpere o locuință printr-un credit ipotecar. Fără să ezite, Davankov a răspuns: „În niciun fel”, după care a izbucnit în râs. Reacția sa l-a făcut să râdă și pe jurnalistul care realiza interviul.

Vicepreședintele Dumei de Stat a continuat explicația și a admis că situația este extrem de dificilă pentru cetățenii de rând.

„Este imposibil. Mai ales în Moscova este 100% imposibil. În alte părți este și mai rău”, a declarat acesta, referindu-se la șansele unui rus obișnuit de a cumpăra un apartament.

Realizând impactul reacției sale, politicianul și-a schimbat tonul și a explicat că nu a râs din amuzament, ci din frustrare față de situația economică.

Imaginile au fost distribuite pe platforma X de publicația Nexta și au devenit rapid virale, strângând sute de mii de vizualizări și numeroase comentarii.

Vladislav Davankov este vicepreședinte al Dumei de Stat și membru al partidului Poporul Nou. În 2024, el a candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, unde, potrivit rezultatelor oficiale, s-a clasat pe locul al treilea, cu 3,9% din voturi.

După scrutin, și-a recunoscut înfrângerea și și-a exprimat sprijinul pentru președintele Vladimir Putin și pentru ceea ce autoritățile ruse numesc „operațiunea militară specială” din Ucraina.