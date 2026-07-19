Rusia deschide frontul pentru noi categorii de deținuți. Pe cine mai vrea Kremlinul să trimită la război

Numărul deținuților din coloniile penitenciare rusești continuă să scadă. Guvernul rus a depus la Duma de Stat un pachet de proiecte de lege care ar permite unui număr mai mare de condamnați să semneze contracte cu Ministerul Apărării al Federației Ruse pentru a participa în continuare la războiul împotriva Ucrainei. Publicația The Moscow Times scrie că documentele respective au fost publicate în baza de date electronică a camerei inferioare a parlamentului rus.

Potrivit inițiativei, autoritățile ruse propun eliminarea din lista restricțiilor a mai multor articole din Codul Penal al Federației Ruse. Printre acestea se numără: contrabanda cu numerar, participarea la o grupare criminală organizată, intervenția ilegală în funcționarea unor obiective de importanță critică, încălcarea normelor de securitate industrială, manipularea ilegală a materialelor nucleare și sustragerea acestora.

Modificările vizează și contrabanda cu bunuri de importanță strategică și cu droguri, organizarea migrației ilegale, precum și pierderea unor documente care conțin secrete de stat.

Totodată, încă din noiembrie 2022, Rusia a permis mobilizarea persoanelor cu antecedente penale pentru majoritatea infracțiunilor grave, inclusiv omor, tâlhărie, jaf armat și trafic de droguri. â

În iunie 2023, Duma de Stat a permis, de asemenea, încheierea de contracte cu persoane aflate în stare de arest preventiv sau cercetate penal. Ulterior, această posibilitate a fost extinsă și la persoanele aflate în proces de judecată.

The Moscow Times mai scrie că numărul deținuților din coloniile penitenciare rusești continuă să scadă. Potrivit directorului Serviciului Federal de Executare a Pedepselor, Arkadi Gostev, în mai 2026 se aflau în locuri de detenție 282.000 de persoane — cel mai scăzut nivel de la începutul anilor 2000. Pentru comparație, publicația subliniază că la finalul anului 2021 numărul acestora era de 465.000.

Potrivit lui Gostev, una dintre cauzele scăderii numărului de condamnați este recrutarea de contractanți pentru armata rusă. În același timp, în luna martie, un vicepreședinte al Curții Supreme a Rusiei a citat alte cifre — atunci, în arestul preventiv și în colonii se aflau 308.000 de deținuți.

Potrivit oficialilor occidentali și ucraineni, Kremlinul se confruntă cu dificultăți în completarea efectivelor de pe front în Ucraina, din cauza pierderilor uriașe. Publicația The Times scria că dictatorul rus Vladimir Putin ar putea pregăti o mobilizare ascunsă, fără o anunțare oficială.

În plus, tot mai puțini ruși sunt dispuși să semneze contracte cu Ministerul Apărării pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei.