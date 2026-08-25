Un celebru miliardar cu o avere de 44 de miliarde de dolari a murit la 89 de ani. Nu avea moștenitori, iar acum se decide soarta imperiului său

Klaus-Michael Kühne, unul dintre cei mai bogați oameni din Germania și unul dintre cei mai influenți antreprenori din industria logistică mondială, a murit la 89 de ani. Miliardarul a lăsat în urmă o avere estimată la 44 de miliarde de dolari și nu avea moștenitori direcți.

Klaus-Michael Kühne, unul dintre cei mai bogați oameni din Germania Foto: foto: X/MSC Cargo

Miliardarul german, care era și cel mai mare acționar individual al companiei aeriene Lufthansa, nu avea moștenitori direcți, astfel că averea sa uriașă ar putea ajunge în cea mai mare parte la fundația care îi poartă numele, relatează Corriere della Sera.

Anunțul privind moartea sa a fost făcut de grupul elvețian Kühne+Nagel, companie fondată de bunicul său, August Kühne, împreună cu Friedrich Nagel, la Bremen, în 1890. „Odată cu trecerea în neființă a lui Klaus-Michael, pierdem un vizionar, un mare antreprenor și o personalitate extraordinară”, a transmis Joerg Wolle, președintele Consiliului de Administrație al Kühne+Nagel.

A transformat afacerea familiei într-un imperiu global

Klaus-Michael Kühne s-a alăturat companiei familiei în 1958, iar în anii următori a ocupat funcțiile de președinte și director general. Sub conducerea sa, Kühne+Nagel s-a extins puternic la nivel internațional și a devenit unul dintre liderii mondiali în transportul aerian și maritim de mărfuri.

În prezent, grupul are aproximativ 88.000 de angajați și aproximativ 1.300 de locații în aproape 100 de țări. La sfârșitul anului 2025, prin intermediul Kühne Holding AG, miliardarul controla 55,4% din capitalul Kühne+Nagel.

Ce se va întâmpla cu averea miliardarului

Potrivit Forbes, averea lui Klaus-Michael Kühne era estimată la aproximativ 44 de miliarde de dolari, ceea ce îl plasa pe locul al doilea în topul celor mai bogați oameni din Germania, după Dieter Schwarz, fondatorul imperiului Lidl.

Kühne deținea și o participație importantă în Lufthansa. Pachetul său de aproximativ 20% din compania aeriană are o valoare de ordinul miliardelor de euro.

Moartea lui Klaus-Michael Kühne deschide și problema succesiunii unuia dintre cele mai mari imperii antreprenoriale din Germania.

Miliardarul nu avea copii sau alți moștenitori direcți. În aceste condiții, o parte importantă a averii sale ar putea ajunge la Fundația Kühne, organizație filantropică pe care a înființat-o și care este deja acționară, într-o proporție mai redusă.