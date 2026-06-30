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Primul atac cu un colet-capcană din istoria Monaco. Printre răniţi, un oligarh ucrainean vizat de sancţiuni

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Incident fără precedent în Monaco, unde un colet-capcană a explodat, luni seară, într-o clădire rezidențială. Printre cele trei persoane rănite ar fi şi oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev.

Colet-capcană, detonat într-o clădire rezidenţială din Monaco. FOTO: Monaco Matin
Colet-capcană, detonat într-o clădire rezidenţială din Monaco. FOTO: Monaco Matin

Un colet-capcană a explodat luni seară într-o clădire rezidențială din Monaco, iar printre cele trei persoane rănite se află, potrivit unor surse apropiate anchetei, omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev.

Pentru autoritățile din principat, incidentul ridică o problemă cu care nu s-au mai confruntat până acum: este prima dată când un astfel de atac are loc într-un stat considerat unul dintre cele mai sigure şi cu o rată a criminalităţii extrem de redusă.

Autorităţile din Monaco au confirmat că explozia a fost provocată de un colet-capcană.

“În această seară, cu puţin înainte de ora 21:00, o deflagraţie violentă legată de un colet capcană a fost auzită în principat, nu departe de Place des Moulins”, au transmis autoritățile pe platforma X.

Explozia s-a produs în jurul orei locale 21.00, într-un imobil aflat în apropierea Place des Moulins, iar primele date din anchetă arată că dispozitivul exploziv era ascuns într-o geantă sau într-un pachet abandonat în holul clădirii de o persoană care a plecat înainte de explozie Pe baza imaginilor surprinse pe camerele de supraveghere, anchetatorii încearcă să reconstituie fiecare etapă a traseului suspectului și să stabilească dacă victimele au fost vizate în mod direct sau dacă există un alt motiv în spatele atacului.

Forţele de ordine s-au mobilizat rapid. FOTO: Monaco Matin
Forţele de ordine s-au mobilizat rapid. FOTO: Monaco Matin

Prințul Albert al II-lea a condamnat ceea ce a numit “o crimă odioasă”, apreciind că este vorba despre “un şoc pentru întreaga comunitate monegască”, potrivit nicematin.

“Principatul Monaco va rămâne unit şi hotărât în faţa violenţei şi a crimei. Securitatea comunităţii noastre a fost întotdeauna o prioritate; ea va rămâne aşa mai mult ca niciodată, indiferent de ameninţări”, a transmis suveranul.

Una dintre victime ar fi un oligarh ucrainean

Autoritățile din Monaco au anunțat că doi adulți, un bărbat și o femeie cu vârste între 50 și 60 de ani, au fost răniți grav, iar un adolescent de 13 ani a suferit răni ușoare, fără să le facă publică identitatea. Totuși, o sursă apropiată anchetei a confirmat pentru AFP potrivit căreia bărbatul rănit este Vadim Ermolaev, un om de afaceri originar din Ucraina, stabilit de mai mulți ani în Monaco.

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Vadim Ermolaev se află din decembrie 2023 pe lista sancțiunilor impuse de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, printr-o decizie promulgată a preşedintelui Volodimir Zelenski. Potrivit mai multor publicații care citează surse din serviciile de securitate ucrainene, sancțiunile au fost adoptate după ce acesta și-ar fi continuat afacerile cu băuturi alcoolice în Crimeea, teritoriu aflat sub ocupație rusă.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă atacul a avut o țintă precisă

Potrivit procurorului Stephane Thibault, dispozitivul exploziv se afla într-o geantă sau într-un pachet lăsat în holul clădirii, după care persoana care l-a abandonat a părăsit locul.

Șeful guvernului din Monaco spune că un asemenea atac nu are precedent în istoria principatului.

“Este pentru prima dată în istorie, din câte ştiu eu, când un astfel de act are loc în principat”, a declarat Christophe Mirmand.

Anchetatorii încearcă acum să afle dacă persoanele rănite au fost vizate în mod direct și dacă există riscul unor noi atacuri.

“Este important să putem colabora cu serviciile de informaţii pentru a identifica anturajul victimelor, pentru a stabili dacă alte persoane ar putea fi vizate de ameninţări specifice şi pentru a ne asigura că aceste fapte nu se vor repeta în principat”, a adăugat oficialul.

Autorul atacului, căutat şi în Franţa

Intervenția de după explozie a mobilizat aproximativ 50 de pompieri, dintre care peste zece au venit din Franța pentru a sprijini echipele din Monaco. În același timp, 84 de agenți ai siguranței publice au izolat zona și au început cercetările.

Autorităţile au declarat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere și informațiile furnizate de martori au permis anchetatorilor să reconstituie o parte din traseul suspectului. Acesta a fost surprins de sistemele video din Monaco și apoi din Beausoleil, localitatea franceză aflată imediat peste graniță, unde ar fi ajuns pe jos după ce a părăsit locul exploziei.

Cele trei victime au fost transportate la spitale din Nisa, aflată la aproximativ 20 de kilometri de Monaco. Cei doi adulți au fost internați la Spitalul Universitar Pasteur, iar adolescentul a fost dus la spitalul de copii Lenval.

În afara celor trei răniți, alte patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Una dintre ele era în stare de șoc, iar celelalte au suferit tăieturi provocate de geamurile sparte în urma suflului exploziei.

Clădirea în care s-a produs atacul are șase apartamente, însă, potrivit autorităților, în momentul deflagrației doar cele trei victime se aflau în interior.

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