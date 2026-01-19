search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cei mai bogați 12 miliardari au o avere cât 4 miliarde de oameni. Oxfam: Guvernele lingușesc elita

0
0
Publicat:

Cei mai bogați 12 miliardari au o avere cât 4 miliarde de oameni, a afirmat luni ONG-ul Oxfam, înainte de începerea Forumului de la Davos, precizând că averea combinată a miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică" şi alimentând inegalitatea.

Bărbat care ține în mână un teanc de dolari și are în față multe alte teancuri
Averea miliardarilor lumii a crescut cu 81% în ultimii 5 ani. Foto arhivă

Într-un raport publicat în deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos, ONG-ul a arătat că averea miliardarilor globali a crescut cu 16% în 2025, ajungând la 18.300 miliarde de dolari, continuând o creştere de 81% din 2020. Cei mai bogaţi 12 miliardari „deţin mai multă avere decât cea mai săracă jumătate a umanităţii", aproximativ patru miliarde de oameni, denunţă Oxfam în raportul său privind inegalitatea, care constată în fiecare an o creştere a averii super-bogaţilor.

Anul trecut, lumea a ajuns pentru prima dată la peste 3.000 de miliardari, cu o avere combinată de 18.300 miliarde de dolari, a calculat ONG-ul britanic. Valoarea averii lor a crescut cu 16,2%, de trei ori mai rapid decât în ultimii cinci ani, în timp ce reducerea sărăciei a încetinit de la pandemia din 2020.

Oxfam leagă ultima creştere a averii de politicile conduse de preşedintele american Donald Trump, a cărui a doua administraţie a redus impozitele, a protejat corporaţiile multinaţionale de presiunea internaţională şi a facilitat controlul asupra monopolurilor. Preşedintele SUA este aşteptat miercuri la reuniunea organizată în această săptămână în staţiunea din Alpii Elveţieni de către Forumul Economic Mondial (WEF).

Politici fiscale loiale, reducerea la tăcere a vocilor disidente. Această acumulare de bogăţie permite ultra-bogaţilor să îşi asigure accesul la instituţii şi să cumpere instituţii media, „subminând libertatea politică şi erodând drepturile marii majorităţi", se plânge Oxfam. ONG-ul estimează că ultra-bogaţii sunt "de peste 4.000 de ori mai predispuşi să deţină funcţii politice" decât cetăţenii obişnuiţi. Organizaţia citează în mod specific Statele Unite, principala putere mondială, unde administraţia lui Donald Trump include mai mulţi miliardari.

„Decalajul tot mai mare dintre bogaţi şi restul creează în acelaşi timp un deficit politic extrem de periculos şi nesustenabil", a declarat directorul Oxfam, Amitabh Behar.

Behar a avertizat că guvernele „fac alegeri greşite pentru a linguşi elita", subliniind reducerea ajutoarelor şi renunţarea la libertăţile civile.

Raportul evidenţiază ceea ce numeşte influenţa tot mai mare a oamenilor de afaceri ultra-bogaţi asupra mass-media tradiţionale şi digitale. Miliardarii deţin acum peste jumătate din principalele firme media din lume, a declarat Oxfam, citând cazurile lui Jeff Bezos, Elon Musk, Patrick Soon-Shiong şi francezului Vincent Bollore.

Oxfam a îndemnat guvernele să adopte planuri naţionale de reducere a inegalităţii, să impună impozite mai mari asupra averii extreme şi să consolideze barierele dintre bani şi politică, inclusiv restricţii asupra lobby-ului şi finanţării campaniilor electorale.

Impozitele pe avere sunt percepute în doar câteva ţări, cum ar fi Norvegia, dar altele, precum Marea Britanie, Franţa şi Italia, au dezbătut măsuri similare.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Tehnologia care dezvăluie ce se întâmplă în 0,000000000000000000000001 secunde
stirileprotv.ro
image
Pro TV ia Big Brother? Prezentatoare: Gabriela Cristea, în locul lui Cătălin Măruță
gandul.ro
image
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
mediafax.ro
image
Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
libertatea.ro
image
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia vrea să formeze o super-armată rebelă contra lui Trump. „Destinul ne cheamă să ne unim”
digi24.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Abia acum vine gerul adevărat! Temperaturile scad şi mai mult, avem frig arctic. Avertisment ANM
playtech.ro
image
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat fără să clipească. "A venit la mașină, a tras de ușă!"
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Nu se știe dacă sunt români în cazul accidentului feroviar din Spania. MAE s-a autosesizat. Președintele Nicușor prezintă condoleanțe
mediaflux.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa Eugenie rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”
okmagazine.ro
Chiftele cu carnati Sursa foto shutterstock 793486279 jpg
Chiftele din cârnați. N-o să-ţi vină să crezi ce bune sunt!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor