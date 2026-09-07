Un bebeluș a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o infecție sub unghie. „Cel mai mare coșmar al oricărui părinte”

Un bebeluș din Scoția a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o mică infecție sub una dintre unghiile sale. Mama băiatului a povestit cum fiul ei a supraviețuit la limită după ce a primit diagnosticul în timpul pandemiei de COVID-19.

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Sam Sharp, în vârstă de 39 de ani, l-a născut pe fiul său, Joey, în 2020, însă doar 11 zile mai târziu, băiețelul din Penicuik, în apropiere de Edinburgh, a ajuns din nou la spital după ce a început să aibă dificultăți de alimentație, a pierdut în greutate și a dezvoltat icter.

Medicii au investigat apoi o mică infecție aflată sub una dintre unghiile bebelușului, iar în urma unei ecografii au descoperit că simptomele lui Joey erau provocate de o tumoră cerebrală.

„Joey fusese acasă doar o săptămână, iar moașa și asistenta medicală veneau la noi în fiecare zi, pentru că icterul lui de nou-născut nu se ameliora, nu se hrănea bine și începuse să piardă în greutate

Avea și mici spasme în timp ce mânca, dar, la momentul respectiv, moașele nu reușeau să își dea seama exact ce le provoca”, a povestit aceasta.

După ce s-a întors la spital cu Joey, doamna Sharp a spus că medicii au observat o infecție minusculă la una dintre unghiile lui, „atât de mică, aproape ca un grăunte de nisip sub unghie”.

„Nu aveam nicio idee că, în doar câteva ore, urma să ne confruntăm cu cel mai mare coșmar al oricărui părinte”, a adăugat aceasta.

După descoperirea tumorii, Joey a trecut prin trei operații pe creier și nouă ședințe de chimioterapie. Două intervenții au vizat îndepărtarea tumorii, iar a treia a eliminat țesutul cicatricial care îi agrava crizele.

Bebelușul suferea până la 30 de crize epileptice pe zi și a avut nevoie de sonde pentru alimentație.

Mama lui a spus că, fără operația efectuată chiar în ziua în care a fost diagnosticat, este puțin probabil ca Joey să fi supraviețuit.

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