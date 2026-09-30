 Fraudă bancară: un cod de securitate nu dovedește, singur, că ai aprobat plata | adevarul.ro
search
Miercuri, 30 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
juridice banner png

Fraudă bancară: un cod de securitate nu dovedește, singur, că ai aprobat plata

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O plată apare în cont, dar titularul spune că nu a aprobat-o. Banca răspunde că tranzacția a fost efectuată cu datele cardului sau cu un cod de securitate. Este suficient pentru ca pierderea să rămână în sarcina clientului? Nu. Legea face o distincție esențială între verificarea tehnică a unei tranzacții și acordul persoanei pentru efectuarea ei, explică Eusebiu Jiurjiu într-un articol publicat pe JURIDICE.ro.

Contract - credit - banca FOTO Shutterstock

Autentificarea nu înseamnă automat acord pentru plată

Autentificarea este verificarea tehnică realizată prin mecanisme precum parola, codul primit prin SMS sau aplicația bancară. Autorizarea presupune însă consimțământul clientului pentru plata respectivă.

Potrivit Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată, simpla folosire a unui instrument de plată nu dovedește, singură, că titularul a autorizat tranzacția. Distincția contează mai ales atunci când datele bancare au ajuns la persoane care le folosesc fără drept.

Pentru plățile electronice la distanță supuse cerințelor de securitate prevăzute de legislația europeană, codul de autentificare trebuie să fie legat de suma plătită și de beneficiar. De aceea, verificarea nu se poate opri la constatarea că „a fost introdus codul corect”.

Ce trebuie să dovedească banca

Dacă un client neagă că a autorizat plata, banca trebuie să demonstreze că operațiunea a fost autentificată, înregistrată și procesată corect și că nu a fost afectată de o defecțiune tehnică sau de alte deficiențe ale serviciului.

Dacă susține că titularul a acționat fraudulos ori cu neglijență gravă, tot banca trebuie să aducă probe. Folosirea datelor sau a codurilor asociate clientului nu dovedește automat o asemenea conduită.

Protecția legală nu înseamnă însă că orice pierdere provocată de o înșelătorie este suportată obligatoriu de bancă. Contează dacă plata a fost autorizată, cum s-a produs frauda și dacă utilizatorul și-a încălcat intenționat sau din neglijență gravă obligațiile de securitate.

Când trebuie restituiți banii

Pentru o operațiune neautorizată, regula este rambursarea imediată sau, cel târziu, până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare după ce banca a constatat ori a fost notificată despre operațiune.

Legea prevede și o excepție: banca poate amâna rambursarea dacă are motive rezonabile să suspecteze o fraudă și comunică aceste motive, în scris, autorității competente. Se aplică, de asemenea, regulile speciale privind pierderile pe care clientul le poate suporta.

Un aspect important: dreptul la această rambursare nu presupune ca titularul să dovedească mai întâi că banca a fost neglijentă. Eventualele despăgubiri pentru alte prejudicii reprezintă o chestiune separată, analizată după regulile aplicabile răspunderii civile.

Anunțarea băncii contează

Clientul trebuie să semnaleze operațiunea fără întârziere nejustificată și, în principiu, în cel mult 13 luni de la debitarea contului. Acest termen maxim nu înlocuiește obligația de a anunța prompt problema.

După notificarea pierderii, furtului sau folosirii fără drept a instrumentului de plată, banca trebuie să împiedice utilizarea lui ulterioară. Plățile efectuate după notificare trebuie, așadar, analizate distinct.

În esență, răspunsul „tranzacția a trecut de verificările de securitate” nu închide discuția. Întrebarea decisivă rămâne dacă titularul și-a exprimat acordul pentru plata concretă. Nici invocarea unei fraude comise de un terț, nici a unei „erori informatice” nu înlătură, prin simpla afirmație, obligațiile legale ale băncii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
digi24.ro
image
Anchetă CNAIR. Șoferii pot fi opriți în trafic și întrebați unde merg, de ce călătoresc și cât câștigă
stirileprotv.ro
image
DIICOT a intrat peste afaceriști care ar fi încălcat legea embargoului cu Belarus și Rusia. Ar fi livrat prin companii paravan echipamente industriale cu dublă utilizare civilo-militară. Aparatele puteau fi folosite la fabricarea de piese pentru tancuri și rachete
gandul.ro
image
AMERICANII PLEACĂ DIN IRAK! După două decenii, SUA își retrag trupele. Iranul și aliații săi sărbătoresc plecarea
mediafax.ro
image
Rapid poate pierde 4 titulari esențiali fără să încaseze nimic! Lovitura majoră vine în Giulești peste câteva luni
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
digi24.ro
image
Scandalul ia amploare: Cristiano Ronaldo refuză să se mai antreneze cu naționala Portugaliei!
gsp.ro
image
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
digisport.ro
image
Adina Buzatu, soacră mică sexy la nunta fiicei sale: „Am predat copilul, sunt liberă de contract!” Ce vedete au petrecut alături de miri
click.ro
image
Primele imagini din avionul FlyDubai pe care pilotul a încercat să îl deturneze când zbura spre Israel. Un pasager are sânge pe tricou
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
A economisit ani de zile pentru casa visurilor. Vecinul a demolat jumătate din locuință şi a început coșmarul
observatornews.ro
image
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
cancan.ro
image
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
playtech.ro
image
Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj şi scenariul utopic în care se califică direct la Euro! România U21, misiune imposibilă
fanatik.ro
image
Argumentele care împiedică un guvern PSD-AUR. Ce propun agendele familiilor europene din care fac parte
ziare.com
image
Simona Halep, primele declarații despre viața personală
digisport.ro
image
Valentina Pelinel a publicat imagini nemaivăzute de la nunta cu Cristi Borcea. Cum au arătat cei doi în urmă cu 8 ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
romaniatv.net
image
PSD analizează opțiunile pentru o nouă majoritate după votul privind Guvernul Mureșan. Negrescu: Poate UDMR își va schimba poziționarea
mediaflux.ro
image
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis
click.ro
image
Ce cadou i-a făcut Alin Oprea soției sale, la trei ani de la nuntă? Gestul făcut de Florin Zamfirescu care a impresionat-o pe Medana la gala Soniei Trifan
click.ro
image
„Furnicuțele” lui Cătălin Măruță, subiect în emisiunea originală din Spania! Ce a spus Pablo Motos despre succesul din România
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Regele Eadwig, Ælfgifu, Æthelgifu Imagine generată cu AI png
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!
okmagazine.ro
James Dean, în „Rebel fără cauză”
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Roxana Hulpe nu va mai prezenta Știrile Pro TV în fiecare weekend! De ce a luat această decizie: „Am zis stop”
image
Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!