 Și-a amenajat o biserică acasă și a oficiat slujbe ca preot timp de șapte ani - fără să fie preot | adevarul.ro
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Și-a amenajat o biserică acasă și a oficiat slujbe ca preot timp de șapte ani - fără să fie preot

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Timp de șapte ani, un bărbat de 38 de ani ar fi oficiat slujbe într-un spațiu amenajat ca o biserică ortodoxă, îmbrăcat în odăjdii preoțești și folosind obiecte de cult. Problema: nu era preot.

Doi polițiști de la Investigații Criminale
Polițiștii au făcut șapte percheziții în Cristinești și municipiul Botoșani Foto: Poliția Română

Miercuri, 30 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Botoșani au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară la domiciliul și la imobilele folosite de suspect, în localitatea Cristinești și în municipiul Botoșani. Bărbatul este cercetat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Potrivit anchetatorilor, activitățile ar fi început în 2018 și ar continua și în prezent. Bărbatul ar fi desfășurat în mod repetat, fără niciun drept, activități religioase specifice cultului ortodox, într-o încăpere neautorizată de la domiciliul său, amenajată să imite un lăcaș de cult. Veșmintele și obiectele preoțești folosite ar fi servit la crearea aparenței unei activități religioase legitime, cu scopul de a-i induce în eroare pe participanți și de a obține foloase materiale.

În urma percheziților, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă. Bărbatul a fost adus la sediul poliției în baza unui mandat de aducere, pentru continuarea cercetărilor.

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