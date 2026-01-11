Medicament anticancer promițător din Ungaria: o tumoare agresivă de sân, eliminată de la prima doză

Cercetătorii din Ungaria au obținut rezultate promițătoare în dezvoltarea unui medicament anticancer experimental, care ar putea oferi o nouă șansă pacienților cu tumori greu tratabile. Testele efectuate pe animale au arătat că medicamentul poate distruge complet anumite tumori, chiar de la prima administrare.

Medicamentul, denumit LiPyDau, se bazează pe o versiune modificată a unui compus utilizat în chimioterapie. Cercetătorii susțin că substanța activă este de până la 1.000 de ori mai eficientă în distrugerea celulelor tumorale comparativ cu medicamentele convenționale, potrivit Mediafax.

Provocarea principală a fost însă toxicitatea ridicată a compusului, care, în forma sa simplă, ar afecta și celulele sănătoase. Problema a fost rezolvată prin încapsularea medicamentului în particule liposomale - mici „bule” formate dintr-un material similar grăsimilor. Această tehnologie permite substanței active să ajungă direct la tumori, protejând în același timp țesutul sănătos.

Rezultate spectaculoase în teste pe animale

În testele preclinice, medicamentul a oprit creșterea tumorilor de sân, piele și plămâni. În cazul unui cancer de sân extrem de agresiv, tumora a dispărut complet și nu a mai revenit, unele rezultate fiind obținute după o singură doză. Cercetătorii descriu aceste rezultate ca fiind „surprinzător de bune”, demonstrând eficacitatea puternică a medicamentului în fazele inițiale ale studiilor.

Deși LiPyDau se află încă în faza preclinică, echipa de cercetători speră să continue testele pe modele mai mari și să obțină aprobările necesare pentru studiile clinice pe oameni, ceea ce ar putea dura câțiva ani. Dacă totul decurge conform planului, medicamentul ar putea deveni unul dintre primele tratamente anticancer dezvoltate în Ungaria.

Ce înseamnă pentru pacienți

Spre deosebire de chimioterapia tradițională, care poate provoca efecte secundare severe și nu este eficientă pentru toate tipurile de tumori, LiPyDau urmărește să distrugă celulele canceroase cu impact minim asupra țesutului sănătos. Aceasta ar putea deschide calea unor tratamente mai sigure și mai eficiente pentru pacienții cu forme agresive de cancer.