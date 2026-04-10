Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
O tânără trimisă de mai multe ori acasă de la spital cu migrene a aflat că ar mai avea o lună de trăit

O tânără de 19 ani din Marea Britanie a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală agresivă, după ce medicii au externat-o de două ori, crezându-se că suferă de simple migrene. Diagnosticul a fost pus abia după ce mama ei a insistat pentru investigații suplimentare.

Ella-Louise Moroney/FOTO: X
Totuși, chiar și după descoperirea tumorii, Moroney spune că medicii au încercat din nou să o trimită acasă, scrie Daily Mail.

Tumoarea este extrem de rară și dificil de tratat, iar familia a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi costurile. Tânăra spune că simptomele i-au fost ignorate repetat, ceea ce a dus la un parcurs medical dificil și prelungit.

„Prima dată când am mers la spital, la sfârșitul lunii ianuarie, a fost din cauza migrenelor, de care sufeream încă din vara trecută. Am fost trimisă acasă cu sumatriptan – un medicament pentru tratarea migrenelor.

Apoi m-am întors la același spital duminica următoare și am fost din nou trimisă acasă, cu naproxen pentru durere și încă o pastilă.

La scurt timp după, am mers acasă la partenerul meu. Mama lui îmi pregătise mâncare, dar pur și simplu nu puteam nici măcar să mă uit la ea.

Dintr-odată am devenit foarte confuză și am luat legătura cu mama mea, care a spus că ceva nu pare în regulă. Așa că am sunat la 111 și m-am întors la spital în acea noapte.”

Deși avea simptome grave, medicii au vrut inițial să o externeze de mai multe ori. Diagnosticul a fost pus abia după ce mama ei a insistat pentru investigații, iar chiar și după descoperirea tumorii, personalul a încercat din nou să o trimită acasă.

După aproximativ o jumătate de oră, o altă asistentă a venit și e-a spus că spitalul vrea să mă externeze. Dar eu fusesem deja informată că am o tumoare.

Moroney a fost ulterior transferată la Spitalul Addenbrooke’s din Cambridge, unde a primit îngrijiri suplimentare și vestea devastatoare.

„La Addenbrooke’s medicii mi-au spus că, dacă nu fac operația pentru îndepărtarea tumorii cât mai curând posibil, mai am o lună de trăit. Am fost operată pe 17 februarie.

Un profesor a realizat intervenția și, în dimineața operației, mi-a spus că trebuie să intrăm imediat în operație pentru că tumoarea crește. Din fericire, au reușit să îndepărteze cea mai mare parte a tumorii.”

„Tumoarea este foarte rară și extrem de neobișnuită pentru vârsta mea”

Totuși, o biopsie a confirmat cele mai mari temeri. Moroney are o tumoare de tip AT/RT (tumoare teratoidă/rabdoidă atipică) de gradul 4 în lobul frontal, un cancer extrem de agresiv și cu evoluție rapidă, foarte rar la adulți, fiind mai frecvent întâlnit la copiii sub cinci ani.

„După operație, cea mai mare parte a tumorii a fost îndepărtată, dar chimioterapia și radioterapia sunt absolut necesare.

Tumoarea este foarte rară și extrem de neobișnuită pentru vârsta mea. Este mai frecventă la copiii sub cinci ani.

Medicul mi-a spus că există foarte puține cazuri documentate, de aceea tratamentul este dificil. Nu există prea multe informații pentru persoane de vârsta mea. A spus că, în cariera lui, nu a mai întâlnit acest tip de tumoră. Nici el, nici oncologul care m-a consultat nu au mai văzut acest tip de tumoră la persoane de vârsta mea.

Este foarte greu de acceptat, pentru că nu există suficiente cercetări, iar noi practic nu știm prea multe”, a povestit tânăra.

Tânăra urmează să înceapă un tratament intensiv la Londra, care include două etape de chimioterapie, separate de radioterapie cu protoni. Înainte de tratament, își recoltează ovocitele, ceea ce amână temporar procedurile.

Deși situația este gravă, încearcă să rămână optimistă și să facă față cu umor, având încredere în medici. După operație, migrenele au dispărut, însă încă se confruntă cu efectele fizice ale intervenției.

Între timp, familia se confruntă cu costuri tot mai mari, inclusiv pentru deplasări, tratamente și echipamente esențiale precum un scaun cu rotile.

