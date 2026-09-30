 ING Bank, reacție după amenda din dosarul ROBOR: „Vom exercita toate căile legale disponibile pentru contestarea și anularea acestei decizii” | adevarul.ro
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ING Bank, reacție după amenda din dosarul ROBOR: „Vom exercita toate căile legale disponibile pentru contestarea și anularea acestei decizii”

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ING Bank România a anunțat miercuri, 30 septembrie, că va contesta decizia Consiliului Concurenței în cazul investigației privind o presupusă înțelegere și/sau practică concertată între băncile participante la procesul de fixing pentru stabilirea cotațiilor ROBOR.

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Foto: Flickr/DennisM2

Instituția a precizat că activitatea băncii s-a desfășurat în permanență cu respectarea reglementărilor legale și a normelor aplicable.

„Confirmăm primirea Deciziei Plenului Consiliului Concurenței din data de 28 septembrie 2026.

ING Bank România respinge ferm constatările și sancțiunea dispusă prin această decizie, pe care le consideră neîntemeiate. Activitatea băncii s-a desfășurat în permanență cu respectarea reglementărilor legale și a normelor aplicable.

Banca va exercita toate căile legale disponibile pentru contestarea și anularea acestei decizii. Avem încredere că instanțele de judecată vor analiza cu obiectivitate toate elementele relevante ale cauzei și vor dispune o soluție conformă cu legea și faptele”, transmite ING Bank într-un comunicat.

În iunie, Consiliul Concurenței a amendat ING Bank cu 405,91 milioane lei.

Raiffeisen Bank: ROBOR este stabilit printr-un mecanism reglementat și supravegheat de BNR

Cu o zi înainte, Raiffeisen Bank a anunțat că va contesta în instanță, la rândul său, decizia Consiliului Concurenței.

Reprezentanţii băncii susţin că decizia Consiliului Concurenţei nu aduce elemente noi faţă de cele prezentate public de banca în luna iunie 2026.

„Prin urmare, având în vedere lipsa oricărei dovezi privind încălcarea legii şi, respectiv, lipsa oricărei dovezi privind o eventuală înţelegere privind stabilirea cotaţiilor ROBOR la care să fi participat, Raiffeisen Bank România respinge ferm această decizie”, se precizează în comunicat.

Raiffeisen Bank România susține că ROBOR este stabilit printr-un mecanism reglementat și supravegheat de BNR, iar băncile participante trebuie să respecte reguli clare. Cotațiile ROBOR sunt publice și transparente, acestea fiind o obligație pentru bănci, nu o alegere a acestora.

„În consecinţă, Raiffeisen Bank România va contesta decizia Consiliului Concurenţei şi va solicita instanţei anularea acesteia. Banca are încredere că instanţele competenţe vor confirmă legalitatea şi responsabilitatea acţiunilor sale”, se precizează în comunicat.

În iunie, Consiliul Concurenței a amendat Raiffeisen Bank cu 442,49 milioane lei.

Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci

În iunie, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane de euro), în urma unei investigații privind încălcări ale regulilor de concurență în procesul de stabilire a ROBOR.

Autoritatea susține că instituțiile financiare ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de fixing, prin schimb de informații confidențiale și strategice referitoare la nivelul cotațiilor.

Acest lucru ar fi influențat formarea indicelui utilizat ca referință pentru credite.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că decizia nu vizează reglementările din sectorul bancar, ci exclusiv comportamentul instituțiilor în perioada analizată, fiind bazată pe încălcarea legislației concurenței, inclusiv a normelor europene prevăzute de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. 

Consiliul Concurenței a constatat că băncile participante la stabilirea ROBOR și-ar fi coordonat cotațiile prin schimb de informații confidențiale și strategice despre prețuri.

Potrivit autorității, acest lucru a afectat independența cotațiilor din perioada de fixing, în special pentru maturitățile de 3, 6 și 12 luni, unde tranzacțiile sunt mai puține.

Un ROBOR mai ridicat poate crește dobânzile la creditele raportate la acest indice, afectând consumatorii.

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