 O susținătoare a lui Călin Georgescu spune că și-a lăsat copilul cu febră acasă pentru a protesta la Arestul Central. „Trebuie sesizată Protecția Copilului” | adevarul.ro
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O susținătoare a lui Călin Georgescu spune că și-a lăsat copilul cu febră acasă pentru a protesta la Arestul Central. „Trebuie sesizată Protecția Copilului”

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O susținătoare a lui Călin Georgescu a transmis, pe un grup de WhatsApp, că și-a lăsat copilul acasă, cu febră, pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențiale în fața Arestului Central din Capitală.

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Foto: Facebook/Angi Serban

Copilul meu e singur, cu febră și eu sunt de la 7:00 plecată de acasă și copilul meu a zis să nu-l las singur pe domnul președinte. Nu vă spun asta ca să stârnesc vreun sentiment, ci ca să nu mai găsiți scuze. Veniți aici să luptăm”, se arată în mesajul femeii, scurs de ceea ce pare a fi un grup de WhatsApp al susținătorilor lui Călin Georgescu.

Captura de ecran a mesajului a fost distribuită de activista Angi Șerban, de la „Corupția Ucide”, într-o postare pe Facebook.

Mesajul a stârnit reacții critice în mediul online, internauții contestând decizia femeii de a-și lăsa copilul bolnav singur acasă.

„Trebuie sesizată protecția copilului, (…) nu trebuie iertată”, scrie un internaut.

„Dacă e pe bune acest mesaj, trebuie o anchetă serioasă. Cum să-ți lași copilul singur acasă și tu să mergi să aplauzi (…)?”, scrie un alt internaut.

Susținătorii lui Georgescu au protestat în fața Arestului Central

După ce Curtea de Apel a decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, pentru 30 de zile, mai mulți susținători ai fostului candidat au venit în fața Arestului Central, unde au protestat.

Aceștia au încercat să rupă gardul de protecție, însă jandarmii au intervenit rapid pentru a-i împiedica să treacă de dispozitivul de securitate.

Mai multe persoane au început să plângă atunci când l-au văzut pe Georgescu încătușat. 

Oamenii au scandat „Libertate, libertate”, Călin Georgescu e nevinovat!” și „Arestați-ne pe toți!”, „Nu vrem să fim conduși de hoți”. 

Amintim că judecătorii Tribunalului București au respins, săptămâna trecută, cererea de arestare preventivă formulată de anchetatori și au stabilit ca Georgescu să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Călin Georgescu a declarat, la ieșirea din arest, că dosarele care îl vizează sunt motivate politic și a susținut că adevărul faptelor nu poate fi influențat de interesele unor persoane din „sistemul fanariot”. 

Călin Georgescu, anchetat pentru fraudă

Aceeași măsură a fost aplicată și pentru presupusul său complice, omul de afaceri Ionel Rusen.

Dosarul a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi propus acestuia o afacere cu metale prețioase, ce presupunea obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. Pentru accesarea creditului, Leu ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro ar fi urmat să fie direcționați către campania electorală a lui Georgescu.

Ulterior, i s-au cerut încă 100.000 de euro, cu promisiunea majorării creditului la 15 milioane.

Împrumutul nu s-a materializat, iar banii nu au fost returnați. În încercarea de recuperare a prejudiciului, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia.

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