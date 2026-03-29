search
Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fetița de 10 ani care a murit din cauza durerilor de cap. Medicii au spus că sunt din cauza iPadului

0
0
Publicat:

O fetiță de 10 ani din North Yorkshire, Mylea Lilly Broadey-Meear, a murit în ianuarie 2026, la câteva luni după ce familia a descoperit că suferea de o tumoare cerebrală mortală, scrie The Sun.

FOTO: Facebook / Chantelle Broadey
FOTO: Facebook / Chantelle Broadey

Inițial, părinții și medicii au crezut că durerile ei de cap sunt cauzate de folosirea excesivă a iPadului și de oboseală oculară. Tragedia subliniază importanța unei evaluări medicale rapide atunci când apar simptome neobișnuite la copii.

În august 2025, Myla a început să prezinte simptome precum greață, dureri de cap intense și pierderea echilibrului, în timpul unei vacanțe de familie în Primrose Valley. Mama ei, Chantelle Broadey, în vârstă de 29 de ani, a crezut că problemele fiicei sale ar putea fi legate de joaca pe iPad sau că are nevoie de ochelari. „Am crezut că este doar oboseală oculară sau poate deshidratare, dar ceea ce am descoperit mai târziu ne-a devastat”, a povestit mama.

După un control oftalmologic la Specsavers, Myla a fost diagnosticată cu un gliom difuz de linie mediană, o formă agresivă de cancer. Tumora avea între 7 și 10 cm, iar fetița a fost transportată de urgență la Spitalul de Copii din Sheffield, unde medicii au reușit să îndepărteze aproximativ 60% din tumoare.

Ulterior, Myla a urmat 30 de ședințe de radioterapie, însă efectele tratamentului au fost dificil de suportat. Mama ei a povestit că fiica sa a devenit mult mai slabă și mai imobilizată la pat, pierzându-și energia și voința de a se juca sau de a participa la activități obișnuite. „Parcă o pierdusem încă de atunci”, a spus Chantelle.

În ultimele luni, familia a trecut printr-o perioadă extrem de grea, jonglând între îngrijirea fiicei bolnave și a fratelui mai mic, născut chiar înainte de începerea tratamentului. Radioterapia desfășurată în Leeds a fost epuizantă, iar medicii au informat familia că boala este incurabilă.

Myla a murit pe 15 ianuarie 2026, la doar patru zile după ce împlinise 10 ani. Mama ei a declarat că fetița a rămas înconjurată de familie în ultimele momente și că nu și-a mai revenit complet după anestezia generală pentru un RMN făcut cu o săptămână înainte.

Familia Broadey a creat o pagină de Facebook pentru a crește conștientizarea asupra simptomelor tumorilor cerebrale la copii și strânge fonduri pentru cercetare. „Acești copii au nevoie de speranță și de mai multă cercetare. Sper ca într-o zi să existe un tratament”, a spus Chantelle.

Nu merita ce i s-a întâmplat. Niciun copil nu merită. A fost cea mai iubitoare și minunată fiică”, a adăugat tatăl Mylei. 

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

