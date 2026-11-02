Un avion Wizz Air care zbura de la Londra la Sofia, redirecționat la Budapesta în urma unei amenințări cu bombă

Un avion Wizz Air care a decolat luni, 2 noiembrie, din Londra, cu destinația Sofia, a fost redirecționat către Budapesta în urma unei amenințări cu bombă, a anunțat ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi.

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Potrivit Sky News un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene Ungare a fost trimis pentru a escorta aeronava până la Budapesta. Acesta a fost trimis „în câteva minute” pentru a escorta aeronava și a se asigura că aceasta aterizează la Budapesta, adaugă ministrul.

Potrivit Flightradar24, zborul Londra–Sofia a decolat la ora 8:33.

Aeronava ar fi trebuit să ajungă pe aeroportul internațional din Sofia în jurul orei 13:25, ora locală.

Totuși, harta publicată de platforma de monitorizare a zborurilor pare să arate că avionul Airbus A321 și-a schimbat traiectoria spre Ungaria, în timp ce survola Bosnia și Herțegovina.

Autoritățile desfășoară verificări asupra aeronavei pe aeroportul Liszt Ferenc din Budapesta, a anunțat Wizz Air. Ministrul ungar al Apărării a declarat că poliția a luat măsuri suplimentare după aterizarea aeronavei.

Ulterior, Wizz Air a confirmat că zborul de la Londra la Sofia a fost redirecționat în urma unei amenințări cu bombă.

„Wizz Air confirmă că zborul de astăzi pe ruta Londra Luton–Sofia a fost redirecționat către Budapesta, în urma unei amenințări cu bombă primite în timpul zborului.

Aeronava a fost redirecționată și a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Liszt Ferenc din Budapesta, în conformitate cu protocoalele și procedurile de securitate aplicabile. Ulterior, aceasta a rulat până la o zonă desemnată, unde autoritățile competente au efectuat verificările de securitate necesare asupra aeronavei și pasagerilor.

Wizz Air cooperează pe deplin cu autoritățile. Siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea noastră absolută.”