Un bărbat din Galați a cerut instanței să-i interzică vecinului să se apropie de locuința și de locul său de muncă sau să îl contacteze. El a solicitat și monitorizarea electronică a vecinului. Judecătoria Galați a respins cererea în primă instanță.

Foto: Arhiva Adevărul

Potrivit JURIDICE.ro, probele au arătat că cei doi se vorbeau de rău în discuțiile cu alte persoane, dar nu au dovedit amenințările sau pericolul invocat.

Bărbatul a susținut că vecinul îl denigra în comunitate, îl supraveghea cu camere și îl amenințase că va folosi o armă de foc împotriva lui și a familiei sale. Potrivit sursei citate, instanța a considerat că nici supravegherea, nici amenințarea cu arma nu au fost dovedite.

Când poate fi emis un ordin de protecție

Legea nr. 26/2024 permite emiterea unui ordin de protecție atunci când actele de violență pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane. Legea nu se limitează la agresiunile fizice: și amenințările care pot provoca teamă sau supravegherea repetată pot fi luate în considerare, în condițiile legii. În acest caz, conflictul dintre vecini și vorbele jignitoare nu au fost suficiente, în lipsa unor probe care să arate că bărbatul era în pericol.