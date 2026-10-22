A cumpărat un bilet de avion de 20 de dolari și a dormit în aeroport ca să economisească banii de cazare. Reacțiile stârnite pe internet

O tânără a devenit virală pe TikTok după ce a povestit că a ales să doarmă pe podeaua unui aeroport, deși nu avea niciun zbor anulat sau întârziat. Decizia a fost una planificată, pentru a evita cheltuielile cu un hotel, după ce cumpărase un bilet de avion de numai 20 de dolari. Experiența a împărțit utilizatorii rețelelor sociale între cei care o consideră o soluție ingenioasă pentru călătoriile cu buget redus și cei care spun că nu ar renunța la confortul unei camere.

Santeon Brown a ales să doarmă într-un aeroport din San Francisco pentru a economisi banii de cazare Foto: People.com, Credit : Courtesy of Santeon Brown

Santeon Brown, o actriță și bonă în vârstă de 29 de ani, din Los Angeles, a cumpărat spontan un bilet de avion către San Francisco, fără să își rezerve cazare, potrivit unui articol publicat de People.

Ajunsă seara la destinație, tânăra a decis să petreacă noaptea în Aeroportul Internațional San Francisco. Într-un videoclip publicat pe TikTok pe 15 octombrie, aceasta a explicat că nu a rămas blocată în aeroport, ci a ales deliberat să doarmă acolo.

„Am petrecut noaptea aici. Nu am rămas blocată, am planificat totul și a fost o decizie bună”, a povestit ea.

De ce preferă să doarmă în aeroport

Tânăra a invocat trei motive: economisirea banilor, siguranța și experiența în sine. În opinia sa, nu avea sens să plătească o cameră de hotel doar pentru câteva ore de somn, iar aeroportul i s-a părut o variantă mai sigură decât să se deplaseze noaptea printr-un oraș necunoscut.

Brown, pasionată de camping, a mai dormit în aeroporturi și mărturisește că această experiență i se pare chiar mai confortabilă decât nopțile petrecute în mașină.

Pentru a se odihni, și-a adus un suport de dormit, un cearșaf, o jachetă și alte obiecte personale. Dimineața, a folosit toaleta aeroportului pentru a se spăla pe față și pe dinți.

Reacții împărțite pe TikTok

Videoclipul a provocat numeroase reacții. O însoțitoare de bord a respins categoric ideea, în timp ce un alt utilizator a povestit că a încercat să doarmă într-un aeroport și a avut una dintre cele mai neplăcute nopți din viața sa.

Alții au privit experiența cu umor sau au apreciat disponibilitatea tinerei de a călători cu bani puțini.

În interviul acordat revistei People, Brown s-a declarat surprinsă de intensitatea reacțiilor. Ea a explicat că oamenii dorm frecvent în aeroporturi, însă ceea ce li s-a părut neobișnuit în cazul său a fost faptul că își planificase această experiență.

Tânăra îi sfătuiește pe cei care vor să îi urmeze exemplul să nu ia multe bagaje și să aibă la ei câteva lucruri care să le asigure confortul pe timpul nopții.