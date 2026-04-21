Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

UE mai are combustibil de aviație pentru aproximativ cinci luni

Uniunea Europeană dispune de suficiente rezerve și capacități interne de producție pentru a acoperi necesarul de combustibil pentru avioane timp de aproximativ cinci luni, potrivit unei evaluări transmise luni de guvernul olandez, citată de Reuters.

Estimările indică aproximativ cinci luni de combustibil pentru aviație. FOTO Shutterstock

Avertismentul vine în contextul în care companiile aeriene europene au atras atenția asupra riscului unor penurii în câteva săptămâni, pe fondul conflictului cu Iranul, potrivit aceleiași agenții, citate de News.ro.

Într-o scrisoare adresată parlamentului, guvernul de la Haga a precizat că aprovizionarea internă cu kerosen se situează la circa 78% din nivelul obișnuit, după ce majoritatea importurilor au fost întrerupte. Țările de Jos au unele dintre cele mai mari rafinării europene, în portul Rotterdam.

Executivul olandez arată că producția europeană de motorină și kerosen, combinată cu accesarea rezervelor strategice de țiței și produse petroliere, ar putea acoperi cererea pentru „câteva luni”, dacă perturbările actuale se mențin. Estimările indică aproximativ cinci luni de combustibil pentru aviație și peste un an pentru motorină și benzină, în ipoteza utilizării integrale a stocurilor.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Energiei din Olanda a precizat că evaluarea pentru kerosen include atât rezervele strategice, cât și stocurile comerciale. Agenția Internațională pentru Energie a transmis anterior că stocurile europene ar putea acoperi necesarul cel puțin până în iunie.

Autoritățile olandeze subliniază că, în momentul de față, nu există penurii imediate, deși prețurile au crescut puternic după închiderea Strâmtorii Ormuz, care a afectat aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol și gaze.

Guvernul de la Haga a anunțat deja activarea primei etape a planului de criză petrolieră elaborat în 2022, ce presupune monitorizarea intensificată a piețelor energetice și pregătirea unor măsuri suplimentare.

Pachetul de sprijin pregătit, estimat la circa un miliard de euro, include reduceri de taxe pentru navetiști și sectorul transporturilor, împrumuturi avantajoase pentru eficiența energetică a locuințelor și ajutoare direcționate către gospodăriile cu venituri reduse.

Amintim că Norvegia, țara cu a doua cea mai mare producție de petrol din Europa, după Rusia, mai are rezerve de combustibil pentru doar 20 de zile, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu care perturbă aprovizionarea globală cu energie. Perturbările traficului prin Strâmtoarea Ormuz au scos la iveală lipsa infrastructurii Norvegiei pentru combustibili rafinați, scrie TVP World.

