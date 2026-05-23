Video Experiența unui bărbat care a ales să se mute în Creta: „Diferența costului vieții este uluitoare și mi-a schimbat complet stilul de viață”

Un bărbat britanic care s-a mutat în Creta împreună cu soția și fiica sa în urmă cu aproximativ 18 luni susține că diferența costului vieții față de Marea Britanie este „uluitoare”, afirmând că mutarea i-a transformat complet calitatea vieții.

Într-o postare devenită virală, acesta spune că experiența din Grecia i-a oferit un nivel de trai pe care nu și l-ar fi permis în Regatul Unit, în contextul în care costurile din Marea Britanie au crescut semnificativ în ultimii ani.

„Oricine trăiește în Marea Britanie este conștient că costul vieții a crescut în mod dramatic în ultimii ani”, a afirmat el, adăugând că mulți presupun că situația este similară peste tot în lume, lucru pe care experiența sa îl contrazice, scrie express.

Bărbatul, identificat drept Russell Grant, spune că s-a mutat în Creta pentru a adopta un alt stil de viață și că este frecvent întrebat cum se compară cheltuielile cu cele din Marea Britanie.

El a explicat că, înainte de mutare, locuia în sud-estul Angliei, într-o casă semidecomandată cu două dormitoare, într-o zonă pe care o descrie drept „nu dintre cele mai bune”.

„Plăteam 1.400 de euro pe lună chirie, iar facturile ajungeau la aproximativ 200–300 de euro pe lună, în funcție de sezon”, a declarat acesta.

În ceea ce privește cheltuielile zilnice, britanicul spune că alimentele deveniseră o povară financiară. „Știi ce se întâmplă în Marea Britanie”, a spus el, referindu-se la prețurile ridicate din supermarketuri.

După mutarea în Creta, situația financiară s-ar fi schimbat radical. Acesta afirmă că locuiește acum într-o vilă cu trei dormitoare, cu terasă pe acoperiș de aproximativ 90 de metri pătrați, teren în jurul locuinței și chiar o piscină și sală de sport proprie.

„Acum locuiesc într-o vilă superbă cu trei dormitoare și o terasă mare pe acoperiș. Avem în jur de 100 de metri pătrați de teren în jur, avem rodii, lămâi și clementine proaspete în fiecare zi”, a spus el.

Costul acestei locuințe ar fi de aproximativ 850 de euro pe lună, susține britanicul.

„Am propria mea sală de sport în spate și o mică piscină pentru mine, soția mea și fiica mea. Și toate acestea ne costă 850 de euro pe lună”, a declarat acesta.

În plus, acesta afirmă că nu plătește taxe locale în Grecia, iar unele servicii sunt incluse sau gratuite.

Cheltuielile pentru utilități ar fi de aproximativ 90–100 de euro lunar: „Electricitatea și apa ne costă în jur de 90–100 de euro pe lună”.

În ceea ce privește alimentația, el susține că familia cheltuie aproximativ 100–120 de euro pe săptămână pentru produse proaspete: „Cumpărăm alimente organice, fructe și legume de la localnici, iar costul este de aproximativ 100–120 de euro pe săptămână pentru toți trei”.

De asemenea, mesele la restaurante locale ar fi semnificativ mai ieftine decât în Marea Britanie: „O masă la o tavernă ne costă 30–35 de euro pentru opt–nouă feluri de mâncare, cu jumătate de carafă de vin, inclusiv pentru fiica noastră”.