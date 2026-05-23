China a mobilizat peste 100 de nave militare și de coastă în apropierea Taiwanului. Escaladare fără precedent în Pacific

Tensiunile din Strâmtoarea Taiwan au escaladat în ultimele zile, după ce China a desfășurat peste 100 de nave militare și ale pazei de coastă în apele din regiune, a declarat șeful Consiliului Național de Securitate de la Taipei, Joseph Wu.

Oficialul taiwanez a precizat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că activitatea navală chineză se întinde din Marea Galbenă până în Marea Chinei de Sud și în vestul Pacificului, fiind descrisă drept o acțiune care „subminează status quo-ul” și pune în pericol stabilitatea regională.

„În această parte a lumii, China este singura problemă care sabotează status quo-ul și amenință pacea și stabilitatea regională”, a afirmat Wu, potrivit Le Figaro.

Un oficial din domeniul securității din Taiwan, citat de AFP sub protecția anonimatului, a confirmat că navele au fost observate înainte de un summit desfășurat la Beijing.

Acesta a subliniat că amploarea desfășurării a depășit pragul de 100 de unități în ultimele zile.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a abordat recent subiectul Taiwanului. Liderul american a spus că este dispus să discute cu liderul de la Taipei, Lai Ching-te, și că va „lucra la problema Taiwanului”, inclusiv în privința posibilelor livrări de armament, subiect sensibil pentru Beijing.