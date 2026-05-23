Meteorologii anunță vreme instabilă cu averse torențiale, grindină și rafale de până la 65 km/h în mai multe județe

România traversează un episod de vreme instabilă, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină, potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie. Fenomenele afectează mai multe regiuni ale țării.

Meteorologii anunță că instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii extinse, în special în sudul, estul și centrul țării, unde ploile pot fi local însemnate cantitativ, iar vântul va avea intensificări temporare.

Pentru ziua de sâmbătă, 23 mai, meteorologii au emis Cod galben de vânt în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei, unde rafalele vor atinge 50–65 km/h.

Potrivit ANM, intervalul este caracterizat de fenomene de instabilitate accentuată.

„Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în Oltenia, iar mai ales dupăamiaza și seara și în Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Izolat cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea cu viteze de 50...65 km/h, dar de scurtă durată și în timpul ploilor”, a transmis ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 16 grade. Pe suprafețe mici, dimineața și noaptea va fi ceață.

În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va sufla cu rafale de 50–65 km/h, mai ales în a doua parte a zilei și în timpul ploilor. În zona montană, intensificările pot fi și mai puternice, depășind temporar 80–90 km/h.

În București, vremea va fi schimbătoare: dimineața pot apărea ploi slabe, iar după-amiaza revin aversele însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor urca până la 22–24 de grade, cu nopți mai blânde, în jur de 14 grade.