Alain Prost, jefuit și agresat în propria locuință din Elveția. Fostul campion de Formula 1 a suferit o lovitură la cap

Fostul pilot francez de Formula 1 Alain Prost, în vârstă de 71 de ani, a fost rănit în urma unui jaf petrecut la domiciliul său din Elveția, potrivit presei locale. Sportivul a suferit o lovitură la cap.

Potrivit theguardian, incidentul s-a produs marți dimineață, când mai mulți indivizi mascați au pătruns în locuința lui Alain Prost, în timp ce mai mulți membri ai familiei se aflau în interior.

Infractorii au amenințat persoanele aflate în interior și l-au obligat pe fiul fostului campion să deschidă un seif, înainte de a fugi cu bunuri de valoare.

Parchetul elvețian a confirmat că este în desfășurare o anchetă privind un jaf calificat, precizând că o persoană din locuință a suferit răni minore la nivelul capului.

„Făptașii au intrat în locuință în timp ce ocupanții erau prezenți, i-au amenințat și au forțat deschiderea unui seif, după care au fugit cu bunurile furate”, au transmis autoritățile, subliniind că operațiunea de identificare a suspecților este în curs.

Surse citate de presa elvețiană susțin că Alain Prost a fost „vizibil afectat” de incident și ar fi părăsit ulterior locuința sa din Nyon, localitate situată pe malul Lacului Geneva.

Ancheta continuă.