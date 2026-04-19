Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Criza din Golful Persic forțează UE să-și schimbe strategia: mai puțin combustibil din Orientul Mijlociu, mai mult din SUA

Uniunea Europeană pregătește o schimbare de direcție în politica de aprovizionare cu combustibil pentru aviație. În încercarea de a reduce dependența de Orientul Mijlociu, ia în calcul importuri mai mari din SUA.

Criza de kerosen afectează transporturile aeriene. FOTO: arhivă

Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă în modul în care își asigură necesarul de combustibil pentru aviație, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu afectează echilibrele de pe piața globală a energiei și generează îngrijorări privind siguranța aprovizionării.

Potrivit informațiilor preluate de Agerpres, Bruxelles-ul intenționează ca, în scurt timp, să le solicite statelor membre să reducă dependența de combustibilul provenit din Orientul Mijlociu și să își diversifice sursele, cu accent pe creșterea importurilor din SUA.

Sunt analizate modalități de adaptare a infrastructurii de distribuție pentru a permite o utilizare mai eficientă a combustibilului american Jet A, care nu este folosit des în Europa, deoarece are un punct de îngheț mai ridicat decât standardul european, precum și consolidarea fluxurilor de import din Statele Unite și alte piețe externe.

Datele arată deja o creștere a importurilor de combustibil pentru avioane din SUA și Nigeria în luna aprilie, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În același timp, huburile aeriene europene continuă să depindă de infrastructuri strategice precum conducta CEPS operată de NATO, însă situația acesteia rămâne neclară.

Această orientare apare ca răspuns la riscurile tot mai mari din lanțul de aprovizionare, afectat de conflictul din Orientul Mijlociu, care a dus deja la creșterea prețurilor la kerosen și la presiuni suplimentare asupra transportului aerian. În acest context, Europa este cu atât mai vulnerabilă cu cât importă între 30% și 40% din combustibilul pentru avioane, iar o parte semnificativă provine din Orientul Mijlociu.

Această dependență devine o problemă din ce în ce mai mare mai ales în pragul sezonului estival, când cererea pentru transport aerian crește semnificativ.

Pe fondul acestor evoluții, directorul general al Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, a avertizat că sectorul ar putea începe să se confrunte cu anulări de zboruri încă de la sfârșitul lunii mai, dacă deficitul de kerosen se accentuează. De asemenea, mai multe companii aeriene au început deja să reducă frecvențele și capacitatea de transport din cauza costurilor ridicate ale combustibilului.

Utilizarea combustibililor SAF

Executivul comunitar urmează să prezinte săptămâna viitoare un pachet de măsuri pentru gestionarea crizei energetice, inclusiv soluții pentru sectorul aviatic. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a subliniat că asigurarea continuității aprovizionării rămâne o preocupare majoră și a precizat că, în cazul unei agravări a situației, ar putea fi luată în considerare inclusiv eliberarea coordonată de stocuri de combustibil pentru aviație.

Pe lângă creșterea importurilor din SUA, Comisia Europeană ia în calcul și o serie de măsuri complementare, printre care utilizarea mai intensă a combustibililor de aviație sustenabili (SAF), o mai bună valorificare a capacităților de rafinare existente și optimizarea infrastructurii logistice europene.

Uniunea Europeană mizează pe tranziția către combustibili sustenabili, pe termen mai lung,  în cadrul regulamentului RefuelEU, care prevede creșterea treptată a cotei de SAF de la 2% în prezent la 6% în 2030, 20% în 2035 și 70% în 2050. Totuși, producția rămâne limitată, iar costurile sunt de trei până la cinci ori mai mari decât cele ale combustibilului convențional, SAF fiind fabricat din ulei de gătit reciclat sau uzat sau din deșeuri animale.

